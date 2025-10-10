Mở tiệc thiết đãi bạn bè, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My bị lộ diện biệt thự chục tỷ mới vào ở

Trong loạt hình ảnh được Doãn Hải My chia sẻ gần đây, nàng WAGs gây chú ý khi rủ hội bạn thân về nhà mở tiệc. Trên bàn ăn, cô chuẩn bị đủ các món từ sushi, sashimi, hải sản nướng, gà quay cho đến lẩu… Tất cả được bày biện đẹp mắt, mang lại cảm giác ấm cúng nhưng vẫn sang trọng như nhà hàng.

Bữa tiệc không chỉ có bạn bè thân thiết mà còn có sự hiện diện của mẹ Văn Hậu. Hải My còn hào hứng viết: "Cố gắng mỗi tuần 1 bữa ngất ngây nha cưng", cho thấy cô mong muốn duy trì không khí quây quần, náo nhiệt thường xuyên tại ngôi nhà mới.

Thời gian gần đây, vợ chồng hậu vệ Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã chính thức dọn về căn biệt thự chục tỷ mới xây dựng. Căn nhà tọa lạc tại một khu đô thị đắt đỏ, được thiết kế hiện đại với tông màu sang trọng, không gian mở thoáng đãng và nội thất tiện nghi. Đây không chỉ là tổ ấm mới của cặp đôi mà còn nhanh chóng trở thành địa điểm tụ họp của bạn bè và người thân.

Biệt thự bao phủ bởi cây xanh và lát đá xung quanh.

Tất cả tạo vẻ yên bình, xanh mát bao quanh biệt thự.

Nội thất bên trong tối giản, hiện đại mà sang trọng.

Căn bếp sáng bừng nhờ thiết kế tông trắng.

Mọi thứ vẫn còn đơn sơ do mới chuyển vào ở.

Cầu thang được thiết kế hiện đại và an toàn.

Từ góc nhìn phong cách sống, căn biệt thự của Văn Hậu – Hải My thể hiện sự cân bằng giữa sang trọng và bình yên. Không chỉ chú trọng thiết kế hiện đại, họ còn đặt yếu tố thiên nhiên và sự tiện nghi lên hàng đầu, để ngôi nhà trở thành nơi các thành viên tìm thấy sự thoải mái, an yên sau những ngày bận rộn.

Dưới đây là hình ảnh căn biệt thự trong thiết kế 3D:

Theo hình ảnh được Văn Hậu chia sẻ, căn nhà được thiết kế hiện đại với tông màu kem ấm. Phòng khách khá rộng, nổi bật với chiếc ghế sofa dài cùng bàn trà nhỏ nhắn, hài hòa và đẹp mắt. Tường nhà được ốp gỗ tạo nên sự liên kết với không gian, sang trọng và ấm cúng.





Cầu thang được thiết kế khá hiện đại, uốn lượn đẹp mắt, là điểm nhấn giúp phòng khách thêm tinh tế, nổi bật.



Khu vực phòng bếp được thiết kế thông với phòng khách, được bài trí bàn bếp rộng, bàn đảo cùng 2 bồn rửa, kệ tủ to để đựng rượu và ly.



Các thiết bị gia dụng như tủ lạnh, lò nướng, máy rửa bát… được thiết kế âm tường giúp không gian thêm rộng rãi.



Phòng ngủ của hai vợ chồng Văn Hậu – Hải My được thiết kế tông kem ấm làm chủ đạo với chiếc giường ngủ được đặt ở giữa phòng.



Bàn làm việc được thiết kế sát tường, cửa sổ to để đón nhiều ánh sáng.



Phòng thay đồ được tách riêng biệt với tủ quần áo làm bằng kính kết hợp với chiếc gương soi khá lớn tạo không gian rộng rãi, thoải mái.



Không gian khá rộng rãi, hiện đại cùng với những ô cửa sổ rộng, có nhiều ánh sáng tự nhiên.



Đặc biệt, phòng bé Lúa – con trai của Văn Hậu và Hải My được thiết kế với màu sác tươi sáng, tông trắng kem kết hợp xanh lá khác biệt.



Trong phòng, ngoài bộ giường gấp còn có khu vui chơi nhỏ hết sức đáng yêu và xinh xắn.

Ngắm biệt thự đẹp như khu nghỉ dưỡng của Phương Oanh - Shark Bình giữa lúc Shark Bình gặp biến cố GĐXH - Sau khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh, Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng.



