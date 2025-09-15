Trúc Lam (Quỳnh Kool) từ chối thăng chức, Mỹ Anh (Phương Oanh) không nhận số tiền lớn
GĐXH - Trong tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam từ chối lên chức bị Toàn nổi giận, Mỹ Anh từ chối nhận số tiền lớn từ bố đẻ.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 16 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam vô tình thấy được chồng đang viết đơn xin nghỉ việc, đồng thời tiết lộ với chồng rằng mình từ chối việc thăng chức tại công ty, công việc phụ trách tài chính mà nhiều người muốn có.
Toàn khá ngạc nhiên vì việc này và muốn hỏi rõ vì sao lại từ chối. Trúc Lam hồn nhiên kể: "Em nghĩ là mình đang có con. Mình không thể nào đảm trách công việc được, em sợ làm ảnh hưởng đến mọi người".
Toàn tỏ ra thất vọng, trách móc: "Đấy, em đã hiểu vì sao mà anh chưa muốn có con vào thời điểm này chưa? Anh không bảo là lỗi của con, mà em nên hiểu những gì mà anh muốn nói hộ cái. Con cái không phải là vấn đề, ý anh là em có bao giờ nghĩ rằng mình chưa thực sự sẵn sàng hay không? Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng".
Ở diễn biến khác trong tập phim, bố của Mỹ Anh mang toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để cho con gái lo việc công ty. Đăng từ chối vì cho rằng vẫn còn lo được mọi chuyện. Còn Mỹ Anh cũng thẳng thắn với lý do còn trẻ, còn khỏe, tự lo được. Tuy nhiên, bố của Mỹ Anh tâm sự số tiền đó không dùng tới, nên không cho các con thì cũng không làm gì cả, trước sau gì cũng cho các con.
Trong khi đó, Kim Ngân về quê với mẹ, cô liên tục bị mẹ thúc giục chuyện lấy chồng vì đã 30 tuổi rồi. Mẹ của Kim Ngân tỏ ra sốt ruột vì bằng tuổi bà ở quê, những người khác đều có cháu bế hết cả.
Trước sức ép của mẹ, Kim Ngân đáp lại: "Mẹ cứ từ từ, con phải lo sự nghiệp và kiếm tiền". Sau đó, mẹ Kim Ngân cho rằng nếu không thấy phù hợp với Đồng Văn Tiền thì chọn người khác. Mẹ của Kim Ngân đưa ra người mới để tiếp tục giới thiệu cho con gái.
Tập 16 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 15/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
