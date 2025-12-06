Đời buồn của nghệ sĩ Bình Tinh: Mất liên tiếp 4 người thân, gánh cả gia tộc

Nghệ sĩ Bình Tinh vừa đoạt HCV cho vai diễn công chúa Ngọc Hân trong vở Hồn thơ ngọc tại Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm 2025.

Đây là chiếc HCV thứ 6 trong sự nghiệp của Bình Tinh. Đầu tháng 11, chị vừa giành HCV cá nhân cho vai diễn trong vở cải lương Nhật thực tại Tuần lễ sân khấu Trung Quốc - ASEAN lần thứ 12.

Ngoài ra, chị còn gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Hoàng tử quỷ vừa ra rạp với vai Tuệ Liễu phu nhân.

Bình Tinh hãnh diện khoe HCV liên hoan quốc tế. Ảnh: FBNV

Đời thăng trầm

Trước khi sự nghiệp thành đạt như hiện tại, Bình Tinh từng trải qua đoạn đường đời đầy chông gai.

Năm 1 tuổi, chị được mẹ - soạn giả, nghệ sĩ Bạch Mai gửi vào chùa cho các sư nuôi, đến 6 tuổi mới được về nhà và gia nhập đoàn Đồng Ấu Bạch Long.

Sự nghiệp của Bình Tinh bắt đầu từ năm lên 4, chuyên trị vai quần chúng "ngã chết, kêu la". Hơn 10 tuổi, chị rời đoàn trở lại trường hoàn thành việc học văn hóa. Đầu học kỳ 1 lớp 12, chị mê hát nên nghỉ học theo nghề.

Sinh ra là con nhà nòi với ba là nghệ sĩ Đức Lợi, mẹ là soạn giả, nghệ sĩ Bạch Mai nhưng Bình Tinh lại không được học nghề từ ba mẹ. Ba mẹ chị dạy nghề nhiều tên tuổi lớn như Thoại Mỹ, Ngọc Huyền, Thanh Thanh Tâm... nhưng với con gái thì không.

Biến cố đầu tiên trong đời Bình Tinh là năm 2005 khi nghệ sĩ Đức Lợi bị xe tông. Trong phòng cấp cứu, chị đã ở bên ba suốt 24 ngày, đau đớn chứng kiến ông trút hơi thở cuối cùng.

Cố nghệ sĩ Đức Lợi và Chinh Nhân an nghỉ tại Chùa Nghệ sĩ (Thông Tây Hội, TPHCM). Ảnh: Tư liệu

"Còn cha gót đỏ như son...", Bình Tinh thường ngâm nga câu này mỗi khi nghĩ tới chuyện ba mất năm 20 tuổi - độ tuổi chị chưa biết gì về cuộc đời. Sự cố ám ảnh đến tận hôm nay, mỗi khi thấy ai hát rong quán xá, chị lại nhớ tới ba mình mất trong lần đi hát ở quán ăn.

Ba mất, gia đình kiệt quệ, thậm chí còn để lại nợ khiến Bình Tinh gần như biến mất: không hát ở sân khấu lớn, không xuất hiện trên truyền hình, khán giả và báo chí quên lãng, nhiều năm liền chỉ hát ở đình, miếu, đám ma, đám cưới... và sống trong sự khinh miệt của người đời.

10 năm sau, khi nỗi đau mất ba tạm nguôi ngoai, anh trai Bình Tinh - nghệ sĩ Chinh Nhân, qua đời năm 2016 do viêm phổi cấp.

"Hai người đàn ông duy nhất trong đời biến mất, tôi trở thành đàn ông từ đó, thay mặt ba và anh gánh hết trách nhiệm”, chị nói.

Năm 2021, Bình Tinh tiếp nhận cú sốc lớn nhất cuộc đời. Bốn người thân của chị là mẹ - nghệ sĩ Bạch Mai, dì - nghệ sĩ Kim Phượng, cậu Mười - nhạc sĩ Thanh Châu và cậu út - nghệ sĩ Thanh Linh lần lượt qua đời chỉ trong 2 tháng.

Bình Tinh thú nhận chưa từng nguôi nỗi đau mất mẹ. Ảnh: Tư liệu

Ngoài ra, nghệ sĩ Thanh Dũng - thành viên Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long cũng ra đi.

Vỏn vẹn 2 tháng, Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long mất 5 nghệ sĩ gạo cội, riêng Bình Tinh tiễn biệt 4 người thân yêu. Nỗi đau ấy với chị không thể diễn đạt bằng lời.

Nữ nghệ sĩ "không còn nước mắt để khóc". Thậm chí, 20 ngày sau khi nghệ sĩ Thanh Linh mất, gia đình chị mới dám báo tin vì quá nhiều tang sự.

"Khi quá tiêu cực, tôi đã từng nghĩ đến chuyện cắt tay tự tử. Tôi như người điên, nắm lấy tóc mình mà xén, có thời gian phải vào bệnh viện tâm thần điều trị", Bình Tinh chia sẻ với VietNamNet .

Ngoài ra, việc mất 5 vị trí quan trọng: soạn giả, trang phục, diễn viên, nhạc sĩ... cũng khiến đoàn Huỳnh Long khủng hoảng nghiêm trọng.

Bình Tinh buộc mình xốc lại tinh thần, lao đao tìm khắp nơi để lấp đầy các chỗ trống bị thiếu khuyết. May mắn, các nhân sự mới đáp ứng 70 - 80% yêu cầu của chị. Nữ nghệ sĩ cùng các thành viên cốt cán chia nhau vừa làm việc vừa đào tạo thêm.

Gánh cả gia tộc

Nghệ sĩ Bình Tinh tự nhủ: "Mình còn thì đoàn Huỳnh Long phải còn" và xem đây là tâm nguyện, tôn chỉ sống.

Sau nhiều năm nỗ lực, đoàn Huỳnh Long vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất, đi vào hoạt động ổn định. Các suất diễn của đoàn đều đặn, một số vở sốt vé.

Bình Tinh hiện là một trong những nghệ sĩ cải lương tiêu biểu nhất thế hệ trẻ đương thời. Chị khẳng định thực lực, được giới chuyên môn và khán giả đại chúng đều công nhận.

Chị còn được ghi nhận bởi tinh thần quyết liệt bảo vệ, giữ gìn bộ môn nghệ thuật cải lương. NSND Hồng Vân từng nuối tiếc cho rằng cải lương đã có Bình Tinh kế thừa nhưng kịch nói lại chưa tìm được người đủ tâm huyết như vậy.

Diễn viên Ngọc Cương - con trai cố nghệ sĩ Chinh Nhân - được Bình Tinh nuôi đến khi trưởng thành. Ảnh: FBNV

Bên cạnh năng lực, Bình Tinh còn được mẹ trao lại "vũ khí bí mật" để giữ gìn gia tộc cải lương Huỳnh Long là gia tài tác phẩm đồ sộ. Bởi tuồng cải lương Hồ Quảng hiện nay hầu hết thuộc về đoàn Huỳnh Long (soạn giả Bạch Mai) và đoàn Minh Tơ (NSND Thanh Tòng), ai muốn hát phải trả phí tác quyền.

Đoàn phó - nghệ sĩ Thái Vinh - nhấn mạnh đoàn Huỳnh Long nhờ gia tài tác phẩm "hát cả đời không hết" của soạn giả Bạch Mai đã giảm rất nhiều áp lực chi phí.

Nguồn tin riêng của phóng viên, số tiền bản quyền quý II/2024 từ Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam cho khoảng 100 kịch bản của cố soạn giả Bạch Mai lên đến hơn 100 triệu đồng - con số ấn tượng cho một tác giả trong mảng cải lương. Từ khi bà mất, Bình Tinh vẫn thường dùng số tiền bản quyền này làm từ thiện với suy nghĩ hồi hướng công đức cho mẹ.

Hiện, ở đoàn Huỳnh Long, Bình Tinh và các nghệ sĩ vừa nâng cao chuyên môn, vừa nuôi dưỡng thế hệ kế thừa qua các bé Trọng Nhân, Bảo Ngọc... trong đó có bé Bella - con gái chị và ca sĩ Nhật Minh. Bên cạnh đó, Bình Tinh - Thái Vinh vẫn là cặp đào kép tiêu biểu đương thời, được khán giả yêu thích.

Từng vượt qua mọi nghịch cảnh bằng nghị lực phi thường, Bình Tinh tiếp tục giữ cuộc sống, công việc luôn ở tình trạng cân bằng, ổn định bằng trách nhiệm và không quên làm thiện nguyện giúp đời lẫn giấc mơ vực dậy nghệ thuật cải lương.

