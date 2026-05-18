Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa ‘chạy đua’ với thời tiết

Dưới cái nắng gay gắt đầu hè tháng 5, trên khắp các cánh đồng của tỉnh Thanh Hóa, không khí thu hoạch lúa vụ chiêm xuân đang bước vào giai đoạn hối hả nhất. Thời tiết nắng nóng xen lẫn những cơn mưa bất chợt khiến bà con nông dân càng thêm tất bật.

Đồng hành cùng nhân dân trong mùa vụ, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa vụ.

Không còn khoảng cách của những bộ cảnh phục nghiêm nghị, các cán bộ, chiến sĩ công an dầm mình dưới đồng ruộng lấm lem bùn đất. Họ thoăn thoắt tay liềm gặt lúa, vác từng bao thóc nặng trĩu lên bờ, rồi dùng xe chở về tận nhà cho người dân.

Tại các xã Cẩm Tân, Quý Lương, Cổ Lũng và Thanh Quân, đoàn viên thanh niên Công an xã đã trực tiếp xuống đồng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa tại các thôn, bản. Nhiều hộ gia đình neo đơn, thiếu nhân lực, có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng Công an hỗ trợ gặt lúa, tuốt lúa, vận chuyển và đưa thóc, lúa về nơi tập kết.

Với nhiều gia đình ở vùng miền núi như Cổ Lũng hay Thanh Quân, con cái đi làm ăn xa, đến mùa gặt chỉ còn người già loay hoay ngoài đồng. Bởi vậy, sự xuất hiện của lực lượng Công an xã lúc này không chỉ là giúp thêm đôi tay lao động, mà còn khiến bà con thấy ấm lòng.

Tại xã Quý Lương, ngay khi nhận dự báo thời tiết sắp có đợt mưa to kéo dài, toàn bộ đoàn viên thanh niên Công an xã đã lập tức xuống đồng, hỗ trợ người dân gặt dạt những diện tích lúa đã chín để tránh bị ngập úng, hư hại.

Công an xã Quý Lương gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân trong lao động sản xuất.

Còn ở phường Hải Lĩnh, các chiến sĩ lại tất bật với việc bốc dỡ, vận chuyển thóc về nơi tập kết an toàn. Tiếng máy tuốt lúa, tiếng hò reo gọi nhau hòa lẫn với nụ cười của các chiến sĩ và người dân đã tạo nên một không khí lao động ấm áp, xóa tan cái mệt mỏi của những ngày dài nắng cháy.

Ngoài chuyện giúp dân thu hoạch, lực lượng Công an còn tranh thủ tuyên truyền, nhắc bà con không phơi thóc, rơm rạ trên đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, không dùng xe công nông hay xe tự chế để chở lúa nhằm tránh tai nạn trong mùa gặt. Những lời tuyên truyền không hề khô khan mà gần gũi như lời dặn của người thân trong gia đình, giúp bà con vừa bảo vệ được mùa màng, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân.

Công an xã Cẩm Tân giúp các hộ gia đình neo đơn, thiếu sức lao động thu hoạch lúa trước nguy cơ thời tiết chuyển xấu.

Những giọt mồ hôi đổ xuống đồng ruộng và những chiếc áo xanh lấm lem bùn đất đã nói thay cho tình cảm của các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa dành cho bà con. Công việc vất vả nhưng ai cũng vui vì đã kịp thời giúp người dân giữ được hạt lúa sau bao ngày chăm sóc.

Chính những buổi cùng làm, cùng chạy mưa như thế này đã giúp các chiến sĩ hiểu hơn sự nhọc nhằn của nhà nông, đồng thời khiến tình cảm giữa lực lượng công an cơ sở và người dân địa phương thêm gần gũi, bền chặt sau mỗi mùa gặt đi qua.