Có nên đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày?
GĐXH - Mỗi loại mặt nạ đều có tính chất và công dụng riêng, ứng với tần suất dùng để đạt hiệu quả cao nhất. Dưới đây là thông tin một số loại mặt nạ phổ biến về số lần sử dụng mỗi tuần.
Lợi ích của các loại mặt nạ với da
Mặt nạ đất sét và bùn
Rất dễ để nhận ra mặt nạ đất sét và mặt nạ bùn vì độ đặc sệt và màu sắc đặc trưng (xanh lá cây, nâu hoặc xám). Hai loại mặt nạ này được ưa chuộng bởi tác dụng thanh lọc (detox) cho da, hút dầu và bụi bẩn từ lỗ chân lông.
Vì hiệu quả làm sạch sâu mà mặt nạ đất sét và mặt nạ bùn phù hợp nhất với những người bị mụn trứng cá, da đầu, da hỗn hợp hoặc xỉn màu.
Tuy nhiên, cũng vì hiệu quả hút dầu cao nên các chuyên gia da liễu khuyến cáo chỉ nên để mặt nạ này trên da tối đa 15 phút và đắp mặt nạ dưỡng da loại này tối đa 3 lần/tuần.
Mặt nạ than hoạt tính
Trong lĩnh vực y tế, than hoạt tính đã được sử dụng trong nhiều năm để thanh lọc các chất độc hại hoặc chất gây nghiện ra khỏi cơ thể.
Trong chăm sóc da và làm đẹp, mặt nạ than hoạt tính được cho là có tác dụng loại bỏ bụi bẩn và giúp điều trị mụn. Bởi vì khả năng hút dầu và bụi bẩn, mặt nạ than rất tốt cho các loại da bị mụn trứng cá, da dầu và da hỗn hợp.
Tương tự như mặt nạ đất sét và mặt nạ bùn, bạn chỉ nên để mặt nạ than tre trên da 15 phút và dùng 1-2 lần/tuần.
Đối với những người có làn da nhạy cảm, chỉ nên đắp mặt nạ dưỡng da tinh chất than tre 1 lần mỗi tuần hoặc vài tuần một lần. Ngoài ra, nên lựa chọn mặt nạ than mà không làm khô và gây căng da của bạn.
Mặt nạ lột và tẩy da chết
Mặt nạ lột thường được bôi dưới dạng gel khô lên da với liều lượng nhất định, sau đó đợi một khoảng thời gian sẽ lột ra kéo theo bụi bẩn, dầu và các tạp chất khác khỏi các lỗ chân lông. Những loại mặt nạ này phù hợp cho làn da thô ráp, da xỉn màu. Một số loại mặt nạ tẩy tế bào chết với thành phần chứa AHA, BHA có thể gây kích ứng da nhạy cảm.
Vì mặt nạ lột, mặt nạ tẩy tế bào chết có tác dụng mạnh hơn các loại mặt nạ khác nên các chuyên gia da liễu khuyến cáo chỉ nên sử dụng chúng một cách tiết chế - tối đa 1 lần/tuần.
Những lưu ý về tần suất đắp mặt nạ dưỡng da
Bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh tần suất đắp mặt nạ dưỡng da tùy theo nhu cầu mỗi thời điểm của mình. Dưới đây là một số lưu ý về số lần đắp mặt nạ: Nếu sau một thời gian đắp mặt nạ dưỡng da mà vẫn chưa thấy công dụng, bạn có thể thử tăng số lần đắp thêm 1 lần mỗi tuần.
Đối với những công thức dưỡng ẩm, dịu nhẹ như mặt nạ dạng kem và gel, bạn có thể thử dùng hàng ngày. Nếu bạn đang sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết hoặc làm sạch sâu và thấy da có dấu hiệu sần sùi hoặc kích ứng nhẹ, tốt nhất bạn nên giảm tần suất sử dụng xuống còn 1 lần mỗi tuần hoặc vài tuần một lần.
