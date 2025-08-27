Đi xem diễu binh 2/9 nên và không nên mang đồ ăn gì?
GĐXH - Không khí lễ hội thường kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nếu không muốn bị đói hoặc mất sức trong lúc chờ đợi, việc chuẩn bị đồ ăn nhẹ là vô cùng cần thiết. Dưới đây là những món bạn nên và không nên cần cân nhắc.
Đồ ăn nên mang
Đồ ăn khô
Bánh mì sandwich: Dễ ăn, có thể kẹp thịt nguội, phô mai, trứng… mà không lo rơi vãi.
Bánh ngọt, bánh quy mặn: Giúp bổ sung năng lượng, không chiếm nhiều diện tích.
Thanh ngũ cốc hoặc thanh protein: Đủ năng lượng cho bạn suốt buổi sáng.
Khô gà, khô bò, xúc xích mini: Không cần bảo quản quá kỹ, ăn tiện và no lâu.
Trái cây tươi
Không chỉ giúp giải nhiệt trong tiết trời đầu thu, trái cây còn mang lại nguồn năng lượng lành mạnh, tươi mát. Sau đây là những loại trái cây nên mang theo: táo, lê, nho, cam tách múi vì dễ mang, không cần gọt.
Chuối: Nhiều kali, hỗ trợ giảm mỏi cơ khi phải đứng lâu. Dưa hấu cắt sẵn để trong hộp kín, nếu trời nắng có thể giữ mát trong túi giữ nhiệt.
Đồ ăn "chống đói nhanh"
Khi quá đông người, bạn có thể không có chỗ để ngồi ăn. Những món sau sẽ là "cứu tinh" cho bạn như kẹo sâm, kẹo dẻo năng lượng, chocolate: Bổ sung nhanh năng lượng khi mệt. Sữa hộp hoặc sữa hạt đóng chai nhỏ: Uống nhanh, dễ tiêu hóa.
Trứng luộc bóc vỏ sẵn: Giàu protein, no lâu nhưng nên bảo quản tốt nếu mang theo.
Một số lưu ý khi chuẩn bị đồ ăn đi xem diễu binh 2/9
Trước khi quyết định đi xem diễu binh 2/9, bạn cần cân nhắc yếu tố thời tiết, không gian và điều kiện vệ sinh. Việc chọn hộp hoặc túi đựng cũng quan trọng không kém. Dưới đây là một số vật dụng bạn nên cân nhắc:
Túi giữ nhiệt nhỏ hoặc hộp cơm inox cách nhiệt để tránh thức ăn bị ôi, đặc biệt nếu bạn mang đồ dễ hỏng như trái cây, trứng. Túi zip hoặc hộp nhựa chia ngăn giúp bạn dễ lấy đồ ăn. Mang theo khăn giấy, giấy ướt, túi rác nhỏ để giữ vệ sinh chung.
Đồ ăn nên tránh mang theo
Dù nhiều món ăn hấp dẫn nhưng không phải món nào cũng phù hợp mang theo trong sự kiện đông người như lễ diễu binh. Bạn nên tránh mang theo các món sau:
Đồ ăn nhiều dầu mỡ, chiên rán
Lý do nên tránh: Các món ăn như gà rán, khoai tây chiên, pizza... rất khó tiêu hóa. Chúng ở lại trong dạ dày lâu hơn, khiến bạn cảm thấy nặng bụng, khó chịu và thiếu năng lượng. Thêm vào đó, việc tiêu thụ nhiều dầu mỡ có thể gây buồn nôn hoặc ợ nóng khi bạn phải đứng lâu.
Thực phẩm nhiều đường và đồ uống có ga
Lý do nên tránh: Bánh kẹo ngọt, nước ngọt có ga, kem... sẽ làm lượng đường trong máu tăng vọt rồi sau đó tụt dốc nhanh chóng. Điều này gây ra cảm giác mệt mỏi, uể oải và thèm ăn hơn. Nước có ga còn có thể gây đầy hơi, khó tiêu, rất bất tiện khi ở nơi đông người.
Thực phẩm nhiều muối
Lý do nên tránh: Các loại snack mặn, đồ ăn chế biến sẵn, hay đồ ăn nhanh thường chứa rất nhiều muối. Việc tiêu thụ nhiều muối sẽ khiến cơ thể giữ nước, gây cảm giác khát nước liên tục và có thể làm tăng huyết áp, không tốt cho những người có tiền sử bệnh tim mạch.
Đồ ăn dễ gây đầy hơi
Lý do nên tránh: Các loại thực phẩm như bắp cải, súp lơ, đậu, hành tây... có thể gây đầy hơi, chướng bụng. Cảm giác này sẽ rất khó chịu và bất tiện khi bạn ở trong một đám đông và không thể di chuyển dễ dàng.
Đồ ăn hoặc đồ uống lạ
Lý do nên tránh: Trước những sự kiện quan trọng, bạn không nên thử những món ăn hoặc đồ uống chưa quen thuộc. Nếu không may bị dị ứng hoặc ngộ độc thực phẩm, bạn sẽ không thể tham gia sự kiện và còn gặp nguy hiểm.
