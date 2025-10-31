Có nên chuyển đồ trước khi nhập trạch nhà mới
GĐXH - Thông thường sau lễ nhập trạch thì gia chủ chuyển đồ đạc vào nhà mới. Tuy nhiên, có nhiều gia đình băn khoăn chuyển nhà gấp mà ngày nhập trạch còn cách quá xa thì việc chuyển nhà trước khi nhập trạch có được không, hãy đọc bài viết sau.
Vì sao ngày nhập trạch quan trọng?
Theo quan niệm phong thủy, để cuộc sống ở nhà mới luôn thuận lợi, may mắn thì các thành viên gia đình cần chú ý cẩn thận ở ngày nhập trạch (ngày đầu tiên chuyển vào nhà). Bởi dân gian cho rằng "đầu xuôi đuôi lọt", ngày nhập trạch đẹp sẽ tạo nên một khởi đầu tuyệt vời, tốt cho tài lộc, sức khỏe và mang lại may mắn.
Vì vậy, ngày nhập trạch không phải là một ngày tùy tiện mà cần căn cứ vào tuổi mệnh của gia chủ. Thông thường cách xem ngày tốt nhập trạch sẽ căn cứ vào cung mệnh, từ đó ngày nhập trạch cũng sẽ khác nhau.
Tại sao cần chuyển đồ trước khi nhập trạch
Thông thường khi chuyển đến nơi ở mới tại khu vực khác, gia chủ cần thiết phải thực hiện lễ nhập trạch cũng như xem ngày giờ đẹp để tiến hành.
Do đó từ lúc chọn được ngày nhập trạch cho đến khi bắt đầu nhập trạch sẽ có không ít trường hợp gia chủ không tránh khỏi việc phải chuyển đồ trong nhà tới trước khi làm lễ nhập trạch.
Trong đó là các lý do sau: Thời gian nhập trạch lâu: Trong trường hợp gia chủ đã chọn được ngày đẹp nhưng khoảng cách thời gian đến ngày nhập trạch đó còn quá xa. Khi xảy ra tình huống bất khả kháng này thì gia chủ sẽ tiến hành chuyển đồ đạc trong gia đình đến trước khi làm lễ nhập trạch chính thức.
Ngày nhập trạch vào giữa tuần: Trong trường hợp chọn được ngày đẹp để tiến hành nghi lễ nhập trạch nhưng lại vào giữa tuần nên sẽ ảnh hưởng không ít tới những gia chủ làm công việc trong giờ hành chính. Chính vì vậy bạn chỉ có thể tranh thủ các ngày cuối tuần để chuyển đồ đến nhà mới để tránh mất thời gian trong buổi lễ vào giữa tuần.
Mặc dù nghi thức nhập trạch là một thủ tục lớn và đã trở thành một nét văn hóa được ông bà ta từ xưa nghiêm túc thực hiện và tuân thủ nghiêm ngặt để được "đầu xuôi đuôi lọt" trong quá trình nhập trạch.
Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội cũng ảnh hưởng ít nhiều đến những quan niệm trong văn hóa tín ngưỡng và phát triển ngày càng trở nên linh động và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Vì thế, gia chủ hoàn toàn có thể chuyển đồ trước khi nhập trạch, miễn sao thuận tiện cho công việc của mỗi người, cũng như cần lưu ý đến các kiêng kỵ để tránh phạm phải tới Quan Thần, gia tiên dòng họ.
Các lưu ý khi chuyển đồ trước khi nhập trạch
Chuyển đồ nhanh chóng và hạn chế gây tiếng ồn. Trước khi nhập trạch, tuyệt đối không được ngủ tại nhà mới. Đồ đạc chuyển đến sớm không được mở hộp ra dùng luôn khi chưa làm lễ nhập trạch chính thức vào nhà mới.
Chỉ được chuyển đồ đạc cá nhân, không được mang đồ thờ cúng tâm linh hay các vật phẩm vào nhà mới khi chưa làm lễ. Tất cả đồ đạc phải đều được đóng gói cẩn thận bên trong thùng carton chắc chắn.
Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
