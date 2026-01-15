Mới nhất
Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên

Thứ năm, 19:11 15/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con trai Lê Phương có hành động bất ngờ, tình cảm chúc mừng mẹ sau khi cô nhận giải thưởng mới đây.

Con trai Lê Phương tặng bất ngờ khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 1.Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Mới đây, Lê Phương vinh dự được xướng tên ở hạng mục "Nghệ sĩ Kịch nói" được yêu thích nhất giải thưởng "Ngôi sao xanh" do Hội Đồng Nghệ Thuật bình chọn.

Ngay khi nhận tin vui, Lê Phương hạnh phúc chia sẻ con trai lớn là Quách Thiện Quân (Cà Pháo) có động thái tình cảm dành cho mẹ. Theo đó, nữ diễn viên đăng tải hình ảnh con trai 10 năm trước và bây giờ kèm trạng thái: "2015, ảnh đi theo cổ vũ cho mẹ. Và 10 năm sau, anh ở nhà nấu ăn cho mẹ!".

Con trai Lê Phương tặng bất ngờ khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 2.
Con trai Lê Phương tặng bất ngờ khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 3.

Lê Phương chia sẻ hình ảnh con trai 10 năm trước còn lẽo đẽo theo mẹ đi sự kiện nhưng hiện tại đã biết chăm sóc mẹ, nấu ăn chúc mừng mẹ.

Con trai Lê Phương tặng bất ngờ khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 4.

Con trai 13 tuổi của Lê Phương nấu ăn chúc mừng mẹ nhận tin vui.

Trong ảnh, con trai Lê Phương không chỉ nấu ăn chúc mừng mà còn dành cho mẹ vòng ôm, nụ hôn má vô cùng tình cảm. Đây không phải lần đầu Lê Phương tự hào khoe con trai trên trang cá nhân. Trước đó, bà mẹ 2 con từng nhiều lần khiến dân tình xuýt xoa khi tiết lộ con trai 13 tuổi, đang theo học lớp 7 tại một trường quốc tế ở TP.HCM và sở hữu chiều cao gần 1m80.

"Giật mình vì Cà Pháo lớn nhanh quá. Mới một năm mà con cao vượt mẹ. Giờ mẹ lại thành nhỏ bé trong nhà rồi", Lê Phương chia sẻ kèm bức ảnh chụp chung cùng con trai.

Cà Pháo sinh năm 2012, tên thật là Quách Thiên Quân, là con chung của Lê Phương và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan. Sau khi bố mẹ ly hôn, Cà Pháo sống cùng mẹ và bố dượng - ca sĩ Phạm Trung Kiên.

Ở hầu hết các sự kiện quan trọng của Lê Phương, con trai và gia đình luôn góp mặt để ủng hộ tinh thần cho mẹ. Nữ diễn viên luôn dành nhiều lời có cánh, không khỏi tự hào khi chia sẻ về con trai. Cà Pháo cũng rất thân thiết với em gái Bông người chồng hiện tại của Lê Phương. 

Theo Lê Phương, con trai cô có năng khiếu đàn, hát, được cô cho học các bộ môn này từ nhỏ. Cô hạnh phúc vì Cà Pháo luôn thương yêu và biết chiều chuộng em gái. Mỗi khi gia đình đi chơi, Cà Pháo luôn trông em giúp bố mẹ.

Con trai Lê Phương tặng bất ngờ khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 5.

Con trai cả của Lê Phương có chiều cao gần 1m8 m khi mới 13 tuổi.

Con trai Lê Phương tặng bất ngờ khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên - Ảnh 6.

Gia đình 4 người hạnh phúc của Lê Phương và chồng kém 7 tuổi - ca sĩ Trung Kiên. Trong bức ảnh gia đình, đứng cạnh chồng hiện tại của mẹ, Cà Pháo có chiều cao tương đương.

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM và tham gia hàng loạt các bộ phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Bước chân hoàn vũ, Cá rô, em yêu anh… Gần đây nhất là phim: Gạo nếp gạo tẻ, Cuộc chiến hạ lưu.

Theo Lê Phương, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ. Sau nhiều năm chung sống, cô cho biết bản thân may mắn khi gặp một người chồng chấp nhận lùi bước để cô tập trung lo cho sự nghiệp. Không chỉ được chồng yêu thương, mẹ chồng nữ diễn viên cũng tâm lý và đồng cảm với cô. Vì vậy, Lê Phương mới có được cuộc sống viên mãn.

 

