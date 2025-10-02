Có 1 loài hoa đẹp rực rỡ sắc màu, dễ gây thương nhớ nhưng không nên cắm trong nhà

Hoa Tigon trong đời sống thi ca

Ở Việt Nam, nhiều nhà thơ đã lấy hình ảnh hoa Tigon làm thơ về những mối tình dang dở, tan vỡ. Tuổi hoa niên nhiều người biết bài thơ "Hai sắc hoa Tigon" của tác giả T.T.KH – là một nghi án văn chương (vì tới giờ chưa có ai nhận là tác giả của bài thơ này).

Những vần thơ thổn thức, da diết về một mối tình dang dở:

...Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,

Chiều thu hoa đỏ rụng, chiều thu

Gió về lạnh lẽo, chân mây vắng,

Người ấy ngang sông đứng ngóng đò...

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,

Trời ơi! người ấy có buồn không?

Có thầm nghĩ tới loài hoa... vỡ

Tựa trái tim, phai tựa máu hồng...?

Phương Tây cũng có truyền thuyết hoa Tigon, kể về thiếu nữ đem lòng yêu một chàng trai tài hoa. Nhưng tình yêu ấy gặp quá nhiều ngăn trở: Gia cảnh khác biệt, số phận không cho phép hai người đến với nhau... Đêm cuối cùng gặp gỡ, nước mắt nàng rơi… máu tim đau đớn thấm xuống đất. Từ đó, mọc lên một loài hoa nhỏ, màu hồng phớt, hình dáng như trái tim vỡ đôi – được người phương Tây gọi là Bleeding Heart – Trái tim rỉ máu.

Từ đó, trong đời sống thi ca hoa Tigon trở thành biểu tượng của những nỗi buồn, mối tình lỡ làng, những yêu thương chẳng thể trọn vẹn, hoặc nói lời chia tay trong thầm lặng.

Ý nghĩa tâm linh của hoa Tigon

Hoa Tigon là một loài hoa đẹp mong manh, dễ trồng, ưa nắng, có hoa nở quanh năm, nhưng đẹp và nhiều nhất vào tháng 4 đến tháng 8 hàng năm.

Hoa Tigon cí nhiều màu, mang nhiều thông điệp khác nhau. Ảnh internet

Hoa Tigon mang nhiều thông điệp như sau:

Hoa Tigon - duyên chưa trọn

Hoa Tigon nhắc con người rằng, không phải tình yêu nào cũng có kết quả. Có những mối tình chỉ sinh ra để làm bài học trưởng thành.

Hoa Tigon - nỗi đau hóa thành cái đẹp

Nỗi đau tình yêu của nàng thiếu nữ không biến mất, mà hóa thành đóa hoa lung linh nhắc ta rằng: Từ mất mát vẫn có thể tạo nên giá trị – như khổ đau là chất liệu cho sự trưởng thành.

Sự mong manh của hạnh phúc

Hoa Tigon nhắc nhở tình yêu cần được nâng niu, vì một khi rạn nứt sẽ khó có thể trở lại nguyên vẹn.

Hoa Tigon ở góc độ tâm linh

Hoa Tigon ở góc độ tâm linh là một lời nhắc: Hãy sống hết mình với yêu thương ở hiện tại, đừng để đến khi lỡ làng mới tiếc nuối.

Hoa Tigon thường gắn với tình cảm, nhân duyên. Ảnh internet

Theo phong thủy có nên cắm hoa Tigon trong nhà?

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, hoa Tigon có cánh nhỏ, thường gắn với tình cảm, nhân duyên. Chùm hoa rủ xuống như những trái tim hồng vỡ đôi. Vì vậy trong phong thủy hoa Tigon tượng trưng cho tình cảm đa đoan, khó trọn vẹn, gắn với sự chia ly, tạo cảm giác hoài niệm, tiếc nuối nhiều hơn là sự viên mãn.

Thực tế, hoa Tigon có nhiều màu, mỗi loài có ý nghĩa phong thủy khác nhau:

Hoa Tigon trắng: Tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết và niềm tin.

Hoa Tigon hồng: Biểu hiện nỗi nhớ nhung, sự ấm áp của hạnh phúc, sự lãng mạn và lòng nhân từ.

Hoa Tigon màu đỏ: Tượng trưng cho đam mê nồng nhiệt, tình yêu mãnh liệt và quyết tâm.

Màu vàng: Biểu tượng của hạnh phúc, tươi vui, lạc quan và hy vọng.

Màu tím: Quý phái, lãng mạn, kiêu hãnh – là biểu tượng thăng hoa và tinh thần cao cả.

Hoa Tigon trắng: Tượng trưng cho sự trong trắng, thuần khiết và niềm tin. Ảnh internet

Tuy vậy, hoa Tigon dù đẹp, nhiều màu, gắn với nhân duyên, mang lại năng lượng... nhưng nhiều chuyên gia phong thủy khuyên không nên trưng trực tiếp trong nhà:

- Phòng khách: Là không gian sinh hoạt chung của cả nhà: Không nên cắm hoa Tigon, vì nó dễ tạo cảm giác buồn bã, luyến tiếc, ảnh hưởng đến khí trường vui vẻ, ấm áp của gia đình.

- Phòng ngủ đôi lứa: Càng nên tránh, vì dễ gợi sự chia cắt, hiểu lầm, khiến tình cảm vợ chồng thiếu hòa hợp.

- Phòng làm việc / học tập: Cũng không thích hợp, bởi năng lượng hoa dễ dẫn đến tâm trạng phân tán, thiếu tập trung.

Hoa Tigon trồng ngoài trời rất đẹp vì được gió trời hóa giải năng lượng buồn. Ảnh internet

Hoa Tigon đẹp chỉ nên trồng ngoài trời, khi đó năng lượng buồn của hoa Tigon được gió trời hóa giải, trở thành điểm nhấn thơ mộng, tạo không gian đẹp lãng mạn để ngắm, để chụp ảnh, làm thơ… Hoặc ép hoa khô, kẹp vào sổ tay, viết kèm thơ – như một cách lưu giữ kỷ niệm.

Không nên chọn hoa Tigon cắm chơi trong nhà trực tiếp. Bởi vì, theo thông điệp phong thủy hoa Tigon hợp với những ai đang cần buông bỏ mối tình cũ, nhìn hoa để thấy và hóa giải sự tiếc nuối.

Nếu thích quá muốn cắm bình, thì hãy kết hợp hoa Tigon với hoa hồng trắng, hoa baby, hoặc hoa cẩm chướng để cân bằng năng lượng, giúp không gian vẫn tươi sáng, hài hòa.

Tóm lại, hoa Tigon là loài hoa của thơ và ký ức, hợp để ngắm, để nhớ, để làm thơ... Nhưng về phong thủy thì nó là một "người bạn ngoài hiên", chứ không phải là "khách quý trong nhà".

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Thông điệp hoa Tigon dành cho hôm nay: Trong cuộc sống hiện đại, mỗi khi thấy Tigon nở, ta có thể dừng lại và tự hỏi: Có điều gì ta chưa nói ra với người thương? Có mối quan hệ nào ta cần trân trọng hơn? Ta đã học được gì từ những tình cảm đã qua? Hoa Tigon nhắc nhở rằng: Mỗi duyên gặp gỡ đều quý giá, dù kết thúc thế nào, nó cũng gieo cho ta một hạt giống trưởng thành trong tâm hồn.

