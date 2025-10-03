Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Dù vậy, trong cuộc sống, Jimmy và Jenny đã được học nhiều kỹ năng từ khá sớm. Trong đó, Shark Bình và Phương Oanh mới đây đã cho các con học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên. Chỉ trải qua 50 ngày học bơi nhưng cặp song sinh nhà Phương Oanh đã bơi khá thành thạo và cứng cáp.