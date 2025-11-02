Tưởng vô hại, nhưng 6 lỗi phong thủy nhà vệ sinh này dễ khiến vận khí sa sút gia chủ nên biết để tránh

Nhà vệ sinh tránh đặt ở hướng Tây Bắc thuộc cung Càn

Theo quan niệm phong thủy, Càn thuộc 1 trong 8 cung vị của Bát Quái. Đây là quẻ đại diện cho Trời, cho vị trí tối thượng, người đàn ông trong gia đình. Cung này cũng biểu trưng cho cung Quý Nhân – những người phù trợ, giúp đỡ cho gia đình.

Cạnh đó, cung Càn – hướng Tây Bắc, xét theo Ngũ hành chủ về Hỏa, trong khi nhà vệ sinh lại thuộc hành Thủy.

Dẫu chỉ được quen được gọi là “công trình phụ”, song nhà vệ sinh lại can hệ mật thiết đến sức khỏe, tài vận của một gia đình.

Đặt nhà vệ sinh vị trí này không chỉ gây nên thế cục Thủy – Hỏa tương xung không thể dung hòa mà còn vô hình trung đặt những thế xấu nhất vào một trong các cung vị quan trọng nhất, tài lộc tất bị tác động. Đây là điều tối kỵ liên can tới phong thủy với nhà vệ sinh mà chúng ta cần tránh.

Kiêng kỵ nhà vệ sinh đặt ở trung tâm nhà

Phong thủy cho biết, phương vị trung tâm còn gọi là Trung Cung, được ví như trái tim cả căn nhà. Vị trí này thuộc hành Thổ, còn nhà vệ sinh thuộc Thuỷ. Do đó, khi nhà vệ sinh án ngữ ở trung tâm sẽ phát sinh cách cục Thổ khắc Thuỷ, cực bất lợi về gia vận.

Khi nhà vệ sinh nằm ở Trung Cung khiến không khí hay nước ô nhiễm từ nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh khí toàn bộ căn nhà, tác động xấu tới sức khỏe.

Đó là chưa kể về thiết kế, đường thoát tất sẽ thông sang phòng khác, gây khó tu sửa nếu có sự cố, cũng như phát sinh các hung khí bất lợi tới sinh hoạt.

Kiêng kỵ nhà vệ sinh phạm vào "Tả Thanh Long" – mạn trái nhà

Ta vẫn nghe "Tả Thanh Long – Hữu Bạch Hổ", nhấn mạnh về cách cục đẹp, viên mãn cho Dương trạch một ngôi nhà. Xét về phương vị, Thanh Long thuộc về vị trí mạn trái ngôi nhà. Tiêu chí hướng đến của vị trí này là sự tĩnh tại, thanh nhã, tú lệ.

Khi nhà vệ sinh nằm ở Trung Cung khiến không khí hay nước ô nhiễm từ nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh khí toàn bộ căn nhà, tác động xấu tới sức khỏe.

Do đó, nếu nhà vệ sinh phạm vào ngọn Thanh Long, xét về độ nghiêm trọng thì cũng nguy hại không kém kiêng kỵ nhà vệ sinh phạm vào Trung Cung, vf có thể ảnh hưởng bất lợi tới tài vận đại cục của một căn nhà.

Kiêng kỵ nhà vệ đặt ở các cung Vị Tốt

Nhà vệ sinh là nơi âm khí nặng, nơi trút thải vật chất uế tạp của cả nhà. Đây cũng là nơi có nền ẩm cao, rất dễ sản sinh vi khuẩn bất lợi cho sức khỏe và tài vận của chủ nhà. Do đó, toilet chỉ thích hợp đặt ở những phương vị xấu trong nhà, như: Lục sát, Họa hại, Ngũ quỷ & Tuyệt mệnh.

Các cung vị quan trọng của ngôi nhà như Tài vị, nhất là Văn Xương chủ về việc học tập, tiếp thu tri thức hay sức khỏe tinh thần – sự minh mẫn nhất thiết cần lựa đúng phương vị; đặc biệt phải tuyệt đối kiêng kỵ nhà vệ sinh hay nhà tắm phạm vào.

Kiêng kỵ nhà vệ sinh đặt ở phương Nam

Phương Nam xét theo Bát cung liên quan tới quẻ Ly, về Ngũ hành chỉ hành Hỏa, trong khi nhà vệ sinh thuộc hành Thủy.

Nếu đặt nhà vệ sinh ở hướng Nam sẽ tạo nên cách cục bất lợi Thủy – Hỏa tương xung không thể dung hòa.

Do đó, nếu đặt nhà vệ sinh ở hướng Nam sẽ tạo nên cách cục bất lợi Thủy – Hỏa tương xung không thể dung hòa. Điều này không chỉ bó hẹp về xung khắc Ngũ hành mà còn có thể gây ra những vấn đề liên quan sức khỏe.

Kiêng kỵ nhà vệ sinh đặt ở dưới gầm cầu thang

Ở rất nhiều ngôi nhà hiện đại, chủ nhân vì nhấn mạnh vào sự tiện lợi mà phạm phải thế kỵ này. Theo phong thủy: Cầu thang có thể ví như cột xương sống, là trục giao thông chủ chốt của một căn nhà hay biệt thự.

Đặt nhà vệ sinh dưới chân cầu thang không chỉ khiến khí trường bất lợi dễ dàng phát tán lên các không gian sinh hoạt khác, rất bất lợi không chỉ về sức khỏe lẫn thẩm mỹ.

Tiềm ẩn nhất với cách cục này đó là, rất dễ các cung vị quan trọng như Văn xương, Tài vị hay ngọn Thanh Long bị nhà vệ sinh và cầu thang chèn lên. Khi đó việc hóa giải các đại kỵ này tất sẽ muôn vàn gian nan.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.