Nếu có hướng nhà Ngũ Quỷ, hãy áp dụng các phương pháp sau để hóa giải
GĐXH - Hướng nhà Ngũ Quỷ là một hướng nhà xấu trong phong thủy, có những tác động tiêu cực đến chủ nhà cũng như các thành viên trong gia đình.
Hướng nhà Ngũ Quỷ là gì?
Trong phong thủy Bát Trạch, hướng nhà Ngũ Quỷ được xem là một trong những hướng xấu, thường mang lại bất lợi như tranh chấp, mâu thuẫn, và có nguy cơ xảy ra các sự cố hỏa hoạn. Khái niệm Ngũ Quỷ xuất phát từ việc phối hợp cung phi của gia chủ với cung phi của hướng nhà, tạo ra du niên Ngũ Quỷ – một thế xấu gắn với sao Liêm Trinh (thuộc hành Hỏa).
Tuy nhiên, không phải lúc nào hướng nhà Ngũ Quỷ cũng gây ra tác hại nghiêm trọng. Ảnh hưởng của nó thường bộc lộ rõ nhất vào những năm mà năng lượng hành Hỏa mạnh, như các năm thuộc Tam Hợp Hỏa (Dần, Ngọ, Tuất).
Chu kỳ tác động của Ngũ Quỷ diễn ra theo từng giai đoạn, chẳng hạn như năm Nhâm Dần 2022 hoặc Bính Ngọ 2026 là những năm Ngũ Quỷ hoạt động mạnh hơn, trong khi những năm khác mức độ ảnh hưởng giảm đi đáng kể. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thuộc vào phương vị của hướng Ngũ Quỷ và cung phi của gia chủ.
Ví dụ, gia chủ sinh năm 1994 (cung phi Càn, hành Kim), sống trong nhà hướng Đông (cung Chấn), sẽ bị Ngũ Quỷ ảnh hưởng nghiêm trọng do cung Chấn (Mộc) tương sinh Hỏa, khiến hành Hỏa của sao Liêm Trinh mạnh hơn và khắc Kim của gia chủ. Ngược lại, gia chủ sinh năm 1972 (cung phi Khảm, hành Thủy) sống ở hướng Đông Bắc (cung Cấn) chỉ bị ảnh hưởng nhẹ do hành Thổ của cung Cấn làm yếu hành Hỏa.
Các cách hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ
Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ hướng nhà Ngũ Quỷ, có thể áp dụng các phương pháp hóa giải như sau:
|
Cung Phi gia chủ
|
CÀN
|
KHẢM
|
CẤN
|
CHẤN
|
TỐN
|
LY
|
KHÔN
|
ĐOÀI
|
Gặp hướng nhà Ngũ Quỷ
|
Đông
|
Đông Bắc
|
Bắc
|
Tây Bắc
|
Tây Nam
|
Tây
|
Đông Nam
|
Nam
|
Xoay hướng bếp nhìn Sinh khí
|
Tây
|
Đông Nam
|
Tây Nam
|
Nam
|
Bắc
|
Đông
|
Đông Bắc
|
Tây Bắc
|
Xoay Cung Gương Bát Quái
|
ĐOÀI
|
TỐN
|
KHÔN
|
LY
|
KHẢM
|
CHẤN
|
CẤN
|
CÀN
Điều chỉnh hướng bếp
Người xưa có câu "Sinh khí giáng Ngũ Quỷ", nghĩa là hướng Sinh khí có thể khắc chế năng lượng xấu từ Ngũ Quỷ. Do đó, việc xoay hướng bếp về hướng Sinh khí của gia chủ là một cách hóa giải hiệu quả.
Lưu ý rằng hướng bếp được xác định là hướng ngược lại với người đứng nấu. Ngoài ra, vị trí đặt bếp cũng quan trọng không kém, cần đảm bảo vị trí hợp phong thủy để tăng hiệu quả hóa giải.
Sử dụng gương Bát Quái
Gương Bát Quái hậu thiên là công cụ thường được sử dụng để hóa giải hướng nhà xấu. Khi treo gương, cần xoay quẻ của cung mệnh gia chủ đến vị trí quẻ tạo ra Sinh khí. Ví dụ, nếu gia chủ sinh năm 1961 (cung Chấn) sống trong nhà hướng Tây Bắc (Ngũ Quỷ), cần xoay quẻ Chấn đến vị trí quẻ Ly để kích hoạt Sinh khí. Lưu ý, cần treo gương đúng cách, với quẻ Ly phía trên và Khảm phía dưới.
Trang trí và lựa chọn vật liệu phù hợp
Vì Ngũ Quỷ gắn với sao Liêm Trinh hành Hỏa, việc trang trí nhà bằng các yếu tố thuộc hành Thổ sẽ giúp giảm bớt tác động xấu. Các vật liệu và màu sắc như nâu, vàng, hoặc các đồ trang trí hình đồi núi, sa mạc là lựa chọn tốt. Đặt một tảng đá thạch anh phía trước nhà cũng giúp cân bằng năng lượng và hóa giải phần nào năng lượng xấu từ Ngũ Quỷ.
Những lưu ý quan trọng khi hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ
Hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ cần cân nhắc kỹ, đặc biệt khi ngôi nhà có nhiều thành viên với vai trò quan trọng như nhau. Trong trường hợp gia đình đông người, không nhất thiết phải hóa giải theo cung mệnh của một cá nhân cụ thể, vì điều này có thể làm mất cân bằng phong thủy với những thành viên khác.
Ví dụ, người ông sinh năm 1955 (cung Ly) sống trong nhà hướng Tây (Ngũ Quỷ), nhưng các thành viên khác thuộc Tây Tứ Mệnh lại hợp với hướng này. Nếu hóa giải Ngũ Quỷ cho người ông, có thể vô tình gây bất lợi cho những người khác trong nhà.
Bên cạnh đó, phong thủy có câu "Nhất vị nhị hướng", nghĩa là vị trí nhà quan trọng hơn hướng. Nếu vị trí nhà tốt, nằm ở nơi địa khí hài hòa, cảnh quan xung quanh hỗ trợ, thì ảnh hưởng xấu từ Ngũ Quỷ sẽ giảm đi đáng kể.
Ngoài ra, có thể áp dụng các biện pháp bổ sung như điều chỉnh vị trí cửa chính hoặc thay đổi hướng mở cửa. Tuy nhiên, việc này nên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để đạt hiệu quả tối ưu.
Hướng nhà Ngũ Quỷ, dù được xem là hướng xấu trong phong thủy, không phải lúc nào cũng gây ra tác động lớn. Mức độ ảnh hưởng của nó còn phụ thuộc vào thời gian, cung phi gia chủ, và các yếu tố phong thủy khác trong ngôi nhà. Với các cách hóa giải như điều chỉnh hướng bếp, treo gương Bát Quái, hoặc trang trí bằng vật liệu phù hợp, gia chủ hoàn toàn có thể giảm thiểu tác động xấu từ hướng Ngũ Quỷ, tạo ra không gian sống an lành và hài hòa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
