Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đáng yêu đón trung thu ở trường

Thứ sáu, 16:12 03/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình khiến khán giả yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng trang phục dễ thương trong lần đón trung thu đầu tiên ở trường học.

Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?Phương Oanh đời thực có gu thời trang sang chảnh ra sao?

GĐXH - Phương Oanh mới đây vào vai diễn Mỹ Anh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh', trên phim cô có gu thời trang thanh lịch, sành điệu. Còn ngoài đời thực, Phương Oanh lựa chọn trang phục ra sao?

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 2.

Phương Oanh trên trang cá nhân đã khoe hình ảnh cặp song sinh đón trung thu ở trường.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 3.

Cả 2 em bé đều mặc trang phục đáng yêu và dễ thương khiến khán giả dành rất nhiều lời khen.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 4.

Được biết, cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình đã đi học mầm non. Về việc học của các con, cách đây nửa năm, trong một cuộc trò chuyện với báo chí, Phương Oanh có tiết lộ khoảng 2 tuổi, cô sẽ cho con đi học.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 5.

Tuy nhiên, hiện tại, 2 em bé mới chỉ bước qua 1 tuổi được ít tháng. Nhiều người cho rằng cặp song sinh vẫn còn "non" để đến trường.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 6.

Dù vậy, trong cuộc sống, Jimmy và Jenny đã được học nhiều kỹ năng từ khá sớm. Trong đó, Shark Bình và Phương Oanh mới đây đã cho các con học bơi sinh tồn cùng huấn luyện viên. Chỉ trải qua 50 ngày học bơi nhưng cặp song sinh nhà Phương Oanh đã bơi khá thành thạo và cứng cáp.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 7.

Không chỉ cho con đi học bơi, cô cùng chồng cho các con tận hưởng cuộc sống năng động ở ngoài trời. Thay vì ở nhà với các thiết bị điện tử thì nữ chính "Hương vị tình thân" hay đưa con đi chơi mỗi dịp rảnh rỗi.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 8.

Nhờ cách dạy và gần gũi con cái nên cặp song sinh nhà Phương Oanh - Shark Bình luôn lanh lợi, thông minh.

Cặp song sinh nhà Phương Oanh đáng yêu đón lễ trung thu ở trường - Ảnh 9.

Theo Phương Oanh chia sẻ cả 2 em bé đều rất hào hứng với những định hướng, cách nuôi dạy của bố mẹ.

Ảnh: FBNV

Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớnTrúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn

GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam từ chối lên chức bị Toàn nổi giận, Mỹ Anh từ chối nhận số tiền lớn từ bố đẻ.

Đỗ Quyên
