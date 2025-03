Cô bé 7 tuổi đóng vai An trong 'Cha tôi người ở lại' ngoài đời khác xa trên phim

Sau 15 tập phát sóng, bộ phim Cha tôi người ở lại đang nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả truyền hình. Đa số khán giả nhận định phim có diễn xuất tự nhiên, chân thực, tình tiết chặt chẽ và lôi cuốn.

Phương Linh đóng An hồi nhỏ trong "Cha tôi người ở lại".

Đảm nhận vai An (nữ chính) ở thời thơ ấu là diễn viên nhí Nguyễn Phương Linh. Hóa thân vào một nhân vật dễ thương, cá tính, có tình cảm sâu sắc với những người thân trong gia đình, Phương Linh thể hiện tốt nhiều phân đoạn với các diễn biến tâm lý khác nhau. Cô bé 7 tuổi không chỉ khiến người xem bật cười bởi sự ngây thơ, hài hước mà còn xót xa, xúc động bởi nỗi mất mát của trẻ nhỏ sau những quyết định của những người cha, người mẹ.

Nguyễn Phương Linh sinh năm 2018 tại Hà Nội, được gia đình khuyến khích theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. 5 tuổi, cô bé đã xuất hiện trên các sàn diễn thời trang, làm người mẫu ảnh cho một số thương hiệu. Với đôi mắt biết nói, khuôn miệng cuốn hút, sự tự tin, duyên dáng, Phương Linh nhanh chóng nhận được những lời mời casting phim truyền hình.

Phương Linh ngoài đời.

Năm 2024, Phương Linh hóa thân thành “con gái” của Doãn Quốc Đam trong phim Mình yêu nhau bình yên thôi . Sau đó, nữ diễn viên nhí tiếp tục xuất hiện trong phim Không thời gian . Diễn xuất của cô bé nhận phản hồi tích cực từ phía khán giả.



Nói về việc đảm nhận vai An trong phim Cha tôi người ở lại , Phương Linh cho biết em được mời tới casting do đã được các đạo diễn biết tới từ trước. “Dù biết phim có bản gốc Trung Quốc, em không xem trước để giữ nguyên cảm xúc dành cho nhân vật An. Bố mẹ chính là người đọc kịch bản đầu tiên, phân tích nhân vật và chia sẻ lại để em nắm được cảm xúc khi diễn xuất. Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, em thêm yêu mến và đồng cảm với nhân vật của mình".

Tham gia phim, Phương Linh trải qua không ít phân đoạn khó. Cô bé kể lại: “Trong phân cảnh tìm anh Nguyên trong mưa, đạo diễn yêu cầu em vừa hét lên vừa khóc. Lần đầu tiên diễn, sau khi hét to, em đã lạc giọng luôn, không thể khóc được”. Phân đoạn An phải về quê, do không muốn xa người anh mình gắn bó, cô bé khóc rất nhiều. “Đây là cảm xúc thật lòng của em khi đó. Em luôn muốn có anh trai và buồn bã khi An rơi vào hoàn cảnh như vậy”, Phương Linh tâm sự.



Diễn viên nhí 7 tuổi cũng cho biết đây là lần đầu tiên cô bé được làm việc với NSƯT Thái Sơn (người đảm nhận vai bố An trong phim ). “Trong những phân cảnh diễn chung, bố đều hướng dẫn em rất tận tình, chỉ bảo em hoàn thiện tốt vai diễn. Sau bộ phim, em rất vui khi có thêm một người bố và hai người anh trai thân thiết và tình cảm”, Phương Linh chia sẻ.

Liên tiếp xuất hiện trong những dự án nghệ thuật, Phương Linh được bố mẹ hỗ trợ và sắp xếp thời gian để có thể đảm bảo việc học. Cô bé cũng được thầy cô và nhà trường tạo điều kiện, bởi vậy không hề sao nhãng hoặc bỏ lỡ các hoạt động tại nhà trường.



Nói về những dự định trong tương lai, Phương Linh muốn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp và đa năng, vừa biết biểu diễn vừa có thể nhảy múa, ca hát. Hiện tại, cô bé vừa tập trung cho việc học tập, vừa tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật khi có cơ hội.