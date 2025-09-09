Mỹ Anh, Kim Ngân và Trúc Lam đánh thuốc mê 'xử đẹp' Đồng Văn Tiền

Trong tập 13 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Mỹ Anh (Phương Oanh), Kim Ngân (Việt Hoa) và Trúc Lam (Quỳnh Kool) tìm cách xử lý tên Đồng Văn Tiền (Lý Chí Huy đóng) - người đàn ông xấu tính, thích ăn vạ. Trước đó, Kim Ngân bế tắc chưa có cách giải quyết vụ Đồng Văn Tiền chơi xấu đăng bài trên mạng xã hội tố cô lừa đảo khách hàng, làm ảnh hưởng tới uy tín cửa hàng trang sức nơi Kim Ngân làm việc.

Kim Ngân đến chung cư gặp Mỹ Anh để kể lại chuyện này và nhờ chị cùng tìm cách giải quyết. Mỹ Anh nghĩ phải tìm cách gỡ bài và bắt đầu lên kế hoạch cho Ngân. Hôm sau, Kim Ngân buộc phải đến gặp Đồng Văn Tiền tại khách sạn. Tất nhiên ;à có Mỹ Anh cùng Trúc Lam bám sau. Hai người bạn thân của Kim Ngân thuê phòng đối diện.

Kim Ngân tìm tới Mỹ Anh để tâm sự chuyện bị Đồng Văn Tiền vu khống, bôi nhọ trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Vừa bước vào phòng, Kim Ngân mong Tiền nể tình đồng hương xóa bài cho cô nhưng tất nhiên Tiền không đồng ý. Kim Ngân buộc phải dùng "mỹ nhân kế" để kéo dài thời gian. Ngân giả vờ muốn tâm sự để khai thác thông tin khiến hắn ta thừa nhận mọi chuyện là do bịa đặt rồi đăng lên mạng xã hội.



Kim Ngân tiếp tục tìm cách kéo dài thời gian để trong lúc đó, Mỹ Anh và Lam chuẩn bị trong vai làm người phục vụ phòng, mở cửa giải cứu Kim Ngân như kế hoạch 3 chị em đã bàn. Tuy nhiên, Trúc Lam hậu đậu lại vô tình đưa thuốc mê vào đúng mũi Mỹ Anh khiến cô bị ngất đi. Trong khi Trúc Lam cuống quýt tìm cách xử lý và gọi Mỹ Anh dậy thì Kim Ngân nài nỉ Tiền cố gắng chờ từng phút một để người phục vụ mang rượu vang tới.

Kim Ngân cố gắng tìm cách vạch mặt Đồng Văn Tiền là kẻ bia đặt trên mạng xã hội. Ảnh VTV

Đến khi không chờ nổi nữa, Kim Ngân phải trốn vào nhà vệ sinh thì cũng là lúc Mỹ Anh và Lam vừa kịp bấm chuông. Hai chị em cho Tiền ngửi thuốc mê khiến hắn ta tạm thời ngất đi, trong lúc đó ba chị em trói chân, trói tay Tiền vào ghế và kiên nhẫn chờ hắn ta tỉnh lại.

Đến khi Tiền tỉnh lại, Kim Ngân mở máy ghi âm cuộc hội thoại khi nãy cho hắn ta nghe và buộc hắn ta phải gỡ bài đăng cũ, đồng thời đăng bài mới đính chính và xin lỗi. Tiền giỏi ăn vạ, cãi trắng thành đen nhưng lần này Ngân đã có bằng chứng là đoạn ghi âm nên hắn ta không còn cách nào khác đành chịu thua và không thể giở trò bẩn nào nữa.

Đồng Văn Tiền đã phải thừa nhận mọi chuyện đành gỡ bài đăng bịa đặt và xin lỗi Kim Ngân. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, sau khi tan họp, Đăng (Doãn Quốc Đam) đứng ở sảnh khách sạn chờ xe và bị đau đầu. Thấy vậy, Phương - trợ lý của Đăng liền đưa dầu gió và định kéo anh vào quán cà phê để bóp đầu giúp giám đốc. Đúng lúc này, Huy lái xe tới đón giám đốc và tinh ý nhắc nhở nữ trợ lý: "Sức khoẻ của anh Đăng đã có chị Mỹ Anh lo".

Phương còn gọi điện hỏi thăm khi Đăng đã về nhà. Không biết Mỹ Anh là người nghe máy, Phương vô tư hỏi: "Anh đỡ đau chưa ạ? Ban nãy mà để em bóp cho thêm một lúc thì về là khỏi luôn đó ạ". Mỹ Anh vẫn giữ sự bình tĩnh, điềm đạm và lịch sự để nói chuyện với Phương như không hề có chút ghen tuông nào.

Nữ trợ lý Phương tiếp tục bày tỏ quan tâm quá mức tới giám đốc Đăng. Ảnh VTV

Sáng hôm sau, thấy Mỹ Anh bị thương ở tay, Đăng bôi thuốc cho vợ. "Em nghĩ mình nên dừng hợp tác với Lợi Hà" - Mỹ Anh đưa ra lời đề nghị mong chồng quyết định. Dù biết sẽ gây thiệt hại, nhưng Mỹ Anh không muốn công ty mình phải nhẫn nhịn, chịu đè đầu cưỡi cổ mãi. Mỹ Anh cũng đã tính đến cách vay vốn để công ty vượt qua giai đoạn này.

Tập 14 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" phát sóng lúc 20h00 tối 9/9 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Gió ngang khoảng trời xanh" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

