Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My công khai diện mạo quý tử

Được biết, Doãn Hải My có mong muốn sẽ cho con học tiếng Anh từ nhỏ. Cô chia sẻ: "Mong muốn của My là có ạ. Theo như My tìm hiểu, thì việc dạy ngôn ngữ khác cho con từ nhỏ sẽ là thời điểm vàng để con tiếp thu được nhanh và tốt nhất".