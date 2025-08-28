Chỉ cần dùng thứ này thả vào chậu nước, đảm bảo bạn có thể làm sạch lông măng vịt rất nhanh, vịt hết sạch mùi hôi

Cách chọn vịt ngon và dễ nhổ lông

Chọn vịt là một khâu quan trọng bởi nếu chọn đúng vịt ngon, người chế biến sẽ không phải quá vất vả trong khâu làm sạch lông bởi lông măng vịt sẽ ít hơn.

Theo kinh nghiệm, nên lựa chọn vịt đực, trưởng thành (không quá non, không quá già) bởi thịt vịt thơm ngon, chắc, không bị nhão, đặc biệt lông măng vịt cũng ít hơn nên dễ dàng làm sạch hơn.

Chọn vịt là một khâu quan trọng bởi nếu chọn đúng vịt ngon, người chế biến sẽ không phải quá vất vả trong khâu làm sạch lông bởi lông măng vịt sẽ ít hơn.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên chọn vịt già bởi khi ăn cảm giác thịt sẽ bị bã, không thơm như thịt vịt trưởng thành, vịt già thường sẽ có mỏ nhỏ và cứng.

Những yếu tố sau sẽ giúp bạn xác định đâu là vịt trưởng thành: Mông của vịt đực sẽ nhỏ hơn mông vịt cái bởi chúng không phải đẻ trứng. Vịt đực sẽ có tiếng kêu to và hơi khàn, mắt trong và màu nâu nhạt.

Nếu bạn ấn vào bộ phận sinh dục của vịt đực thì sẽ thấy thò ra một cái ống nhỏ. Vịt non thường có phần thân người nhỏ, lông cánh dày nhưng thưa, mỏ thường to và mềm.

Cách làm sạch lông vịt măng

Dùng rượu

Có thể bạn chưa biết, rượu không chỉ giúp khử mùi tanh hiệu quả mà nó còn giúp bạn lấy đi toàn bộ lông măng 1 cách dễ dàng. Cách làm như sau, bạn đổ 1 bát rượu lên trên thân của vịt.

Có thể bạn chưa biết, rượu không chỉ giúp khử mùi tanh hiệu quả mà nó còn giúp bạn lấy đi toàn bộ lông măng 1 cách dễ dàng.

Để khoảng 10 phút cho các lỗ chân lông trên da vịt nở ra. Lúc này, việc nhổ lông vịt sẽ dễ dàng hơn. Và tất nhiên dù lông ống hay lông măng cũng đều dễ dàng được làm sạch mà không mất nhiều công sức.

Sử dụng muối hạt

Sử dụng muối cũng là bí quyết nhổ lông vịt dễ dàng, nhanh chóng. Sau khi cắt tiết vịt, bạn hãy nhúng nó vào thau nước lạnh cho sạch máu thừa và cặn bẩn rồi nhúng nó vào chậu nước nóng có pha sẵn 2-3 thìa muối hạt. Sau đó, bạn bắt đầu nhổ lông vịt. Bằng cách này, toàn bộ lông vịt sẽ được làm sạch hoàn toàn. Sau khi làm sạch lông, bạn nên xát lại với muối và rửa nhiều lần để vịt sạch hơn.

Trước khi chế biến, bạn hãy cho cả con vịt vào ngâm với nước lạnh trong khoảng 20 phút để thịt vịt trắng tươi, món ăn cũng hấp dẫn hơn.

Sử dụng lá đu đủ

Lá đu đủ là một trong những cách dùng dân gian để khử mùi và nhổ lông vịt dễ dàng. Ta lấy lá đu đủ vò nhỏ, sau đó cho vào nồi nước, đun sôi. Vịt sau khi cắt tiết nhúng qua nước lạnh cho ướt đều lông và da. Sau khi nước sôi, dùng nước luộc lá đu đủ này để nhúng vịt vào. Nhúng vài phút, nếu lông ở cánh dễ dàng được nhổ ra thì vớt vịt, tiến hành nhổ lông như bình thường.

Lá đu đủ là một trong những cách dùng dân gian để khử mùi và nhổ lông vịt dễ dàng.

Khi nhổ lông vịt, chị em cần miết tay sát da, xuôi theo chiều lông mọc để phần lông tơ được làm sạch và nhanh hơn. Với cách nhổ lông vịt đơn giản này, chị em sẽ dễ dàng làm sạch lông tơ của vịt một cách dễ dàng, và mang đi chế biến.

Dùng lá sả

Đun một nồi nước sôi, sau đó để nguội bớt đến khoảng 60–70°C. Lấy một nắm lá sả tươi, vò nát để tinh dầu tiết ra. Thả lá sả vào chậu nước nóng, sau đó cho vịt đã làm sạch cơ bản (nhổ lông to) vào ngâm khoảng 5 phút.

Dùng chính bó lá sả vò chà xát quanh thân vịt. Chỉ sau vài lượt, lớp lông măng sẽ trôi đi gần như hoàn toàn.

Một số lưu ý khi làm lông vịt

Nước trụng vịt không được quá nóng. Bạn chỉ nên dùng nước khoảng 60 - 70 độ C. Nhiệt độ quá cao sẽ khiến lỗ chân lông trên da vịt co lại gây khó khăn trong việc nhổ lông. Ngoài ra, nhiệt độ cao còn khiến cho da vịt dễ bị nứt, rách.

Nên nhổ lông vịt một cách tuần tự, làm sạch từng phần sau đó mới chuyển đến các vùng khác.

Với phần lông măng, lông tơ còn sót lại, bạn có thể dùng tay hoặc nhíp để nhổ bỏ. Thao tác vặt lông phải dứt khoát. Miết mạnh tay xuống để lấy đi toàn bộ lông măng và lông tơ. Nếu còn sót lại sau sẽ rất khó làm sạch. Nên nhổ lông vịt một cách tuần tự, làm sạch từng phần sau đó mới chuyển đến các vùng khác.