Ninh Bình: Xử lý 2 tài xế dương tính với ma túy

Ngày 20/3, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng ma túy, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT đã tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, phát hiện, xử lý nghiêm một số trường hợp vi phạm.



Hai tài xế dương tính với ma túy tại cơ quan công an.

Cụ thể, khoảng 20h30, ngày 18/3/2026, tại địa bàn xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 phối hợp với Công an xã Phát Diệm tiến hành dừng kiểm tra xe mô tô Biển kiểm soát 24V1-055.85 do Trần Văn Bắc (SN 1975, trú tại xóm 7B, xã Phát Diệm) điều khiển, qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định Trần Văn Bắc dương tính ma túy.

Trước đó, ngày 12/3/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên địa bàn phường Hoa Lư, Tổ công tác của Đội CSGT số 1 phát hiện Đàm Văn Tuấn (SN 1974, trú tại phường Hoa Lư) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 29D1-476.18 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Hoa Lư tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, qua kiểm tra nhanh, xác định Đàm Văn Tuấn dương tính với ma túy.

Các trường hợp vi phạm đều bị lực lượng chức năng lập hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



