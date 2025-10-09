Lên tiếng về sự cố đọc nhầm công điện trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang hiện sống trong căn hộ thế nào?

Sự cố BTV Minh Trang đọc nhầm công điện của Thủ tướng Chính phủ trong bản tin Thời sự 19h ngày 7/10 khiến dư luận chú ý. Nhiều đoạn cắt ghi lại tình huống hy hữu này được chia sẻ trên mạng xã hội, tạo nên cuộc tranh cãi gay gắt. Trước phản ứng của dư luận, BTV Minh Trang mới đây đã trực tiếp để lại bình luận dưới một bài đăng liên quan. Theo báo Tiền Phong, người dẫn chương trình này thừa nhận lỗi nói nhịu khi dẫn bản tin. Minh Trang cho biết mình đã kịp thời sửa ngay trên sóng trực tiếp, truyền tải đầy đủ nội dung công điện, đảm bảo thông tin chính thức được truyền tải trọn vẹn. Cô mong được mọi người luôn đồng hành, ủng hộ để có thêm động lực, tình yêu nghề, từ đó phát triển nghiệp vụ, kỹ năng để phục vụ khán giả ngày một tốt hơn.