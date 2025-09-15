Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao?
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi là thí sinh 2k4 đến từ Đắk Lắk vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2025. Ở đời thực, cô gái trẻ có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại.
Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê ở Đắk Lắk, cô từng tham gia Miss Grand Việt Nam 2024, vào top 15 và vào top 5 nhiều phần thi phụ. Năm 2025, khi một lần nữa tham dự Miss Grand Việt Nam, Nguyễn Thị Yến Nhi đã chuẩn bị tốt mọi việc hơn. Theo hồ sơ dự thi, Nguyễn Thị Yến Nhi đã tốt nghiệp đại học và đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến. Cô cũng tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk".
Ảnh: FBNV
Vừa sang thu, quần ống rộng đã “rớt đài”, nhường chỗ cho sự lên ngôi của combo váy + giày lười (loafers). Chỉ cần phối đơn giản, chị em đã có thể vừa hack dáng, vừa sang trọng chuẩn phong cách châu Âu.