Đây là những món ăn nên kiêng kỵ trong tháng 'cô hồn' để giữ sức khỏe và tránh vận đen
GĐXH - Tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn là thời điểm được dân gian quan niệm cần kiêng khá nhiều thứ nhằm tránh gặp điềm xấu, và một trong số đó có cả ăn uống. Hãy cùng khám phá những món ăn nên kiêng vào tháng cô hồn để tránh vận xui.
Các loài bò sát như ba ba, rùa, rắn…
Những loài động vật này đều có tính hàn, tức là loài động vật máu lạnh, sưởi ấm và điều hòa thân nhiệt phụ thuộc vào cường độ ánh sáng mặt trời. Vì thế, thịt của các loài bò sát sẽ mang theo âm khí không tốt, dễ gây suy nhược cơ thể, kèm theo những điều không may mắn đến cho người ăn.
Dù là các món lẩu hay chiên, xào, nướng thì cũng nên tránh ăn các loại thịt của ba ba, rùa, rắn… để có thể "tai qua, nạn khỏi" trong dịp rằm tháng 7 và ngày cúng cô hồn.
Thịt vịt
Các món ăn chế biến từ vịt là món ăn khoái khẩu của nhiều người và đây cũng được coi là món ăn giải đen, xả xui vào dịp cuối tháng. Tuy nhiên, một số người lại quan niệm rằng nếu ăn thịt vịt trong tháng 7 âm lịch sẽ gặp phải tình trạng "tan đàn xẻ nghé" hay dễ gặp tranh cãi, khẩu thiệt.
Do đó mà thịt vịt cũng là một trong những món ăn nên kiêng kỵ trong tháng cô hồn. Thay vào đó, bạn nên ăn các món từ thịt gà mang ý nghĩa cát lành, tốt đẹp để có tháng cô hồn may mắn, suôn sẻ hơn.
Trứng vịt lộn
Trứng vịt lộn có thể xem là món ăn khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt các bạn trẻ trong thời gian gần đây. Các bạn thường rủ nhau ăn trứng vịt lộn để xả xui.
Nhưng ở miền Bắc và miền Trung, người dân sẽ hiếm khi ăn món này vào đầu tháng, đầu năm hay tháng cô hồn. Vì theo dân gian, ăn trứng vịt lộn vào những thời điểm này sẽ khiến những việc trong dự định bị đảo lộn, trái mong muốn.
Sầu riêng
Sầu riêng là loại trái cây được cho là nên kiêng ăn vào tháng cô hồn. Trước hết là vì sợ cái tên của loại quả này có ý nghĩa không tốt, khi ăn sẽ u sầu và cô đơn. Đồng thời, mùi hương đặc trưng của sầu riêng cũng được cho là sẽ dẫn dụ ma quỷ vào nhà.
Cháo trắng
Theo quan niệm dân gian, rằm tháng 7 mọi nhà đều làm lễ cúng thí thực cô hồn, dã quỷ. Và trong mâm cúng không thể thiếu được cháo trắng loãng.
Nếu con người ăn cháo trắng trong tháng 7 sẽ khiến cô hồn nghĩ rằng đang tranh ăn với họ và liên tục quấy phá, mang lại nhiều điều xúi quẩy. Do đó mà cháo trắng là món ăn đầu tiên mà ông cha ta truyền tai nhau cần tránh ăn trong tháng 7 cô hồn.
Thịt chó
Đây cũng là món được kiêng ăn trong tháng 7 âm lịch. Bởi dân gian có quan niệm ăn thịt chó có thể kéo theo vận đen cho cả tháng. Hơn thế nữa, tháng 7 cô hồn trong Phật giáo cũng không nên sát sinh, nên ăn chay và làm nhiều điều thiện để tích công đức và mong cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình.
Mực
Mực là món ăn mà người Việt kiêng kỵ ăn trong ngày đầu tháng chứ không chỉ tháng cô hồn. Người ta cho rằng nếu ăn mực vào những ngày này thì cả tháng sẽ "đen như mực", gặp đủ mọi chuyện bất trắc, xui xẻo.
Vậy nên đây cũng là một trong những thực phẩm có trong "danh sách đen", được nhiều người khuyên không nên ăn, đặc biệt với những người phải đi xa hay có công việc quan trọng.
Cá mè
Không khác gì cháo trắng hay thịt vịt, ở một số địa phương còn có quan niệm kiêng ăn cá mè để tránh mang lại rắc rối, đen đủi. Xuất phát bởi từ "mè" trong cá mè hàm ý "mè nheo", ám chỉ mọi thứ đều khó chịu, nhùng nhằng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
