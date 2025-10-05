Cách đuổi muỗi bằng tỏi đơn giản, hiệu quả

Cách đuổi muỗi bằng tỏi có hiệu quả không?

Tỏi không chỉ là loại gia vị phổ biến mà từ lâu còn là một vị thuốc có tác dụng diệt khuẩn, kháng sinh và chống oxy hóa mạnh.

Tỏi có chứa allicin, được sử dụng để làm xịt chống muỗi có tác dụng đuổi muỗi rất hiệu quả. Mùi tỏi sống khá hăng và khó chịu đối với con người nên muỗi cũng khó có thể chịu được mùi này.

Cách đuổi muỗi bằng tỏi

Trồng tỏi

Tỏi có thể trồng trực tiếp trên đất vườn, trồng trong thùng xốp, chậu hoặc túi nilon để đuổi muỗi. Đất trồng tỏi nên chọn loại đất tơi xốp, thêm phân bón, trấu và xơ dừa để bổ sung thêm chất dinh dưỡng cho đất.

Chọn củ tỏi to, không bị dập. Đặt tép tỏi xuống đất, để phần đầu lên trên. Sau đó phủ lên tỏi một ít rơm, cỏ khô. Nên trồng tỏi ở những nơi có nhiều ánh sáng và tưới nước mỗi ngày.

Tỏi cũng có thể trồng trong nhà nếu nhà bạn không có vườn. Bạn cần chuẩn bị 3 - 5 tép tỏi, chọn những củ tỏi to khỏe, bóc vỏ và ngâm nước trong vòng 12 tiếng. Tiếp theo vớt tỏi ra cho vào chậu, chừa phần đầu tỏi để nảy mầm. Đặt chậu tỏi ở nơi có đủ ánh sáng, thỉnh thoảng mang ra ngoài để cây tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và đừng quên tưới nước.

Giã tỏi để trong nhà

Trong tỏi có chứa một loại tinh dầu có tác dụng đuổi muỗi rất tốt. Vì vậy, thay vì đuổi muỗi bằng nhang muỗi, bạn chỉ cần giã nát tỏi để tiết ra tinh dầu rồi đặt ở những nơi có nhiều muỗi. Khi muỗi ngửi thấy mùi tỏi, chúng sẽ tránh xa.

Xịt nước tỏi đuổi muỗi

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại xịt muỗi, nhưng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bạn có thể tự chế xịt đuổi muỗi bằng tỏi tại nhà. Với cách diệt muỗi bằng tỏi này, bạn chỉ cần chuẩn bị vài nhánh tỏi, nước và bình xịt. Đầu tiên, đập dập tỏi rồi cho vào nồi nước đun sôi để tỏi tiết ra tinh dầu.

Sau đó đổ nước tỏi vào bình và xịt vào những nơi có nhiều muỗi trong nhà. Mùi nồng của nước tỏi khiến muỗi nhanh chóng bỏ chạy.

Bôi tỏi lên da

Một cách đuổi muỗi khác đáng để thử là thoa trực tiếp nước ép tỏi lên da. Bạn cần đập dập tỏi, chắt lấy nước cốt và thoa lên da, mùi tỏi tiết ra sẽ khiến muỗi không dám đến gần bạn. Bạn cũng nên lưu ý là tránh bôi nước tỏi lên da quá nhiều để không bị bỏng da.

Ăn tỏi

Ăn tỏi không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp xua đuổi muỗi. Nếu ăn tỏi thường xuyên, cơ thể sẽ phát ra mùi tương tự như mùi tỏi, khiến muỗi không dám đến gần.