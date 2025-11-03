Những kiêng kỵ khi dùng ví, nếu biết tránh tài lộc sẽ ngày một gia tăng
GĐXH - Việc hiểu rõ và áp dụng những cách thu hút tài lộc vào ví không chỉ giúp gia chủ quản lý tài chính hiệu quả, mà còn tạo ra một không gian thuận lợi để năng lượng tài chính lưu thông, mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống.
Dùng ví hợp mệnh
Theo quan niệm phong thủy, việc chọn ví có màu sắc phù hợp với mệnh của chủ sở hữu sẽ cải thiện vận khí, thu hút tài lộc và sự thịnh vượng. Dưới đây là các mệnh và màu ví phù hợp:
Mệnh Kim: Nên chọn ví có màu trắng, bạc, hoặc vàng sáng.
Mệnh Mộc: Màu xanh lá cây hoặc nâu là sự lựa chọn lý tưởng, giúp mang đến sự thịnh vượng.
Mệnh Thủy: Màu đen, xanh dương hoặc xám sẽ hỗ trợ khả năng sinh tài lộc cho người mệnh Thủy.
Mệnh Hỏa: Màu đỏ, cam hoặc tím sẽ giúp tăng cường sự may mắn, tài vận cho người mệnh Hỏa.
Mệnh Thổ: Người mệnh Thổ nên chọn ví có màu vàng đất, nâu hoặc cam đất, giúp củng cố sự ổn định và thịnh vượng tài chính.
Không dùng lại ví của người khác
Mỗi vật dụng đều mang theo năng lượng của chủ nhân trước đó, đặc biệt là những đồ vật gắn liền với cuộc sống hàng ngày như ví tiền.
Việc sử dụng lại ví của người khác tưởng chừng như là một hành động bình thường, nhưng thực tế lại tiềm ẩn những rủi ro không ngờ bởi năng lượng của chủ nhân cũ vẫn còn tồn tại trong ví và có thể ảnh hưởng đến người sở hữu hiện tại.
Mặc dù chúng ta không thể xác định được năng lượng đó là tích cực hay tiêu cực, nhưng hầu hết trong các trường hợp dùng lại ví thì theo phong thủy, nó có thể mang lại may mắn cho người này nhưng lại gây tác động không tốt cho người khác.
Chính vì vậy, tốt nhất gia chủ nên chọn mua một chiếc ví mới thay vì sử dụng đồ cũ để bảo vệ tài lộc và vận khí của mình.
Không để giấy tờ che tiền
Việc để giấy tờ hoặc các vật dụng khác che đậy tiền trong ví có thể ảnh hưởng đến sự lưu thông tài chính, khiến tiền bạc khó khăn trong việc gia tăng và phát triển. Điều này cũng tương tự việc che khuất tài lộc, làm cản trở sự thịnh vượng. Ngược lại, khi tiền được xếp ngay ngắn và không bị vật khác che chắn, nó sẽ thu hút thêm năng lượng tích cực, mang lại sự thịnh vượng.
Bên cạnh đó, khi sắp xếp tiền trong ví, gia chủ lưu ý xếp theo thứ tự mệnh giá nhỏ trước và đến các tờ tiền có giá trị cao hơn. Theo phong thủy, nếu xếp theo cách tiền về sau ngày một lớn dần thì sẽ có hậu vận ngày một thăng tiến, số tiền ngày càng sinh sôi nảy nở.
Không vứt ví và tiền lộn xộn
Khi ví và tiền đặt lộn xộn sẽ phản ánh sự thiếu trật tự, không tôn trọng tài sản của chính mình, từ đó có thể khiến tiền bạc bị thất thoát và không phát triển. Ngược lại, việc giữ ví tiền ngăn nắp sẽ giúp thu hút năng lượng tốt, thúc đẩy tài lộc đến với chủ nhân.
Không để hoá đơn - những khoản đã chi trong ví
Việc giữ lại hóa đơn trong ví tượng trưng cho việc lưu giữ những chi phí đã qua. Tốt hơn hết, gia chủ nên lưu trữ hóa đơn ở nơi khác. Việc này không chỉ giúp ví của bạn luôn gọn gàng mà còn tránh tạo ra năng lượng tiêu cực làm cản trở năng lượng tài lộc mới vào.
Không để ảnh người khác trong ví
Mặc dù giữ ảnh của người thân yêu hoặc bạn bè có thể mang lại sự gần gũi, nhưng trong phong thủy, việc này có thể ảnh hưởng đến tài lộc và sự thịnh vượng của chủ nhân.
Nguyên nhân bởi mỗi vật phẩm trong ví đều mang theo năng lượng của người sở hữu. Việc để ảnh người khác có thể làm xáo trộn năng lượng tài lộc của gia chủ, tạo ra sự phân tán và làm giảm khả năng thu hút tiền bạc. Thay vào đó, ví nên được giữ riêng tư, chỉ chứa những vật phẩm mang năng lượng tích cực và phù hợp với mục đích tài lộc.
Không sử dụng ví quá lâu
Khi ví quá cũ, hư hỏng, hoặc đã sử dụng trong thời gian dài, năng lượng của nó có thể bị cạn kiệt và không còn mang lại may mắn nữa. Lúc này, gia chủ hãy thay một chiếc ví mới để tạo ra nguồn năng lượng mới mẻ, tích cực, hỗ trợ việc thu hút tài lộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
