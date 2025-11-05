Dùng vật phẩm này để không bị ảnh hưởng đến vận tài công danh khi cung Quan lộc bị triệt

Cung Quan lộc là gì?

Trong phong thủy, cung Quan lộc là một cung biểu thị khá rõ ràng cho con đường công danh sự nghiệp của một đương số tính trên lá số tử vi hoặc tứ trụ.

Được biết cung Quan lộc là cung vị thứ 6 bắt đầu từ cung Thân Mệnh và tính theo chiều thuận kim đồng hồ. Với một số cách hiểu khác về cung quan còn là cách nói về chức sắc trong tương lai và quyền hành của mỗi người.

Cung Quan lộc thể hiện rõ sự nghiệp của đương số ra sao, dự đoán tính chất nghề nghiệp khi kết hợp với Thân Mệnh, hay mệnh cách của họ là mẫu người có tinh thần phát triển sự nghiệp của bản thân (có tham vọng) hay không. Nhìn chung cung Quan lộc sẽ biểu thị khá rõ ràng, chứa đựng thông tin về đương số có gặp được thuận lợi trên con đường quan vận của mình hay không.

Đôi khi cung Quan lộc của một số ít người chỉ biểu thị phần nào về công việc, tiền tài của họ vì sự thay đổi của từng lưu niên vận hạn khá khó đoán và phức tạp.

Cung Quan lộc bị triệt là gì?

Trong tử vi, cung Quan lộc bị triệt hay còn gọi là triệt án ngữ, khi triệt đều mang ý nghĩa "chém thành từng mảnh, cắt đứt". Nói cách khác là có thể hiểu nếu triệt đóng ở Quan lộc thì gây ra nhiều cản trở, khó khăn trong công việc.

Vì vậy để hóa giải cung Quan lộc bị triệt đỡ phần nào ảnh hưởng tới vận trình công danh trong cuộc đời của đương số, phong thủy cho rằng, ngoài việc đánh giá tổng quan mệnh cách của toàn bộ lý số đó mà đương số có thể cải thiện bằng phương pháp kích vận tài lộc cho bản thân mình.

Vật phẩm kích đường Quan lộc

Bột xông Đại cát

Bột xông Đại cát là vật phẩm phong thủy được cấu thành bởi 9 loại nguyên liệu tự nhiên quý hiếm: Bột Hoàng Đàn, bột gỗ Sưa, bột gỗ Ngọc Am, bột gỗ Tử Đàn, gừng, hồi, quế, hùng hoàng, thiết mộc tím và tam thất.

Bột xông Đại cát có tác dụng hóa giải phần nào xung khắc xấu, tác động năng lượng "thanh lọc" để cải thiện vận khí quan lộc của thành viên trong gia đình.

Đặc biệt bột xông Đại cát được sử dụng kết hợp cùng với thạch anh ngũ sắc tự nhiên sinh ra năng lượng hấp thụ tài lộc "thụ động", phù hợp cho gia chủ sử dụng vào dịp cuối hoặc đầu năm khi vận trình lưu niên bắt đầu thay đổi.

Long Quy Thượng quan

Long Quy Thượng quan là vật phẩm phong thủy được coi trọng và đánh giá là một trong những pháp khí chiêu tài chủ về quan lộ thăng tiến với cơ hội mở ra cho đương số sở hữu nhiều khởi sắc trong công việc.

Bản chất Long Quy thuộc hàng ngũ Tứ Linh hiển linh đại diện cho đại cát, bởi vậy hình ảnh của Long Quy thường được chuyển thành tranh vẽ, vật phẩm trưng bày trong không gian làm việc hay bài trí của nhiều doanh nhân có địa vị.

Long Quy Thượng quan là biểu tượng của một linh thú Long Quy vàng cưỡi trên mình mũ quan đại diện cho hiển danh, đắc lộc cao sang.

Túi tài lộc Thiên bảo

Túi tài lộc Thiên bảo là vật phẩm "xu cát, tị hung" được khuyên dùng khá phổ biến đối với không ít đương số có những công việc gắn liền đến kinh doanh buôn bán.

Đặc biệt túi Thiên bảo chủ về tài lộc không chỉ mang lại nhiều may mắn, an lành về quan vận tốt mà chiêu cầu bình an may mắn.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.