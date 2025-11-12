Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Thương Tín hiện tại trầm buồn, ít nói hơn GĐXH - Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín hiện tại tăng 3-4kg nhưng tính cách lại trầm buồn, không còn sôi nổi như trước đây.

Mới đây, chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Tô Hiếu – người từng nhiều lần hỗ trợ Thương Tín, cho biết trong quá trình chuẩn bị mở một trung tâm âm nhạc, anh dự định mời Thương Tín tham gia nhưng không dám chắc đàn anh sẽ nhận lời. Bởi cách đây không lâu, Tô Hiếu đề xuất dự định tổ chức một chương trình nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống về già, nhưng nam diễn viên “Biệt động Sài Gòn” từ chối, không còn muốn tham gia nữa.

“Tôi có cảm nhận Thương Tín bây giờ buồn, hơi trầm cảm. Anh Tín giờ luôn nhớ con gái mà mẹ con bé đâu cho gặp, cắt liên lạc luôn rồi.

Anh Tín rất thương con gái. Trước thì anh ấy muốn gặp con gái còn được nhưng sau khi anh Tín ngã xe (cuối tháng 8/2024) tới giờ thì không thể tìm gặp con được. Tôi nghĩ đây là một nguyên nhân dẫn đến anh Tín trầm cảm. Từ một người thích được giao lưu, thích lên Sài Gòn mà giờ anh ấy không muốn làm gì thì tôi nghĩ anh đang có dấu hiệu trầm cảm”, Tô Hiếu chia sẻ.

Tô Hiếu gặp Thương Tín hồi tháng 9.

Cũng theo nhạc sĩ Tô Hiếu, thời điểm Thương Tín còn ở cùng vợ con (chưa chia tay) có cát-sê hay nhận được giúp đỡ của mọi người Thương Tín đều giao hết cho vợ. Điều khiến Tô Hiếu xót xa và bức xúc thay đàn anh là đến khi ốm đau, bệnh tật phải về quê thì vợ không quan tâm, chăm sóc cũng không hỏi thăm, cả hai “đường ai nấy đi”.

“Rồi bây giờ khi anh ấy bệnh ngồi 1 chỗ, là một người cha rất thương con gái, ít ra vợ cũ cũng phải cho con đi thăm để an ủi, động viên vì tình phụ tử thiêng liêng mà. Nhưng không, gia đình bên này có liên lạc cũng không được, vợ cũ lại cắt đứt liên lạc luôn. Tôi thấy tàn nhẫn quá. Trước kia còn đi lại được chứ bây giờ anh ngồi một chỗ nên rất buồn”, Tô Hiếu xót xa cho đàn anh.

Trước đó, hồi tháng 9, Tô Hiếu nhân chuyến công tác qua Phan Rang nên tranh thủ ghé thăm Thương Tín. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ cho biết Thương Tín dù tăng cân nhưng tính cách trầm buồn hơn trước. "Tôi tranh thủ ghé thăm anh Tín được hơn 30 phút rồi có việc phải đi ngay nên cũng không trò chuyện được nhiều. Lúc nhìn thấy tôi anh Tín bất ngờ, vui mừng lắm nhưng anh ấy bây giờ trầm buồn, ít nói hơn, gần như "hỏi gì nói nấy". Anh ấy cũng không còn đòi lên Sài Gòn như trước nữa”.

Được biết, từ khi Thương Tín gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân, phải ngồi xe lăn hồi tháng 12/2024 thì người em trai ruột tên Hiệp đã chuyển nhà từ Phan Thiết đến Phan Rang để chăm sóc anh vì mẹ Thương Tín đã già yếu rồi.

Theo Tô Hiếu, em trai Thương Tín làm nghề may, khá nghiêm khắc nên quản lý rất chặt để anh Tín không bỏ nhà đi lang thang như trước, tránh nguy cơ bị ngã khi khả năng đi lại mỗi ngày thêm khó khăn.