Chọn hướng bếp chuẩn phong thủy giúp gia đình có sức khỏe dồi dào, hút tài lộc

Tọa cát, hướng cát

Trong dân gian, nhiều người vẫn tin rằng bếp nên đặt ở cung vị xấu và quay về hướng tốt – gọi là nguyên tắc "tọa hung, hướng cát". Tuy nhiên, theo phong thủy, bếp là nơi sinh ra năng lượng thô, còn trường khí xung quanh bếp lại là năng lượng tinh. Nếu đặt bếp tại cung vị xấu, gia chủ vô tình để năng lượng xấu thẩm thấu vào quá trình nạp năng lượng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và vận khí.

Cũng theo phong thủy, hướng bếp chuẩn phải tọa cát, hướng cát, tức vừa đặt tại cung vị tốt, vừa quay về hướng tốt, đồng thời hợp mệnh của gia chủ.

Theo phong thủy, luồng khí được tạo ra nhờ sự tương tác vận động của con người. Nên hướng bếp tính dựa theo hướng của người đứng nấu thực hiện thao tác.

Cách đặt này giúp trấn áp hung khí, gia tăng sinh khí, từ đó mang lại hanh thông, thịnh vượng và sự an lành cho cả gia đình.

Đặt tại vị trí có thiên tinh tốt đáo tới

Mỗi giai đoạn, cung vị trong nhà sẽ thay đổi dựa trên sự dịch chuyển của thiên tinh. Theo quan điểm của Huyền không Thiên tinh Vô Thường Phái, bếp nên được đặt tại những vị trí cát lợi như Nhất Bạch Thủy đồng cung với Tứ Lục Mộc hoặc Lục Bạch Kim.

Nếu điều kiện không cho phép, bạn vẫn có thể tọa bếp vào các thiên tinh tốt như Nhất Bạch Thủy, Tứ Lục Mộc, Lục Bạch Kim, Bát Bạch Thổ, Cửu Tử Hỏa.

Khi bếp đã đặt đúng vị trí cát lợi, hướng bếp chỉ còn đóng vai trò phụ trợ. Nếu thuận lợi, bạn có thể kết hợp thêm nguyên tắc Bát Trạch để phân chia theo trạch tuổi gia chủ.

Theo quan điểm của Huyền không Thiên tinh Vô Thường Phái, bếp nên được đặt tại những vị trí cát lợi.

Đây được coi là những đấu pháp tinh vi nhất trong phong thủy hiện đại, nhằm đảm bảo tính cá nhân hóa theo tuổi và hướng nhà của từng gia chủ.

Bố trí nguồn nước tối ưu

Trong phong thủy, Hỏa khí và Thủy khí vốn xung khắc, vì vậy khi bố trí gian bếp cần đặc biệt tránh để vòi nước, bồn rửa, tủ lạnh đặt quá gần bếp nấu.

Ngoài ra, bếp tuyệt đối không nên đặt trực tiếp trên đường nước đi qua hoặc bị kẹt giữa hai yếu tố hành Thủy như bồn rửa và máy giặt, bởi đây là thế phạm dễ gây hao tài, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đạo.

Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí, gia chủ có thể hóa giải bằng cách đặt một tấm thảm màu xanh hoặc chậu cây nhỏ ở khu vực trung gian. Yếu tố Mộc sẽ giúp cân bằng ngũ hành theo nguyên lý Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, từ đó giảm bớt xung khắc, đem lại sự hài hòa và ổn định cho trường khí trong không gian bếp.

Đảm bảo độ thông thoáng

Một gian bếp hợp phong thủy cần đảm bảo sự thoáng khí, vừa để tránh tụ âm khí, vừa giúp sinh khí lưu thông.

Bên cạnh đó, bếp không được đặt nhìn thẳng ra cửa chính, vì đây là thế phạm "Môn kiến Táo" – dễ khiến tài lộc hao tán, gia đạo bất ổn. Đồng thời, vị trí bếp nên tránh những hướng có gió thổi trực diện hoặc tạt mạnh, vì sẽ làm tán khí, khó tụ được vượng khí.

Ngoài ra, gia chủ cần chú trọng đến yếu tố thực tế bằng cách lắp đặt hệ thống hút và thoát mùi, giúp không gian luôn trong lành, sạch sẽ, vừa đảm bảo sức khỏe vừa duy trì trường khí tích cực cho cả ngôi nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.