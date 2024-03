Cháy nhà dân lúc rạng sáng, ba người trong gia đình thoát nạn nhờ cánh cửa 'thần kỳ'

Cụ thể, vào khoảng 5h59 cùng ngày, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực 1 nhận chỉ đạo của Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) điều động lực lượng, phương tiện phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Ngô Quyền khẩn cấp đến điểm cháy (số 67/38 đường An Đà, quận Ngô Quyền), để xử lý, cứu nạn cháy nhà dân.



Theo cơ quan chức năng, đám cháy bắt nguồn từ khu vực bếp ở tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, với diện tích mặt sàn khoảng 28m² và diện tích cháy khoảng 8m². Khi phát hiện cháy, 3 người trong nhà đã được cứu thoát an toàn thông qua ban công tầng 3 (qua lối thoát thứ 2) nhờ sự hỗ trợ của người dân địa phương.

Hiện trường 2 vụ cháy xảy ra vào rạng sáng hôm nay (12/3) trên địa bàn TP. Hải Phòng.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tổ chức chữa cháy, kiểm soát tình hình, dập tắt đám cháy vào lúc 6h20 phút. Vụ cháy không thiệt hại về người, tuy nhiên về tài sản bị cháy làm hỏng một xe máy cùng một số vật dụng khác.

Trước đó, vào hồi 00h20 cùng ngày, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) nhận được tin báo cháy tại phòng ngủ tầng 2 nhà dân thôn 2, xã An Hòa, huyện An Dương (TP. Hải Phòng), lập tức Trung tâm 114 điều động 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 cùng 1 xe chữa cháy Công an huyện An Dương đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, trong quá trình Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 điều động lực lượng phương tiện đến khu vực cháy, bất ngờ gặp gặp rào chắn hạn chế xe dưới 2m nên phải quay lại đi đường vòng đến đám cháy (xa hơn khoảng 6km). Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng triển khai 1 lăng B lên tầng 2 phun nước dập tắt đám cháy lúc 1h cùng ngày.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hải Phòng đề nghị người dân triệt để tháo dỡ "chuồng cọp", mở lối thoát nạn thứ 2 để thuận lợi cho hỗ trợ thoát khỏi đám cháy; đồng thời không tạo rào chắn, cột bê tông để cản trở lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng, phương tiện kịp thời chữa cháy.



