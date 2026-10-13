Con trai út nhà Vân Trang gây chú ý
GĐXH - Vợ chồng Vân Trang cùng 4 con thực hiện bộ ảnh mới nhân dịp mừng sinh nhật hai tuổi của cậu út.
Mới đây, Vân Trang khoe bộ ảnh cùng chồng và các con thực hiện nhân sinh nhật 2 tuổi của con trai út - bé Tin. Theo nữ diễn viên, mỗi lần nhà cô đi chụp ảnh, không khí studio luôn nhộn nhịp như nhà trẻ và rộn vang tiếng cười, nói. Cô và ông xã Quân Lê "mệt bở hơi tai" vì quản lý các con.
Tin được mẹ cho mặc vest, thắt nơ, chải tóc bảnh bao khi làm nhân vật chính của bộ ảnh. Nữ diễn viên thấy kỳ diệu khi em bé nhỏ xíu trong lòng mình ngày nào nay đã thành cậu nhóc hai tuổi hiếu động, lém lỉnh.
"Anh lớn nhanh một chút cũng được, chậm một chút cũng không sao. Chỉ mong sau này, khi đôi vai anh đủ rộng lớn, anh sẽ cho tôi dựa vào những lúc mệt mỏi. Anh hứa sẽ là một bờ vai thật vững vàng nhưng cũng thật dịu dàng. Một bờ vai không làm cho tôi muộn phiền, không khiến tôi rơi nước mắt, mà nếu có thì chỉ là những giọt nước mắt hạnh phúc có được không", Vân Trang nhắn nhủ đến Tin trong ngày sinh nhật con.
Diễn viên mong con cứ vô tư, nghịch ngợm, lớn lên trong vòng tay yêu thương. Cô hứa che chở cho con thật tốt đến khi trưởng thành. "Bây giờ, anh cứ việc bé bỏng, cứ vô tư, cứ nghịch ngợm và lớn lên trong yêu thương. Chuyện che chở cho anh, cứ để tôi lo thêm vài chục năm nữa. Rồi một ngày, khi tôi già đi, anh cho tôi mượn lại bờ vai vững chãi ấy nhé? Rồi sẽ đến 1 ngày tôi phải nhường anh cho thế giới rộng lớn ngoài kia... tôi sẽ đứng từ xa ngắm anh như anh là cả thế giới của mình! Chàng trai 2 tuổi của tôi", Vân Trang nhắn nhủ con trai út.
Bé Tin được nhận xét là bản sao của bố về ngoại hình. Cậu nhóc từ khi một tuổi đã được nhận xét rất hiếu động, lém lỉnh và là "vitamin hài hước" của cả nhà.
Vân Trang sinh năm 1990, đóng nhiều phim truyền hình và điện ảnh như: Dù gió có thổi, Sông dài, Cô dâu đại chiến, Scandal: Bí mật thảm đỏ, Chuyện ma gần nhà... Diễn viên kết hôn vào 2016, sinh tiểu công chúa đầu lòng tháng 10 cùng năm. Tháng 11/2021, cô sinh đôi con gái, tới cuối 2023 đón thêm quý tử.
Sau 10 năm hôn nhân, vợ chồng Vân Trang có cuộc sống viên mãn, sung túc bên 4 con, sở hữu nhà vườn rộng 50.000 m2 tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) và biệt thự 1.000 m2 ở phường Tân Hưng, TP HCM.
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