Cướp điện thoại giữa đêm, đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh

Ngày 15/1, Công an Nghệ An cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Hưng (SN 2009, trú xã Bạch Hà, Nghệ An), đối tượng cướp tài sản tại một cửa hàng điện thoại ở xã Văn Hiến rồi bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Clip ghi lại sự việc.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 10/1, Hưng vào một cửa hàng điện thoại trên địa bàn xã Văn Hiến giả vờ hỏi mua máy. Lợi dụng lúc trong cửa hàng chỉ có nữ chủ quán và một cháu nhỏ, đối tượng bất ngờ dùng tay đấm vào mặt chủ quán, cướp 2 chiếc iPhone 14 Pro Max, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Nguyễn Văn Hưng (dấu X) bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Vụ việc lần đầu xảy ra tại địa phương, gây lo lắng trong nhân dân. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Văn Hiến khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hưng. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Rạng sáng 14/1, tổ công tác đã bắt giữ Hưng khi đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây.

Tại cơ quan công an, Hưng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng có nhân thân xấu, vừa từ trường giáo dưỡng trở về, không có việc làm ổn định. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

