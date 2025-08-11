Một 'ông bầu' quyền lực làng phim Việt 3 lần đột quỵ vẫn chiến thắng bệnh tật, đi làm kiếm tiền lo cho gia đình
GĐXH - Phước Sang từng là 'ông bầu' quyền lực trong làng phim Việt nhưng vì biến cố kinh doanh bất động sản, anh phá sản và hiện tại đối mặt với bệnh tật. Tuy nhiên, Phước Sang vẫn mạnh mẽ vượt qua, tập trung kiếm tiền lo cho gia đình.
Phước Sang: Từ "ông bầu" quyền lực phim ảnh đến doanh nhân vỡ nợ vì bất động sản
Phước Sang từ những năm của thập niên 1990 - 2000 được biết là "ông bầu" hot nhất trong làng phim Việt. Anh được xem là nhà sản xuất "mát tay" với một loạt những phim đắt khách thời điểm đó. Hãng phim của anh sản xuất các phim truyện nhựa: Em và Michael (1994), Khi đàn ông có bầu (2005), Đẻ mướn (2005), Áo lụa Hà Đông (2006), Huyền thoại bất tử (2009), Công chúa teen và ngũ hổ tướng (2010), Hello cô Ba (2012), Yêu anh, em dám không? (2013) và trên 20 phim truyện video, nhiều video ca nhạc, cải lương, hài...
Ngoài ra, hãng phim Phước Sang là hãng phim tư nhân đầu tiên có tác phẩm được nhận giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế. Đó là tác phẩm "Áo lụa Hà Đông" giành giải do khán giả bình chọn tại LHP quốc tế Pusan, Hàn Quốc.
Nhờ làm phim đắt khách nên cuộc sống của Phước Sang trở nên giàu có, anh từng có biệt thự 60 tỷ đồng ở quận 2 TP.HCM. Ngoài tiền, Phước Sang còn có vợ đẹp, con ngoan cùng cuộc sống dư dả về vật chất.
Tuy nhiên, khi kinh tế lẫn sự nghiệp ổn định thì Phước Sang lại chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản. Được biết, Phước Sang đầu tư cho lĩnh vực này 1.000 tỷ đồng, thế nhưng anh không gặp may mắn. Sau đó, Phước Sang vướng phải nợ nần nên vợ chồng anh phải biến mất khỏi làng giải trí.
Có những thời điểm, biệt thự 60 tỷ đồng của vợ chồng Phước Sang và Kim Thư liên tục bị các chủ nợ tạt dầu hắc và mắm tôm vào nhà. Vợ con Phước Sang hàng ngày phải đối mặt với những lời đe dọa, chửi bới và uy hiếp khủng khiếp.
Cuối năm 2012, Kim Thư - vợ Phước Sang thừa nhận đã ly hôn Phước Sang. Sau đó, bà mẹ hai con phải hứng chịu không biết bao nhiêu lời đồn thổi, chỉ trích nặng nề từ phía dư luận. Thế nhưng tình nghĩa vợ chồng, cô vẫn giúp anh gồng gánh trách nhiệm. Kể từ đó, cặp đôi không còn bên cạnh nhau, Phước Sang hầu như không xuất hiện trên truyền thông.
Phước Sang 3 lần đột quỵ và vượt qua ra sao?
Phước Sang không chỉ gặp biến cố về tiền bạc mà anh còn đối mặt với bệnh tật. Tại chương trình "Thở đi con", ông bầu phim Việt hot một thời chia sẻ về việc anh bị 3 lần đột quỵ. Trước việc sức khỏe xấu, Phước Sang đã chiến thắng ra sao?
Tuân thủ theo chỉ định điều trị của bác sĩ
Phước Sang cũng như nhiều bệnh nhân khác, anh được bác sĩ thăm khám và điều trị bệnh theo đúng quy trình. Trong chương trình "Thở đi con", anh nói: "Thời gian này tôi bệnh tật, không muốn đi đâu, cứ nằm suy nghĩ về mọi thứ. Bác sĩ còn không cho tôi cầm vào điện thoại".
Nhờ sự khám chữa tận tình của bác sĩ nên sức khỏe của Phước Sang mới ổn định và quay trở lại được với công việc.
Thả lỏng cơ thể, tinh thần lạc quan
Trải qua quá nhiều biến cố, Phước Sang tự dặn mình phải mạnh mẽ vượt qua bằng chính sức mạnh từ bản thân mình. Anh nói: "Để vượt qua được 3 lần đột quỵ, tôi phải tập luyện, thư giãn bản thân bằng cách thả lỏng cơ thể, hơi thở, từ đó lan truyền tới cho mọi người. Tôi phải tự thoải mái và khiến người cạnh tôi cũng được thoải mái. Phải hòa hợp với nhau trong cuộc sống".
Ngoài ra, Phước Sang còn tự động viên mình: "Quan trọng là khi gặp áp lực không được buông xuôi tất cả, không để áp lực đè nặng mình, phải gỡ bỏ nó ra để nhẹ nhàng. Nếu cứ ôm áp lực để chịu đựng, khổ sở rồi cố gánh vác thì tổn hại cho cả mình lẫn người thân, gia đình, phải buông bỏ".
Đến với Phật pháp để vượt qua biến cố
Trong chương trình "Thở đi con", Phước Sang cũng tiết lộ anh đã tìm đến Phật pháp để bản thân mạnh mẽ và sống vững tâm hơn. "Tôi nghĩ, ai cũng có biến cố, muốn vượt qua được thì phải có nghị lực, đạo hạnh, hiếu hạnh. Tôi đến với Phật pháp để tìm ra phương pháp giúp tôi vượt qua được biến cố, chông gai của cuộc đời.
Cuộc đời luôn có biến cố, gập ghềnh, gian nan, sỏi đá, không ai bình yên, đều đều mãi được. Phải vượt qua những gian nan đó mới thấy được sức bền của bản thân. Để làm được điều này, tôi phải tự rèn luyện mình, tìm thông tin trên mạng, sách báo để biết rằng mình cần cái gì, rèn luyện cái gì, đúc kết ra những điều cho bản thân, vượt qua chông gai, thử thách".
Nhờ tinh thần lạc quan, tự tìm tòi rèn luyện bản thân nên Phước Sang mạnh mẽ, lấy lại sức khỏe và vững tâm hơn. Chính điều đó đã giúp anh quay trở lại công việc và nhận được sự giúp sức từ đồng nghiệp.
Ảnh: nguồn internet
