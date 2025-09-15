Mới nhất
Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao?

Thứ hai, 08:57 15/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi là thí sinh 2k4 đến từ Đắk Lắk vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) 2025. Ở đời thực, cô gái trẻ có gu thời trang gợi cảm và rất hiện đại.

Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025Khán giả dự đoán người đẹp Tây Ninh sẽ là Miss Grand Việt Nam 2025

GĐXH - Lily Chen - người đẹp sinh năm 1995 quê Tây Ninh được dự đoán sẽ trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Việt Nam 2025.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Yến Nhi là cái tên hot nhất đêm 14/9, khi cô chính thức trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Việt Nam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam). Người đẹp sinh năm 2004 đến từ Đắk Lắk. Cô gái trẻ này sở hữu số đo hình thể hoàn hào với: chiều cao 1,72 m, số đo ba vòng lần lượt là 81-64-92 cm

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 3.

Trong đời thực, đúng với tinh thần của thế hệ gen Z, sống hiện đại và cá tính, Nguyễn Thị Yến Nhi có gu thời trang sexy và trẻ trung. Cô thường diện croptop khoe eo thon cùng vòng một căng tràn sức sống.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 4.

Ở những sự kiện đòi hỏi sự thanh lịch và nền nã, tân hoa hậu chọn chân váy bó sát cùng áo thun sáng màu.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 5.

Khi đi chơi cùng bạn bè, Nguyễn Thị Yến Nhi sang chảnh với túi xách Chanel, quần jeans và áo trắng cúp ngực.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 6.

Tân hoa hậu cũng không ngại thử thách với váy ôm sát đường cong mix cùng tất dài vừa thanh lịch mà vẫn gợi cảm.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 7.

Có đôi lúc, Nguyễn Thị Yến Nhi hóa bông hồng rực rỡ với đầm đỏ cut-out khoe vòng một nóng bỏng.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 8.

Hoặc đơn giản khi đi du lịch, cô diện váy len bó sát khoe chân dài cùng bờ vai thon nuột nà.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 9.

Có thể nói, Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu lợi thế vóc dáng hoàn hảo nên cô "cân đồ" rất tốt. Trong hình, cô biến hóa với váy voan nhẹ nhàng, nữ tính.

Cô gái 2K4 vừa đăng quang Miss Grand Việt Nam có gu thời trang sexy, cá tính ra sao? - Ảnh 10.

Hoặc khi đi chơi tối, người đẹp 2k4 hóa cô nàng sexy với đầm đen bó sát mix tất chân đồng màu. Với lợi thể vóc dáng căng tràn sức sống, Nguyễn Thị Yến Nhi được coi là fashionista trong giới trẻ.

Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê ở Đắk Lắk, cô từng tham gia Miss Grand Việt Nam 2024, vào top 15 và vào top 5 nhiều phần thi phụ. Năm 2025, khi một lần nữa tham dự Miss Grand Việt Nam, Nguyễn Thị Yến Nhi đã chuẩn bị tốt mọi việc hơn. Theo hồ sơ dự thi, Nguyễn Thị Yến Nhi đã tốt nghiệp đại học và đăng ký học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến. Cô cũng tham gia bài nghiên cứu khoa học sinh viên về đề tài “Quảng bá nhằm phát huy giá trị văn hóa sản phẩm quà lưu niệm của cộng đồng dân tộc thiểu số tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk".

Ảnh: FBNV

Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

GĐXH - Yến Nhi - người đẹp sinh năm 2004 đến từ Đắk Lắk đã trở thành chủ nhân vương miện Miss Grand Vietnam 2025.

Đỗ Quyên
Tags:

