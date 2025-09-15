Đăng ký vé miễn phí đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today' duy nhất hôm nay 15/9, khung giờ nào và bằng cách nào?

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa thông báo sẽ dành tặng 5.000 vé miễn phí tham dự đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today" đến những khán giả may mắn nhất thông qua ứng dụng VTVgo. Mỗi tài khoản may mắn sẽ nhận được một cặp vé miễn phí để cùng hòa mình vào không gian âm nhạc sôi động.

Để có cơ hội nhận vé miễn phí, khán giả chỉ cần tải về điện thoại và đăng ký tài khoản ứng dụng nói trên. Sau đó nhấn vào Banner/Spotlight của sự kiện tặng vé V Fest rồi kê khai thông tin để đăng ký nhận vé tặng V Fest. Thời gian mở cổng đăng ký nhận vé tặng từ 11h30 - 18h30 thứ Hai, ngày 15/9.

"V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC).

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, VTV sẽ tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên các khán giả may mắn để được nhận vé V Fest miễn phí. Ban tổ chức sẽ thực hiện 5 lượt quay số ngẫu nhiên từ 19h-20h, ngày 15/9, khán giả chưa có may mắn nhận vé ở lượt 1 vẫn có cơ hội ở lượt 2,3,4, cho đến hết lượt 5 khi toàn bộ số vé đã được tặng.

Khán giả may mắn trực tiếp tới Đài Truyền hình Việt Nam (43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) để nhận vé V Fest miễn phí trong thời gian từ 19h00-23h00 thứ Ba, ngày 16/9. Khi đi mang theo Căn cước công dân, không nhận hộ trong mọi trường hợp. Nếu khán giả không tới nhận thì vé sẽ được dành tặng cho những người may mắn tiếp theo.

"V Fest - Vietnam Today" được tổ chức vào ngày 20/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là sự kiện âm nhạc lớn, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Chương trình âm nhạc này là sự tiếp nối thành công hai chương trình trước đó "V Fest - Thanh xuân rực rỡ" và "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam" do VTV tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ và đầy cảm xúc.

Trước khi công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình, Ban tổ chức đã có thông báo thông tin vui sẽ tặng vé miễn phí tới 20.000 khán giả. Thông tin về cách thức nhận vé, dàn line up... sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam cập nhật trên Báo điện tử VTV và các nền tảng mạng xã hội của VTV.