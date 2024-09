Con nuôi Quang Lê 'hái ra tiền' từ năm 10 tuổi, ở tuổi 21 đã có công ty riêng, là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ

Phương Mỹ Chi sinh năm 2003 ở TP.HCM, được mẹ và dì dạy hát những làn điệu dân ca từ nhỏ. Năm 2013, cô bé nổi tiếng trong làng nhạc khi tham gia cuộc thi The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí. Ở vòng giấu mặt, khi thể hiện "Quê em mùa nước lũ", Phương Mỹ Chi trở thành hiện tượng, được đặt biệt danh "cô bé dân ca".

Phương Mỹ Chi nổi tiếng trong làng nhạc khi tham gia cuộc thi The Voice Kids 2013.

Tại cuộc thi "Giọng hát Việt nhí", Phương Mỹ Chi còn gây ấn tượng khi thể hiện loạt ca khúc dòng nhạc dân ca như: Còn thương rau đắng mọc sau hè, Áo mới Cà Mau, Sa mưa giông... Chung cuộc, Phương Mỹ Chi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, Quán quân năm đó là Quang Anh.

Thành công ở "Giọng hát Việt nhí" là bước đệm để Phương Mỹ Chi theo đuổi nghệ thuật. Cô bé được Quang Lê nhận làm con nuôi, hỗ trợ phát triển sự nghiệp. Nam ca sĩ là người kết nối, giới thiệu show diễn trong và ngoài nước cho con nuôi.

Thời điểm năm 2017, Quang Lê bất ngờ tiết lộ thù lao đi diễn ở Mỹ của con gái nuôi là 6.000 USD (khoảng gần 140 triệu đồng). Phía Phương Mỹ Chi từng phủ nhận thông tin được trả cát-xê 6.000 USD cho một show diễn nhưng nhiều người cho rằng nữ ca sĩ có thu nhập không hề nhỏ.

Khoảng thời gian này, Phương Mỹ Chi lần lượt ra mắt các album như "Quê em mùa nước lũ" (2014), "Thương về miền Trung" (2017), "16 xuân trăng" (2019).

Năm 2019, giọng ca "Quê em mùa nước lũ" rời công ty của Quang Lê và hoạt động độc lập. Ca sĩ sau đó tìm được quản lý, ê-kíp mới, lần lượt ra mắt MV "Bát nhã thuyền" (2020), series "Bolero lâu phai" (2021), "CHI" (2022).

Hình ảnh Phương Mỹ Chi ở tuổi 18 được công chúng nhận xét chững chạc, dám thể hiện nhiều bài hát đòi hỏi kinh nghiệm sống như: "Sầu lẻ bóng" (Anh Bằng - Lê Dinh), "Hồn trinh nữ" (Trịnh Lâm Ngân).

Ca sĩ còn thử nghiệm âm nhạc gần gũi giới trẻ qua dự án "Còn thở còn gỡ" cùng Erik, rapper Rtee hay làm mới loạt nhạc phẩm bất hủ theo phong cách trẻ trung, kết hợp vũ đạo.

19 tuổi, Phương Mỹ Chi công bố thành lập công ty giải trí do chính cô điều hành.

Cuối năm 2022, Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi công bố thành lập công ty giải trí PMC Entertainment do chính cô điều hành.

Từ năm 2023, Phương Mỹ Chi hoạt động âm nhạc sôi nổi, liên tục ra MV, thử nghiệm dòng nhạc đương đại kết hợp chất liệu dân gian qua MV "Vũ trụ có anh", "Đẩy xe bò".

Phương Mỹ Chi bắt tay nhóm sản xuất âm nhạc DTAP, tạo phong cách mới mẻ. Cô thể hiện khả năng sáng tác qua nhiều nhạc phẩm như "Bóng phù hoa", "Chiếc lược ngà", "Hai đứa trẻ", "Người con gái nằm nghe biển hát"..., lấy cảm hứng văn học Việt Nam.

Nữ ca sĩ mới đây công bố sẽ thực hiện school tour tại các trường THPT và đại học ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM để tri ân những người yêu mến cô. Theo Phương Mỹ Chi, school tour đánh dấu cột mốc mới trong hành trình âm nhạc, nối tiếp thành công từ showcase "Vũ trụ cò bay" diễn ra hồi tháng 9/2023.

Khi đó, Phương Mỹ Chi gây xúc động khi đội mưa tầm tã, hát trước hơn 3.000 khán giả tại trường THPT Marie Curie, TP.HCM. Nữ ca sĩ muốn tổ chức thêm nhiều đêm nhạc như vậy nên ê-kíp quyết định chi số tiền 10 tỷ đồng cho dự án.

Ca sĩ cho biết, bên cạnh nguồn kinh phí từ nhà tài trợ, bản thân cô không nhận lương suốt thời gian dài để để góp phần làm show. "Chúng tôi chỉ nỗ lực cống hiến cho khán giả và lưu giữ kỷ niệm đẹp" - cô nói.

Chuỗi đêm nhạc "Vũ trụ cò bay 2024" dự kiến diễn ra tại Hà Nội (21-22/9), Đà Nẵng (5-6/10), TPHCM (19-20/10). Dù vậy, đêm diễn mở màn tại trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mới được thông báo tạm hoãn.

Theo Phương Mỹ Chi và ê-kíp: "Trong tình hình các tỉnh ở khu vực miền Bắc đang chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ gây ra thiệt hại lớn, Phương Mỹ Chi cùng công ty và toàn thể người dân cả nước đang cùng nhau hướng về đồng bào đang chịu thiên tai, ủng hộ và động viên tinh thần cùng nhau cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn này.

Do đó, bản thân Chi cùng toàn ê-kíp và công ty thấy rằng việc tổ chức show diễn tại thời điểm này không thích hợp và đã thống nhất sẽ tạm hoãn show Hà Nội trong chuỗi school tour Vũ trụ cò bay".

Hai show diễn còn lại nằm trong chuỗi school tour tại Đà Nẵng (6/10) và Hồ Chí Minh (20/10) của Phương Mỹ Chi dự kiến vẫn được tổ chức như thông báo trước đó.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, liên tục chạy show trong nước lẫn hải ngoại nhưng Phương Mỹ Chi vẫn đảm bảo việc học, 12 năm liền là học sinh giỏi, hiện theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne, TP.HCM.

"Hái ra tiền" từ năm 10 tuổi, 2 năm sau cô đã có kiếm đủ tiền để mua tặng cho bố mẹ căn nhà rộng rãi, khang trang hơn ở TP.HCM. Cô cho biết nhiều năm qua là trụ cột kinh tế của gia đình, trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Chị gái là người hỗ trợ cô quản lí các khoản tài chính.

Có thể nói, Phương Mỹ Chi là trường hợp hiếm nổi tiếng từ khi còn nhỏ, bước ra từ cuộc thi âm nhạc có những định hướng, kế hoạch rõ ràng, chuyên nghiệp. Nữ ca sĩ giữ sức hút suốt 11 năm, liên tục hoạt động âm nhạc, không ngừng sáng tạo, có những bước tiến mới trong nghề nghiệp, truyền cảm hứng tích cực cho các bạn trẻ.

GĐXH - Quán quân The Voice Kids 2013 Quang Anh được khen có ngoại hình bắt mắt hơn sau 11 năm vào showbiz. Nam ca sĩ đổi tên Rhyder, được dự đoán sẽ là quán quân chương trình "Anh trai say hi".