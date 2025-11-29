Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV

Thứ bảy, 13:49 29/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhân chuyến du lịch tại Hàn Quốc, tiền vệ Phạm Đức Huy đã cầu hôn bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt).

Mới đây, trên trang cá nhân, tiền vệ Phạm Đức Huy khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh cầu hôn bạn gái Huyền Trang (Mù Tạt) tại đài quan sát tháp Namsan (Hàn Quốc), kèm dòng trạng thái hài hước: "Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật! Xin lỗi tất cả anh em! Từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực! Chốt đơn!".

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV - Ảnh 1.

Đức Huy cầu hôn bạn gái tại Hàn Quốc.

Trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc, Đức Huy quỳ gối trao nhẫn giữa không gian lãng mạn, bao quanh bởi hàng nghìn ổ khóa tình yêu - địa điểm biểu tượng dành cho các cặp đôi đang yêu. 

Trên tài khoản riêng, Huyền Trang cũng chia sẻ lại hình ảnh hạnh phúc, cô viết: "Khoảnh khắc diễn ra nhanh quá nên mình chỉ nhớ mang máng, vì lúc đó đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hi vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn ở lại. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé Đức Huy".

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV - Ảnh 2.

Màn cầu hôn lãng mạn của cặp đôi.

Đức Huy và Huyền Trang vốn quen biết và thân thiết nhiều năm trước khi trở thành người yêu. Đầu năm 2025, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thoải mái đăng hình nắm tay. Đến tháng 3.2025, tiền vệ sinh năm 1995 và nữ MC chính thức công khai hẹn hò.

Mối quan hệ của Huyền Trang với gia đình bạn trai cũng rất tốt đẹp. Tháng 5.2025, cô từng đăng đoạn tin nhắn thân mật với mẹ Đức Huy, xưng "mẹ - con" gần gũi. Đến tháng 11 cùng năm, nữ MC tiếp tục đăng ảnh du lịch Côn Đảo cùng bố mẹ cầu thủ.

Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV - Ảnh 3.

Cặp đôi công khai chuyện tình cảm từ tháng 3.2025.

Huyền Trang sinh năm 1993, hơn Đức Huy 2 tuổi. Cô là gương mặt quen thuộc của VTV, nổi tiếng qua chương trình "Bữa trưa vui vẻ", đồng thời tham gia dẫn các chương trình như Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp… Bên cạnh vai trò MC, cô cũng hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong 5S Online, Sắc màu phái đẹp, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen

Về phía Đức Huy, anh hiện thi đấu cho CLB Công An TPHCM tại V.League 2025–2026. Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ 9X từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, và sau đó lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.

Sắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức HuySắc vóc quyến rũ của MC Huyền Trang - người sắp lên xe hoa với cầu thủ Đức Huy

GĐXH - MC Mù Tạt (Huyền Trang) - vợ sắp cưới của cầu thủ Đức Huy - gây chú ý không chỉ ở vai trò truyền hình mà còn nhờ sắc vóc quyến rũ ở tuổi 32.

Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York Hồ Ngọc Hà năng động với outfit dạo phố ở New York

GĐXH - Hồ Ngọc Hà diện cây đồ hiệu năng động, trẻ trung khoe chân dài thẳng tắp khi dạo phố ở New York.

Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh "Phía trước là bầu trời"Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'

GĐXH - Diện set đồ màu đen kín đáo, NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút dù đã ở tuổi U50.

An Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Thân thế cựu thành viên nhóm 'Mắt ngọc' - bạn gái lâu năm của Liên Bỉnh Phát

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Ngọc Kayla là bạn gái lâu năm của diễn viên Liên Bỉnh Phát, đời thực cô có thân thế ra sao?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Nữ diễn viên càng xuất hiện càng bị ghét trong phim 'Cách em một milimet' là ai?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Ngọc Trâm vai Nga trong “Cách em một milimet” đang gây nhiều tranh cãi và bị khán giả ghét khi mỗi lần xuất hiện.

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk xót xa khi trở lại quê nhà sau trận bão lũ

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Trong ánh mắt mọi người còn nguyên nỗi sợ, hoảng loạn sau những ngày ròng rã chống chọi với dòng nước dữ và chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi", Hoa hậu Việt Nam 2024 - Hà Trúc Linh kể.

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Cô đào cải lương Khánh Ngọc bị K, tiết lộ mong muốn nhỏ nhoi cuối đời

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Cô đào cải lương Khánh Ngọc khiến nhiều người xót xa không nói được vì ung thư thanh quản, mong muốn sống thêm 5 năm để thấy con gái trưởng thành.

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Ca sĩ Thủy Tiên gây chú ý sau thời gian 'ở ẩn', hé lộ cuộc sống hiện tại

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Thủy Tiên bất ngờ xuất hiện trong video của một NTK nổi tiếng, khiến dư luận xôn xao. Cô chia sẻ về cuộc sống hiện tại và có khả năng trở lại showbiz.

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Viên (Doãn Quốc Đam) bị nhóm giang hồ bắt cóc, công an siết chặt vòng vây

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 21 "Lằn ranh", Viên trong quá trình trốn chạy đã bị nhóm giang hồ bắt cóc và uy hiếp.

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Về Tuyên Quang xem Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

GĐXH - Lần đầu tiên, Lễ hội Nhảy lửa (Pút Tồng) đặc sắc của người Pà Thẻn sẽ được tổ chức tại Xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa đặc biệt, tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch thu hút du khách gần xa.

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Đỗ Mỹ Linh vướng tin đồn mang bầu lần 2

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh lại vướng tin đồn mang bầu khi bị cộng đồng mạng soi hình ảnh vòng 2. Trước thông tin này, Hoa hậu Việt Nam 2016 hoàn toàn kín tiếng.

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Ngân chưa ly hôn vì lý do bất ngờ, Tú bắt gặp vợ sắp cưới của Bách ngoại tình

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Ngân thừa nhận mình là người thất bại trong hôn nhân, nhưng cô chưa thể ly hôn ngay bởi em trai sắp kết hôn.

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Nam chính Ji Seung Hyun 'Hậu duệ mặt trời' tái ngộ khán giả Việt với 'Gangster về làng'

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Với sự tham gia của ngôi sao Ji Seung Hyun – người từng được khán giả Việt yêu thích qua Hậu Duệ Mặt Trời – "Gangster về làng" được kỳ vọng sẽ mang tới nhiều bất ngờ cho khán giả mùa phim cuối năm.

Xem nhiều

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

3 MC VTV tên Trang: Người yêu cầu thủ nổi tiếng, người dẫn thời sự cả nước biết

Câu chuyện văn hóa

3 MC, BTV của VTV - Huyền Trang, Minh Trang và Khánh Trang đang là những gương mặt được khán giả quan tâm, tạo nên diện mạo phong phú của các bản tin.

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Mỹ Anh và Đăng trở thành bạn, Dũng cầu hôn Kim Ngân, Trúc Lam sinh con

Xem - nghe - đọc
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thân

Xem - nghe - đọc
Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Tú bất an trước sự xuất hiện bất ngờ với 'My - Bí thư A5' và Hoàng 'cận'

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top