Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa ‘chạy đua’ với thời tiết

Thứ hai, 15:49 18/05/2026 | Xã hội
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Dưới cái nắng gay gắt và mưa dông bất chợt đầu hè, tuổi trẻ Công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời xuống đồng hỗ trợ những hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn thu hoạch, vận chuyển lúa chiêm xuân trước khi thời tiết chuyển xấu.

Dưới cái nắng gay gắt đầu hè tháng 5, trên khắp các cánh đồng của tỉnh Thanh Hóa, không khí thu hoạch lúa vụ chiêm xuân đang bước vào giai đoạn hối hả nhất. Thời tiết nắng nóng xen lẫn những cơn mưa bất chợt khiến bà con nông dân càng thêm tất bật.

Đồng hành cùng nhân dân trong mùa vụ, lực lượng công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa, góp phần giảm bớt khó khăn cho bà con.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ Nhân dân thu hoạch lúa vụ.

Không còn khoảng cách của những bộ cảnh phục nghiêm nghị, các cán bộ, chiến sĩ công an dầm mình dưới đồng ruộng lấm lem bùn đất. Họ thoăn thoắt tay liềm gặt lúa, vác từng bao thóc nặng trĩu lên bờ, rồi dùng xe chở về tận nhà cho người dân.

Tại các xã Cẩm Tân, Quý Lương, Cổ Lũng và Thanh Quân, đoàn viên thanh niên Công an xã đã trực tiếp xuống đồng hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa tại các thôn, bản. Nhiều hộ gia đình neo đơn, thiếu nhân lực, có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng Công an hỗ trợ gặt lúa, tuốt lúa, vận chuyển và đưa thóc, lúa về nơi tập kết.

Sự xuất hiện của lực lượng Công an không chỉ là giúp thêm đôi tay lao động, mà còn khiến bà con thấy ấm lòng.

Với nhiều gia đình ở vùng miền núi như Cổ Lũng hay Thanh Quân, con cái đi làm ăn xa, đến mùa gặt chỉ còn người già loay hoay ngoài đồng. Bởi vậy, sự xuất hiện của lực lượng Công an xã lúc này không chỉ là giúp thêm đôi tay lao động, mà còn khiến bà con thấy ấm lòng.

Tại xã Quý Lương, ngay khi nhận dự báo thời tiết sắp có đợt mưa to kéo dài, toàn bộ đoàn viên thanh niên Công an xã đã lập tức xuống đồng, hỗ trợ người dân gặt dạt những diện tích lúa đã chín để tránh bị ngập úng, hư hại.

Công an xã Quý Lương gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân trong lao động sản xuất.

Còn ở phường Hải Lĩnh, các chiến sĩ lại tất bật với việc bốc dỡ, vận chuyển thóc về nơi tập kết an toàn. Tiếng máy tuốt lúa, tiếng hò reo gọi nhau hòa lẫn với nụ cười của các chiến sĩ và người dân đã tạo nên một không khí lao động ấm áp, xóa tan cái mệt mỏi của những ngày dài nắng cháy.

Ngoài chuyện giúp dân thu hoạch, lực lượng Công an còn tranh thủ tuyên truyền, nhắc bà con không phơi thóc, rơm rạ trên đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, không dùng xe công nông hay xe tự chế để chở lúa nhằm tránh tai nạn trong mùa gặt. Những lời tuyên truyền không hề khô khan mà gần gũi như lời dặn của người thân trong gia đình, giúp bà con vừa bảo vệ được mùa màng, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân.

Công an xã Cẩm Tân giúp các hộ gia đình neo đơn, thiếu sức lao động thu hoạch lúa trước nguy cơ thời tiết chuyển xấu.

Những giọt mồ hôi đổ xuống đồng ruộng và những chiếc áo xanh lấm lem bùn đất đã nói thay cho tình cảm của các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa dành cho bà con. Công việc vất vả nhưng ai cũng vui vì đã kịp thời giúp người dân giữ được hạt lúa sau bao ngày chăm sóc.

Chính những buổi cùng làm, cùng chạy mưa như thế này đã giúp các chiến sĩ hiểu hơn sự nhọc nhằn của nhà nông, đồng thời khiến tình cảm giữa lực lượng công an cơ sở và người dân địa phương thêm gần gũi, bền chặt sau mỗi mùa gặt đi qua.

Công an, bộ đội dầm nước lũ cứu lúa giúp dân

Toàn bộ lực lượng công an, quân đội của huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) được huy động đến các cánh đồng để cùng bà con cứu lúa đang đến độ thu hoạch bị mưa lũ nhấn chìm.

GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan làm rõ vụ đuối nước đặc biệt thương tâm khiến 5 học sinh tử vong tại xã Sông Lô chiều 18/5.

GĐXH - Vụ đuối nước nghiêm trọng xảy ra chiều 18/5 tại khu vực sông Lô thuộc thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ đã cướp đi sinh mạng của 5 học sinh.

GĐXH - Lực lượng liên ngành TP Hải Phòng vừa kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp có hành vi mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái quy định với tổng cộng gần 1.000 cá thể chim hoang dã tại các cửa hàng chim cảnh trên địa bàn phường Lê Chân.

GĐXH - Sử dụng hoa cưới bằng vàng làm điểm nhấn cho ngày trọng đại của cuộc đời, cô dâu miền Tây khiến dân mạng phải trầm trồ khi cầm bó hoa cưới có giá trị 10 cây vàng.

GĐXH - Cầm đầu đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại "đặc biệt" đối tượng Trương Công Nhật Luân (SN 1984, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc".

GĐXH - Đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ liên tục chửi bới, tát liên tiếp vào mặt nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông tại Hà Nội đang thu hút sự quan tâm và chú ý của dư luận. Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã khẩn trương vào cuộc xác minh.

GĐXH - Trước tình trạng hàng ngàn mét vuông đất dự án Công viên Chu Văn An và các khu đất nông nghiệp trên địa bàn bị "xẻ thịt" làm sân thể thao, nhà xưởng..., UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

GĐXH - Thông qua hình thức đi giao hàng và thu tiền hàng nhưng sau đó không quyết toán lại tiền cho Công ty cổ phần dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Lương Anh Tú (SN 2001; trú tại tỉnh Sơn La) đã chiếm đoạt tổng tiền hàng trị giá 54.000.000 đồng.

GĐXH - Chỉ còn ít ngày trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều học sinh và phụ huynh tại Hà Nội đã tìm đến chùa Đậu để dâng hương, cầu bình an và may mắn. Không khí vừa trang nghiêm, vừa chất chứa nhiều kỳ vọng phản ánh tâm trạng hồi hộp của các gia đình trước một trong những kỳ thi được đánh giá có áp lực lớn nhất đối với học sinh Thủ đô.

GĐXH - Từ hôm nay (18/5), TP Hà Nội bắt đầu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh nhằm phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục.

GĐXH - Theo quan niệm tử vi và Bát tự, ngày sinh Âm lịch có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, vận trình và phúc phần của mỗi người.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

