Doanh nhân Phượng Hồng Kông trao 500 triệu đồng xóa nhà dột nát cho các hộ nghèo ở Thái Nguyên

Những ngôi nhà trong mơ bước ra đời thực

Một ngày cuối tháng 3, những người dân ở xóm Làng Bẩy, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên đón nữ CEO của Thẩm mỹ viện Hồng Kông 51 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội - doanh nhân Phượng Hồng Kông với tình cảm nồng hậu, ấm áp. Từ sáng sớm, nhà anh Phùng Nam Thân đã rộn ràng như có hội. Bà con lối xóm đến phụ gia đình anh bắc rạp, bày biện bàn ghế, treo băng rôn để đón tiếp đoàn thiện nguyện đến cắt băng khánh thành nhà. Ai nấy đều vui lây với niềm vui an cư mới của anh Phùng Nam Thân. Vì từ đây, gia đình anh sẽ không còn phải sống cảnh nhà tranh tre nứa lá.

Ngôi nhà khang trang của hộ anh Phùng Nam Thân rộng 80m2, trên nền diện tích 200 m2.

Hộ anh Phùng Nam Thân là một trong số 12 căn nhà bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 (Yagi) hồi năm ngoái. Do ảnh hưởng của bão và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung, xã Tân Dương, huyện Định Hóa nói riêng đã xảy ra mưa to đến rất to, gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến nhà cửa, đường xá, tài sản, cây cối, lúa, hoa màu của nhân dân và các công trình công cộng. Xóm Làng Bẩy bị cô lập hoàn toàn trong 5 ngày, khiến đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nhớ lại những ngày đó, chị Hà Thị Bích Phượng – vợ anh Phùng Nam Thân vẫn còn bàng hoàng. Chị kể, lúc đó là 3 giờ sáng, vợ chồng chị đã phải ôm hai con nhỏ 14 tháng tuổi chạy ra khỏi nhà để tìm nơi tránh trú an toàn. Vừa chạy khỏi thì ngôi nhà bị sụp đổ do lạt lở đất. Mất hết nhà cửa nhưng may mắn gia đình chị không ai bị thương. "Vợ chồng tôi lấy nhau 9 năm mới sinh được 2 con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Suốt những năm ấy vợ chồng chỉ lo dành dụm tiền, vay mượn để chữa bệnh hiếm muộn nên ước mơ có một ngôi nhà mới càng trở nên xa vời. Nếu không vì bão lũ thì căn nhà đó cũng khó mà tồn tại lâu dài", chị Phượng ngậm ngùi chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ của doanh nhân Phượng Hồng Kông, giờ đây gia đình anh Phùng Nam Thân đã được an cư lạc nghiệp.

Sau cơn bão, gia đình chị nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền địa phương cũng như các tổ chức, nhà hảo tâm trong cả nước. Từ nguồn hỗ trợ của UBND huyện Định Hóa, nguồn hỗ trợ của doanh nhân Phượng Hồng Kong và của gia đình, anh em, bà con nhân dân trong xóm Làng Bẩy, gia đình anh Phùng Nam Thân đã tìm mảnh đất mới để dựng lại nhà. Sau 3 tháng thi công, công trình nhà ở của anh đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 3 năm 2025.

Trên nền diện tích 200m, căn nhà rộng 80m2 khang trang hiện lên trong niềm vui vô bờ bến của gia đình anh Phùng Nam Thân. Kinh khí xây dựng là hơn 300 triệu đồng, trong đó, doanh nhân Tô Thị Phượng ủng hộ 100 triệu đồng, 60 triệu đồng nguồn do UBND huyện vận động hỗ trợ; nguồn do các tổ chức, cá nhân; còn lại do gia đình, anh em, làng xóm giúp đỡ. Người dân xóm Làng Bẩy cũng chung tay giúp sức gia đình anh trên 100 ngày công nên chi phí xây dựng cũng giảm đi đáng kể.

Chứng kiến ngôi nhà được xây dựng trên nền đất mới, không gian rộng rãi, quang đãng với đầy đủ công năng: nhà ở, bếp, sân vườn… doanh nhân Phượng Hồng Kông xúc động như thể chính bản thân chị là chủ nhân nhận nhà hôm nay.

Doanh nhân Phượng Hồng Kông cũng chung niềm xúc động với các hộ gia đình được trao nhà lần này.

Chị chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy công trình được thay thế hoàn toàn ngôi nhà, xập xệ, cũ nát trước đây. Mừng cho gia đình đã có nơi ở mới đẹp hơn, an toàn hơn, không còn cảnh dột nát, gió lùa như trước. "An cư mới lạc nghiệp", mong gia đình từ đây sẽ có nhiều thành quả mới, là nơi nâng cánh ước mơ cho các thành viên trong gia đình. Tôi cũng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo ở địa phương đã kết nối, đồng thời chung tay cùng tôi để hỗ trợ gia đình xây dựng, giám sát và hoàn thiện ngôi nhà đúng tiến độ".

Chia sẻ cảm xúc lần đầu được làm chủ ngôi nhà mới, chị Hà Thị Bích Phượng gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, các mạnh thường quân và đặc biệt là với doanh nhân Phượng Hồng Kong đã mang sự đổi đời cho gia đình chị. "Nếu không có sự chung tay giúp đỡ này thì chưa biết đến bao giờ gia đình tôi mới có nhà mới. Đây là điểm tựa rất lớn về vật chất cũng như tinh thần cho gia đình tôi có thêm nghị lực, sức mạnh vươn lên ổn định cuộc sống và tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế cho gia đình và cho xã hội", chị Hà Thị Bích Phượng nói.

Ngoài gia đình anh Phùng Nam Thân, doanh nhân Phượng Hồng Kông còn trao nhà cho 4 hộ thuộc diện khó khăn của Thái Nguyên, gồm: hộ gia đình Nguyễn Thị Định (xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương), Nguyễn Hoài Văn (xóm Đồng Bòng, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương), gia đình chị Nông Thị Bời (xóm Hồng Văn Lương, xã Trung Lương, huyện Định Hóa), gia đình bà Lý Thị Tuyết (xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên).

Chị Nguyễn Thị Định (xóm Đin Đeng, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương) bên căn nhà cũ tạm bợ, cũ nát trước đây.

Doanh nhân Phượng Hồng Kông dự lễ khánh thành nhà của anh Nguyễn Hoài Văn (xóm Đồng Bòng, xã Yên Lạc, huyện Phú Lương).

Không chỉ khó khăn, những hộ thuộc diện được trao nhà còn được doanh nhân Phượng Hồng Kông đồng cảm bởi hoàn cảnh bất hạnh, như bà Lý Thị Tuyết bị chồng mất, con gái út lại bị tử vong do tai nạn, bà phải nuôi 3 đứa cháu trong ngôi nhà thuê. Bản thân bà đang mang rất nhiều bệnh nặng: tiểu đường, huyết áp, thoái hóa khớp... nhưng vẫn phải vất vả làm thuê kiếm tiền nuôi các cháu. Thấu hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của người phụ nữ đầy bất hạnh này, Phượng Hồng Kông đã hỗ trợ xây nhà để 4 bà cháu yên tâm sinh sống.

Trước đó, hồi tháng 9/2024 ngay sau khi cơn bão vừa kết thúc, giữa lúc đường xá đi lại còn vô vàn khó khăn, chưa thể tiếp cận dễ dàng với các vùng bị bão lũ, doanh nhân Phượng Hồng Kông đã mang 5 tấn nhu yếu phẩm trực tiếp trao tận tay bà con tại các điểm: ga Đồng Quang, Công an tỉnh Thái Nguyên, huyện Phú Lương, Phú Bình… Những hộ nghèo hoặc mất nhà cửa, ngoài quà còn được chị ủng hộ tiền mặt để giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt. Chị còn để sẵn số điện thoại trên Facebook để người dân Thái Nguyên cần cứu trợ thì liên lạc sẽ được chị giúp đỡ.

Làm thiện nguyện cũng như làm đẹp, phải thực chất và thực tâm

Thiện nguyện là công việc định kỳ, thường xuyên trong gần 30 năm qua của doanh nhân Phượng Hồng Kông. Ngoài việc chung tay cùng Quỹ vì người nghèo, Quỹ Trái tim cho em của Đài truyền hình VN thì sự sẻ chia, giúp đỡ người dân Thái Nguyên quê hương chị cũng được doanh nhân Phượng Hồng Kông đặc biệt lưu tâm.

Dù làm thiện nguyện ở đâu, cho ai, chị cũng đều tuân thủ nguyên tắc nhất quán: đó là phải bỏ tâm sức và bằng tiền túi của chính mình. Vì thế, chị chưa bao giờ kêu gọi ai chung tay dù có thừa điều kiện và sự uy tín để làm điều đó.

Mỗi khi thực hiện chương trình, chị đều dành thời gian tìm hiểu, khảo sát, đảm bảo trao đúng người và đi trao trực tiếp chứ không chuyển khoản hay ủy thác cho xong.

Doanh nhân Phượng Hồng Kông luôn nhất quán với quan niệm: Làm thiện nguyện cũng như làm đẹp, phải thực chất và thực tâm.

Như đợt trao nhà lần này, khi có danh sách hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, chị đã cùng với chính quyền địa phương đi đến từng nhà để tìm hiểu. Làm như thế đồng nghĩa với việc bản thân chị sẽ vất vả hơn, mất nhiều thời gian hơn nhưng chị không nề hà.

Chị quan niệm, bỏ công sức để đi đến tận nơi, gặp gỡ, trò chuyện với người nghèo là cách để biết yêu thương, sẻ chia nhiều hơn. "Mỗi khi trò chuyện với họ đều mang lại cho tôi cảm xúc và sự rung động. Mình cho đi và nhận lại tình cảm chân thành từ họ, để thấy xung quanh mình còn nhiều người rất khổ và bản thân mình vẫn may mắn hơn rất nhiều người. Điều đó giúp tôi bớt đi bản ngã, biết bao dung và sống có trách nhiệm với cuộc đời hơn", chị nói.

Thực tâm và thực chất cũng là điều làm nên thương hiệu của doanh nhân Phượng Hồng Kông: "Bàn tay vàng trong làng thẩm mỹ". Thị trường làm đẹp hiện nay với sự bùng nổ của mạng xã hội không tránh khỏi sự bát nháo, đánh vào tâm lý ham rẻ, làm đẹp thần tốc, làm đẹp thực dụng,… nhưng gần 30 năm qua, Thẩm mỹ viện Hồng Kông 51 Hàng Gà vẫn luôn là "chân ái" với chị em phụ nữ và người nổi tiếng.

Thẩm mỹ viện Hồng Kông 51 Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng nói không với làm đẹp xâm lấn, phẫu thuật. Phương châm làm đẹp của doanh nhân Phượng Hồng Kong là thiên về vẻ đẹp tự nhiên, đẹp nhưng không được thay đổi cấu trúc gương mặt để "biến" thành phiên bản khác. Phương pháp của Thẩm mỹ viện Hồng Kông là chỉ sử dụng công nghệ để tác động, hướng đến làm đẹp bền vững như: làm đẹp da, trẻ hóa ra, trị nám, giảm béo, phun xăm mắt, môi…

Nhờ định hướng này mà Thẩm mỹ viện Hồng Kông 51 Hàng Gà nhiều năm qua luôn là địa chỉ tin cậy với khách hàng và thương hiệu "Bàn tay vàng" trong lĩnh vực phun thêu, điêu khắc lông mày, mắt, môi… của doanh nhân Phượng Hồng Kông vẫn bền vững với thời gian.

Thanh Hà