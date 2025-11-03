Cách xử lý ban thờ Thần tài bị chuột phá
GĐXH - Để ban Thần tài tại gia không bị uế khí xấu ảnh hưởng lâu dài, bài viết sau đây chỉ cho bạn những cách thức xử lý ban Thần tài bị chuột phá.
Ban Thần tài bị chuột phá có sao không?
Phong thủy cho biết, tại khu vực thờ cúng Thần linh như Thần tài - Thổ địa rất ưa sạch sẽ và thoáng mát, trong khi loài chuột thì ngược lại.
Chính vì thế, khi có sự quấy phá của loài chuột, dù là chuột nhà hay chuột cống thì đều mang uế khí hôi hám ảnh hưởng trực tiếp đến ban thờ và điều này vô hình khiến trường khí uy nghiêm của hai chư vị Thần linh bị giảm mạnh.
Nếu trong trường hợp gia chủ thấy chuột thường xuyên lui tới và quấy phá không chỉ một lần thì cần phải có biện pháp giải quyết triệt để ngay lập tức hay che chắn cẩn thận cho ban thờ.
Cách xử lý ban thờ Thần tài khi bị chuột phá để không bị mất lộc
Dùng các loại tinh dầu thơm
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, các loại tinh dầu thơm là thứ rất "kỵ" đối với các loại côn trùng, bò sát hay kể cả với loại chuột.
Ưu tiên những tinh dầu thơm có hương hồi quế, bạc hà hoặc oải hương là cách thức hiệu quả khi đuổi chuột khỏi quấy phá ban thờ.
Bạn chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ tinh dầu khoảng 1-2 giọt vào khăn hoặc bông nhỏ, đặt tại một góc gần ban thờ hay thùng rác để chuột không xâm phạm đến các khu vực xung quanh nơi thờ cúng nữa.
Ngoài ra, bạn sử dụng các hương liệu như: Bột quế, tỏi, ớt bột hoặc khoai nghiền để đuổi chuột rất hiệu quả. Đây là cách thức trong phong thủy rất tiết kiệm và dễ tìm thấy ở bất kỳ đâu trong nhà bạn.
Đầu tiên, bạn đặt một trong các hương liệu trên vào một cái chén nhỏ và đặt cạnh khu vực ban thờ Thần tài hoặc nơi bạn thấy chuột hay lui tới gần đó. Mùi hăng của hương liệu này sẽ đuổi chuột khá hiệu quả.
Mặt khác, bạn có thể dùng bột khoai đã nghiền đặt tương tự như trên và để một bát nước bên cạnh. Theo khoa học, khoai tây chứa nhiều thành phần Natri, chuột sau khi ăn sẽ gây ra phản ứng khát nước và uống liên tục, sau một lúc chuột sẽ bị trướng bụng và yếu đi nhiều.
Sử dụng bột xà phòng: Ngoài chức năng thường ngày làm sạch quần áo, bột xà phòng cũng là một trong số mẹo đuổi chuột khỏi quấy phá ban Thần tài vô cùng tuyệt vời.
Gia chủ sử dụng bột xà phòng trộn lẫn với bột hoa tiêu và cho vào bát cơm nguội. Sau khi trộn kỹ, bạn đặt gần khu vực ban thờ sẽ khiến chuột không dám qua lại khi ngửi thấy mùi này.
Dùng dầu mazut: Dầu nhiên liệu mazut trộn với hỗn hợp các loại mỡ bôi trơn và dầu máy bôi trên đường chuột hay chạy qua lại hoặc xung quanh hang đào của chúng. Khi dính phải hỗn hợp này, chuột sẽ lập tức bỏ đi.
Lưu ý khi xử lý ban thờ Thần tài bị chuột phá
Sau khi đuổi chuột khỏi quấy phá ban Thần tài, bạn cần lau dọn sạch sẽ ban thờ kỹ lưỡng bằng nước quế pha và lau lại bằng khăn sạch.
Đối với gia đình thường xuyên cúng đồ mặn, sau khi hết tuần hương thì nên hạ lễ luôn, tránh để lâu sẽ dẫn dụ côn trùng và chuột đến quấy.
Trong trường hợp chuột quấy phá hỏng đồ trên ban thờ như đổ vỡ tượng Thần tài - Thổ địa, bát hương, mẻ khảm gỗ thờ. Bạn cần sắm lại đồ mới hoặc bao sái và khấn tạ để không bị mất lộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
