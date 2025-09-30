Chơi bóng đá ở tuổi 40, người đàn ông nhập viện nguy kịch sau va chạm
GĐXH - Va chạm khiến anh Tiếp gãy 3 xương sườn gãy, mảnh xương sắc nhọn đâm vào nhu mô phổi, làm khí và máu thoát ra, tích tụ trong khoang màng phổi...
Gãy 3 xương sườn, tràn máu màng phổi sau va chạm thể thao
Trong lúc tham gia một trận bóng đá với bạn bè, anh Chu Văn Tiếp (40 tuổi, Hưng Yên) va chạm mạnh rồi ngã đập ngực xuống nền cứng. Sau chấn thương, anh cảm thấy đau dữ dội ở vùng ngực phải, khó thở, anh được đưa đi cấp cứu ở BVĐK Tâm Anh Hà Nội.
ThS.BS Đỗ Trung Dũng, khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, cho biết qua thăm khám, âm thở bên phổi phải giảm rõ, gợi ý phổi không nở bình thường do bị khí hoặc máu chèn ép.
Anh Tiếp được chỉ định chụp cắt lớp vi tính, kết quả cho thấy tình trạng tràn máu và khí màng phổi phải; gãy ba xương sườn (số 7, 8, 9), trong đó một mảnh xương gãy số 9 di lệch, đâm xuyên vào nhu mô phổi. Vùng thành ngực phải xuất hiện khí bất thường ngay sát các xương sườn gãy.
Theo bác sĩ Dũng, đây là dạng chấn thương thể thao nguy hiểm, bên ngoài ít biểu hiện rõ rệt nhưng bên trong tổn thương sâu. Va chạm mạnh khiến xương sườn gãy, mảnh xương sắc nhọn đâm vào nhu mô phổi, làm khí và máu thoát ra, tích tụ trong khoang màng phổi.
Khi lượng khí và máu tăng dần, phổi bị chèn ép không thể nở bình thường, gây suy hô hấp. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng này tiến triển thành tràn khí màng phổi áp lực, đẩy lệch trung thất, ép tim và mạch máu lớn, làm tụt huyết áp, sốc và có thể tử vong.
Người bệnh do va chạm thể thao đã qua cơn nguy kịch
Người bệnh được phẫu thuật cấp cứu dẫn lưu màng phổi. Êkíp nhanh chóng giải phóng khí và máu đang chèn ép phổi, đồng thời lấy bỏ các cục máu đông, khoang màng phổi được bơm rửa sạch nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng và hỗ trợ phổi hồi phục.
Sau mổ, anh Tiếp qua cơn nguy kịch, hô hấp dần ổn định. Ống dẫn lưu được duy trì một thời gian để theo dõi và ngăn ngừa khí, máu tái tích tụ. Bệnh nhân được kê thuốc giảm đau, hướng dẫn tập thở sâu, vận động nhẹ nhàng để phổi phục hồi và phòng ngừa viêm phổi. Sau 5 ngày, anh Tiếp hết đau ngực, khó thở và được xuất viện.
Bác sĩ Dũng cho biết thêm, xương sườn gãy thường tự liền trong 6 – 8 tuần. Thời gian này, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tập hít thở để phổi nở tốt. tránh lao động nặng, không chơi thể thao đối kháng hay va chạm mạnh. Khi phổi ổn định và xương sườn liền tốt, anh Tiếp có thể trở lại sân cỏ, song nên tập luyện từ cường độ nhẹ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.
Cảnh giác với chấn thương khi chơi thể thao
Thời gian gần đây, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp chấn thương ngực do thể thao, không chỉ ở bóng đá mà còn có bóng rổ, võ thuật, bóng chuyền, golf hay pickleball.
Nguyên nhân thường do va chạm mạnh, té ngã hoặc bóng đập trực tiếp vào ngực… Hậu quả có thể dẫn đến các tổn thương gãy xương sườn, tràn khí – tràn máu màng phổi, dập phổi, biến chứng suy hô hấp cấp, rối loạn tuần hoàn, thậm chí tử vong nhanh chóng chỉ trong vài chục phút.
Bác sĩ Dũng khuyến cáo, trước khi tập luyện hay thi đấu thể thao, người chơi cần khởi động kỹ, làm nóng cơ thể đúng cách để hạn chế nguy cơ chấn thương. Trong quá trình vận động, cần tuân thủ nguyên tắc an toàn, sử dụng bảo hộ phù hợp và tránh va chạm mạnh.
Sau tai nạn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, ho ra máu, chóng mặt… thì không nên chủ quan mà phải đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.
