Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ
GĐXH - Thương Tín hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.
Mới đây, chia sẻ với Gia đình & Xã hội, Tô Hiếu – người từng nhiều lần hỗ trợ Thương Tín, cho biết trong quá trình chuẩn bị mở một trung tâm âm nhạc, anh dự định mời Thương Tín tham gia nhưng không dám chắc đàn anh sẽ nhận lời. Bởi cách đây không lâu, Tô Hiếu đề xuất dự định tổ chức một chương trình nhằm hỗ trợ Thương Tín có thêm kinh phí chữa bệnh và lo cuộc sống về già, nhưng nam diễn viên “Biệt động Sài Gòn” từ chối, không còn muốn tham gia nữa.
“Tôi có cảm nhận Thương Tín bây giờ buồn, hơi trầm cảm. Anh Tín giờ luôn nhớ con gái mà mẹ con bé đâu cho gặp, cắt liên lạc luôn rồi.
Anh Tín rất thương con gái. Trước thì anh ấy muốn gặp con gái còn được nhưng sau khi anh Tín ngã xe (cuối tháng 8/2024) tới giờ thì không thể tìm gặp con được. Tôi nghĩ đây là một nguyên nhân dẫn đến anh Tín trầm cảm. Từ một người thích được giao lưu, thích lên Sài Gòn mà giờ anh ấy không muốn làm gì thì tôi nghĩ anh đang có dấu hiệu trầm cảm”, Tô Hiếu chia sẻ.
Cũng theo nhạc sĩ Tô Hiếu, thời điểm Thương Tín còn ở cùng vợ con (chưa chia tay) có cát-sê hay nhận được giúp đỡ của mọi người Thương Tín đều giao hết cho vợ. Điều khiến Tô Hiếu xót xa và bức xúc thay đàn anh là đến khi ốm đau, bệnh tật phải về quê thì vợ không quan tâm, chăm sóc cũng không hỏi thăm, cả hai “đường ai nấy đi”.
“Rồi bây giờ khi anh ấy bệnh ngồi 1 chỗ, là một người cha rất thương con gái, ít ra vợ cũ cũng phải cho con đi thăm để an ủi, động viên vì tình phụ tử thiêng liêng mà. Nhưng không, gia đình bên này có liên lạc cũng không được, vợ cũ lại cắt đứt liên lạc luôn. Tôi thấy tàn nhẫn quá. Trước kia còn đi lại được chứ bây giờ anh ngồi một chỗ nên rất buồn”, Tô Hiếu xót xa cho đàn anh.
Trước đó, hồi tháng 9, Tô Hiếu nhân chuyến công tác qua Phan Rang nên tranh thủ ghé thăm Thương Tín. Thời điểm đó, nam nhạc sĩ cho biết Thương Tín dù tăng cân nhưng tính cách trầm buồn hơn trước. "Tôi tranh thủ ghé thăm anh Tín được hơn 30 phút rồi có việc phải đi ngay nên cũng không trò chuyện được nhiều. Lúc nhìn thấy tôi anh Tín bất ngờ, vui mừng lắm nhưng anh ấy bây giờ trầm buồn, ít nói hơn, gần như "hỏi gì nói nấy". Anh ấy cũng không còn đòi lên Sài Gòn như trước nữa”.
Được biết, từ khi Thương Tín gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân, phải ngồi xe lăn hồi tháng 12/2024 thì người em trai ruột tên Hiệp đã chuyển nhà từ Phan Thiết đến Phan Rang để chăm sóc anh vì mẹ Thương Tín đã già yếu rồi.
Theo Tô Hiếu, em trai Thương Tín làm nghề may, khá nghiêm khắc nên quản lý rất chặt để anh Tín không bỏ nhà đi lang thang như trước, tránh nguy cơ bị ngã khi khả năng đi lại mỗi ngày thêm khó khăn.
Những bộ phim xưa của Thương Tín được cập nhật trên kênh kèm trạng thái "Một thời để nhớ".
Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ ngườiCâu chuyện văn hóa - 2 giờ trước
Đảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.
Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương OanhGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.
Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hônXem - nghe - đọc - 17 giờ trước
GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.
Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệtGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.
Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗiGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.
Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.
Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổiGiải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã gửi lời chúc mừng đến sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái Khánh Linh.
Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mớiGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Trần Nghĩa sau vai Nguyên trong phim "Cha tôi, người ở lại", anh quyết định rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để thách thức bản thân trong phim mới.
Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bộiXem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - Trong tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh quyết định sẽ ly hôn mặc dù trong lòng canh cánh mối lo cho bé Minh sẽ ra sao khi bố mẹ chia tay.
Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng SơnCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.