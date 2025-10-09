Mới nhất
Lên tiếng về sự cố đọc nhầm công điện trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang hiện sống trong căn hộ thế nào?

Thứ năm, 14:01 09/10/2025 |
GĐXH - Minh Trang từng chia sẻ, cô hiện đang sống tại một căn hộ chung cư rộng 140m2 tại Hà Nội.

BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố đọc nhầm công điện trong bản tin Thời sự 19h - Ảnh 1.

Sự cố BTV Minh Trang đọc nhầm công điện của Thủ tướng Chính phủ trong bản tin Thời sự 19h ngày 7/10 khiến dư luận chú ý. Nhiều đoạn cắt ghi lại tình huống hy hữu này được chia sẻ trên mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt. Trước phản ứng của dư luận, BTV Minh Trang mới đây đã trực tiếp để lại bình luận dưới một bài đăng liên quan. Theo báo Tiền Phong, người dẫn chương trình này thừa nhận lỗi nói nhịu khi dẫn bản tin. Minh Trang cho biết mình đã kịp thời sửa ngay trên sóng trực tiếp, truyền tải đầy đủ nội dung công điện, đảm bảo thông tin chính thức được truyền tải trọn vẹn. Cô mong được mọi người luôn đồng hành, ủng hộ để có thêm động lực, tình yêu nghề, từ đó phát triển nghiệp vụ, kỹ năng để phục vụ khán giả ngày một tốt hơn.


BTV Minh Trang lên tiếng về sự cố đọc nhầm công điện trong bản tin Thời sự 19h - Ảnh 3.

Trước đó vào tối 2/9, giữa những màn pháo hoa rực rỡ và những bản hùng ca vang vọng, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 trở thành tâm điểm chú ý. 


Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 4.

MInh Trang là BTV - MC của chương trình thời sự VTV. Minh Trang từng chia sẻ, cô hiện đang sống tại một căn hộ chung cư rộng 140m2. Vì yêu nghệ thuật, cô có thể hát, múa và chơi đàn nên trong nhà không thể thiếu chiếc đàn piano để lúc rảnh cô có thể hoà mình vào một bản nhạc cho khuây khoả.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 5.

Căn nhà được bài trí đơn giản, gọn gàng. Nữ MC cũng cho hay, vì yêu thích hoa và cây cối nên cô thường xuyên thay đổi cắm các loại hoa trong nhà để căn phòng thêm ấm áp, dịu dàng.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 6.

Trong nhà nữ MC luôn luôn có hoa.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 7.

Khu bếp sạch sẽ và thông thoáng.

Nữ BTV Minh trang gây sốt trong ngày Đại lễ và Cuộc sống trong căn hộ 140m2 - Ảnh 8.

Ban công căn nhà được trồng rất nhiều hoa và cây xanh.

GĐXH - Sau khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh, Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng.

GĐXH - Vợ chồng Lương Thế Thành hiện đang sống hạnh phúc trong căn biệt thự 200m2 tại Thủ Đức.

- 2 giờ trước

GĐXH - Mùa mưa với độ ẩm cao dễ làm tường và sàn nhà bị mốc, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng sức khỏe. Để giữ không gian sống luôn khô ráo, sạch sẽ, bạn cần biết cách xử lý tường ẩm mốc, làm khô sàn nhà và khử mùi hiệu quả.

- 13 giờ trước

GĐXH - Cây trúc lưng rùa, với hình dáng lá độc đáo và màu sắc tươi tắn, không chỉ là một loại cây cảnh đẹp mắt mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy tích cực. Loài cây này được xem là biểu tượng của sự trường thọ, may mắn và tài lộc.

Phong thủy - 14 giờ trước

GĐXH - Nhiều người chỉ chú ý đến vật “tốt” xuất hiện trong nhà, nhưng một dấu hiệu ít ai để ý nhưng cũng quan trọng không kém là: khi đồ đạc trong nhà ít bị hỏng hóc, sửa chữa tối thiểu, nghĩa là năng lượng nhà bạn đang ổn định, không bị hao tổn — và đó là lúc tài lộc “ít rời” bạn.

Phong thủy - 17 giờ trước

GĐXH – Dân gian vẫn cho rằng, trồng khế trước cửa nhà mang lại nhiều điều tốt lành. Tuy nhiên, chuyên gia phong thủy cho rằng, để thực sự mang lại may mắn cho gia chủ khi trồng cần phải biết những điều dưới đây.

- 18 giờ trước

GĐXH - Bình siêu tốc đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Tuy nhiên, mùi nhựa khó chịu bám lại trên bình sau một thời gian sử dụng khiến nhiều người cảm thấy phiền toái.

- 22 giờ trước

GĐXH - Gạo là một trong những lương thực thiết yếu trong căn bếp của mỗi gia đình, nhưng cũng rất dễ bị mối, mọt và côn trùng gây hại nếu không bảo quản đúng cách. Cùng tìm lời giải qua bài viết sau về cách bảo quản gạo lâu không bị mối, mọt.

- 1 ngày trước

GĐXH - Sau những ngày mưa lũ kéo dài, nhiều gia đình phải đối mặt với tình trạng nhà cửa ẩm mốc, nặng mùi khó chịu. Điều đó không chỉ làm giảm chất lượng sinh hoạt mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

- 1 ngày trước

GĐXH - Mùa mưa đến, kéo theo nỗi lo giày dép ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu. Giày dép ẩm ướt không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

- 1 ngày trước

GĐXH - Hàng ngày phải tiếp xúc với hàng tá đồ đạc, có thể bạn chẳng mấy để tâm nhưng có những thứ tưởng an toàn lại đang đội lốt “sát thủ vô hình” lặng lẽ gây hại cho sức khỏe chúng ta.

- 1 ngày trước

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

GĐXH - Căn biệt thự này của cặp đôi được bao phủ bởi cây xanh mát xung quanh.

Top