Đây mới là những cách hóa giải buôn bán ế ẩm mà dân kinh doanh truyền tai nhau
GĐXH - Bán mãi vẫn ế, khách thưa dần dù đã thử đủ chiêu? Đừng vội nản! Bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn những cách đơn giản mà hiệu quả để “giải vía” cho công việc kinh doanh, giúp cửa hàng lấy lại sinh khí và khách khứa.
Xem xét lại khu vực ban thờ Thần tài
Ban thờ Thần tài là một trong những khu vực thờ cúng phong thủy gia chủ cần đặc biệt chú ý đầu tiên, bởi lẽ vận trình công danh sự nghiệp buôn bán của quý gia chủ ảnh hưởng bởi tác động một phần không nhỏ từ việc thờ cúng Thần tài - Thổ địa.
Đồng thời việc nạp cốt cho bát hương - đồ thờ tâm linh mang vai trò trung gian giữa trần thế và kết nối tâm linh với chư vị bề trên cũng vô cùng quan trọng, không chỉ vậy nạp cốt cho tượng Thần rài - Thổ địa còn có tác dụng cải thiện linh khí cho đồ thờ.
Phong thủy cho hay, việc xem xét lại khu vực thờ cúng chính là xác định hướng của ban thờ Thần tài đã chính xác hay chưa, hay như có phạm phải thế sát cần đáng lưu ý nào khác hay không để còn cải thiện khả năng chiêu tài hiệu quả.
Luôn xông khí uế để giải trừ vận
Xông khí tẩy uế là quy trình giải trừ vận xấu hiệu quả đặc biệt không thể bỏ lỡ trước khi nhập trạch, xông nhà mới, dọn tới nơi ở mới hay xả phong hàng quán, cửa hàng ế ẩm, người đi viếng đám về...
Tuy nhiên, đối với bột xông tẩy uế, gia chủ cần lựa chọn kỹ càng đúng loại được bào chế và chọn lựa từ trong thiên nhiên để đạt được hiệu quả ứng dụng phù hợp nhất.
Thắp hương trì tụng thường xuyên
Việc thắp hương trì tụng hay nhang khói thần linh, gia tiên là việc làm tín tâm thể hiện tấm lòng thành kính của bản gia chủ mong muốn nhận được sự phù hộ độ trì của bề trên.
Đặc biệt đối với những gia đình đang kinh doanh buôn bán việc thường xuyên thắp một nén nhang trên ban thờ Thần tài vào mỗi buổi sáng, không chỉ giúp người chủ kinh doanh an yên hơn mà theo quan niệm thờ cúng trong văn hóa người Việt, thắp một nén cũng là thủ tục vái xin tài lộc, buôn may bán đắt.
Dùng vật phẩm phong thủy
Theo phong thủy, việc dùng vật phẩm phong thủy là một trong những cách thức hóa giải vấn đề buôn bán ế ẩm vô cùng hiệu quả và có năng lượng linh khí chiêu tài thụ lộc nếu quý gia chủ lưu tâm lựa chọn thỉnh vật phẩm đúng cách về gia đạo.
Bột xông đại cát
Vật phẩm bột xông đại cát trong phong thủy được biết đến với công năng xông phòng, tẩy uế không gian nhà ở, công ty, văn phòng, đem lại năng lượng dương khí mạnh, luân chuyển cùng yếu tố ngũ hành để đạt được vượng khí phúc lộc tài thọ cho gia chủ.
Tượng ông Quản gia Quản tài
Theo phong thủy, tượng ông Quản gia Quản tài là vật phẩm tượng trưng cho nét phẩm chất khôn ngoan, cẩn thận và mẫn tiệp. Vì thế khi thỉnh, an vị Quản Gia Quản Tài được khai quang trì chú cẩn thận mang hàm ý mong gia đạo luôn được sắp xếp cẩn thận từ trên xuống dưới.
Hơn hết vật phẩm Quản Gia Quản Tài cũng được coi là bảo vật biểu thị cho tài lộc và quản lý tài chính hiệu quả, nhấn mạnh đến năng lực quản lý "ngân lượng" trong gia đạo đó.
Tỳ hưu Đại Viên
Tỳ hưu Đại Viên là vật phẩm phong thủy đại diện cho việc cầu tài, chiêu lộc đặc biệt linh vật nổi tiếng phò trợ người sở hữu đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trên con đường công danh sự nghiệp.
Đặc biệt Tỳ hưu Đại Viên có dáng nằm chầu khoan thai và an nhiên với ý nghĩa chiêu quý nhân và tài lộc, phần miệng mở rộng với khả năng thâu thu tài lộc mạnh mẽ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
