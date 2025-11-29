Chuyện tình đẹp của tiền vệ Đức Huy và MC VTV
GĐXH - Nhân chuyến du lịch tại Hàn Quốc, tiền vệ Phạm Đức Huy đã cầu hôn bạn gái MC Huyền Trang (Mù Tạt).
Mới đây, trên trang cá nhân, tiền vệ Phạm Đức Huy khiến người hâm mộ bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh cầu hôn bạn gái Huyền Trang (Mù Tạt) tại đài quan sát tháp Namsan (Hàn Quốc), kèm dòng trạng thái hài hước: "Đang đùa đùa. Ai ngờ gật đầu thật! Xin lỗi tất cả anh em! Từ nay tăng 2 thiếu vắng một nhân tố chủ lực! Chốt đơn!".
Trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc, Đức Huy quỳ gối trao nhẫn giữa không gian lãng mạn, bao quanh bởi hàng nghìn ổ khóa tình yêu - địa điểm biểu tượng dành cho các cặp đôi đang yêu.
Trên tài khoản riêng, Huyền Trang cũng chia sẻ lại hình ảnh hạnh phúc, cô viết: "Khoảnh khắc diễn ra nhanh quá nên mình chỉ nhớ mang máng, vì lúc đó đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ. Nhưng hi vọng dù trong dáng vẻ ấy hay xấu xí hơn nữa thì người bên cạnh vẫn luôn ở lại. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có ngày hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé Đức Huy".
Đức Huy và Huyền Trang vốn quen biết và thân thiết nhiều năm trước khi trở thành người yêu. Đầu năm 2025, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, thoải mái đăng hình nắm tay. Đến tháng 3.2025, tiền vệ sinh năm 1995 và nữ MC chính thức công khai hẹn hò.
Mối quan hệ của Huyền Trang với gia đình bạn trai cũng rất tốt đẹp. Tháng 5.2025, cô từng đăng đoạn tin nhắn thân mật với mẹ Đức Huy, xưng "mẹ - con" gần gũi. Đến tháng 11 cùng năm, nữ MC tiếp tục đăng ảnh du lịch Côn Đảo cùng bố mẹ cầu thủ.
Huyền Trang sinh năm 1993, hơn Đức Huy 2 tuổi. Cô là gương mặt quen thuộc của VTV, nổi tiếng qua chương trình "Bữa trưa vui vẻ", đồng thời tham gia dẫn các chương trình như Cuộc hẹn cuối tuần, Trời sinh một cặp… Bên cạnh vai trò MC, cô cũng hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong 5S Online, Sắc màu phái đẹp, Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…
Về phía Đức Huy, anh hiện thi đấu cho CLB Công An TPHCM tại V.League 2025–2026. Ở cấp độ đội tuyển, tiền vệ 9X từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, và sau đó lên ngôi vô địch AFF Cup 2018.
