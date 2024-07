Dự thảo quy định về tăng thuế tiêu thụ đặc biệt vừa ban hành, doanh nghiệp kêu 'khó'

Bibomart bị xử phạt vì bán sản phẩm cho trẻ sơ sinh không được kiểm soát giới hạn hàm lượng Formaldehyt, Amin thơm chuyển hóa GĐXH - Ngày 5/7, đại diện Cục QLTT TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa chính thức xử phạt Công ty cổ phần Bibomart TM với mức phạt 3,5 triệu đồng vì hành vi bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy.

Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) vừa được Bộ Tài chính ban hành để lấy ý kiến rộng rãi. Trong đó, điểm nhấn là đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu, đồ uống có cồn từ 20 độ trở lên là 80% vào năm 2026 và tăng dần qua các năm, lên 100% vào 2030.



Riêng với rượu dưới 20 độ, Bộ Tài Chính đề xuất chịu thuế 50% từ năm 2026, sau đó tăng lên cao nhất 70% vào năm 2023.

Trong khi đó, quy định hiện nay có hiệu lực từ năm 2018 thì rượu từ 20 độ trở lên đang chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 65%; rượu dưới 20 độ là 35% và bia là 65%.

Bộ Tài chính cho rằng, lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu và bia từ năm 2016-2018 chưa đủ mạnh để tác động đến giảm tiêu dùng bia rượu nên trước mắt, cần tiếp tục tăng thuế để tăng giá bán lẻ rượu, bia lên mức ít nhất tỷ trọng thuế rượu, bia chiếm 40% giá bán lẻ.

Ở góc độ doanh nghiệp, Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát (VBA) cho rằng, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu, bia lên mức tuyệt đối sẽ khiến doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn.

Tuy nhiên, ở góc độ doanh nghiệp, thông tin tới phóng viên, đại diện Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát (VBA) cho rằng: "Đây là cú tăng "sốc" lớn nhất chưa từng có trong lịch sử tăng thuế TTĐB đối với ngành rượu bia. Bởi trong giai đoạn từ năm 2020 tới nay, ngành đồ uống đã liên tục phải chịu rất nhiều tác động lớn từ dịch bệnh, các chính sách hạn chế đồ uống có cồn… dẫn tới sự sụt giảm báo động và ghi nhận sự "tụt dốc" về nhiều chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận v.v của các doanh nghiệp".

"Do đó, việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia lên mức tuyệt đối sẽ càng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, có những doanh nghiệp năng lực sản xuất chỉ ở mức dưới 80% so với trước dịch COVID-19, sản lượng sản xuất chỉ đạt 60% so với công suất thiết kế, sản lượng và doanh thu giảm 20-25%, lợi nhuận giảm tới 30%...", VBA cho hay.

Trong văn bản góp ý gửi Bộ Tài chính ngày 1/7, VBA cũng bày tỏ lo ngại việc tăng thuế sẽ làm giảm tính cạnh tranh của các sản phẩm trong nước.

Đặc biệt, khi tăng thuế làm giá sản phẩm tăng cao, người tiêu dùng sẽ có xu hướng chuyển sang các mặt hàng khác rẻ tiền hơn, tiêu dùng các sản phẩm trôi nổi, chất lượng kém, hàng lậu, hàng giả…; tạo ra khoảng cách lớn về lợi ích giữa sản phẩm chính thống và bất hợp hợp pháp cho hàng lậu sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng; phát sinh chi phí cho các cơ quan quản lý thị trường, hải quan chống hàng lậu...

Do đó, cơ quan đại diện doanh nghiệp ngành này cho rằng cần xem xét giảm mức tăng thuế và giãn lộ trình tăng một cách hợp lý để tránh gây "sốc", ổn định thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp thích nghi với việc tăng thuế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, với ước tính sản lượng những sản phẩm bia nhái thương hiệu khoảng 200-300 triệu lít hiện nay, VBA cho rằng, bên cạnh giải pháp tăng thuế, cần nghiên cứu và thực hiện các giải pháp, thực thi nghiêm chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ các doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp, chống thất thu ngân sách và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

