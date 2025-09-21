Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội cưỡng dâm. Nạn nhân là chị L.M.C. (SN 2003).

Bị can Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn và chị C. quen nhau từ tháng 10/2024, có quan hệ tình cảm đến tháng 6/2025 thì chia tay. Trong thời gian quen biết, Tuấn đã bí mật quay lại hình ảnh nhạy cảm của chị C. mà nạn nhân không hề hay biết. Sau khi chia tay, Tuấn nhiều lần tìm cách nối lại quan hệ nhưng bị chị C. từ chối.

Ngày 3/7, Tuấn dùng hình ảnh và video nhạy cảm để đe dọa, buộc chị C. phải tiếp tục gặp gỡ và quan hệ tình dục với mình, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh này lên mạng xã hội. Vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học, chị C. buộc phải làm theo yêu cầu của Tuấn.

Rạng sáng 5/7, Tuấn đưa chị C. đến thuê phòng 201 tại một khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) và tại đây đã giao cấu với chị C. Đến chiều tối 8/7, Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị C. trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và lặp lại hành vi này.

Ngày 17/7, chị C. làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Khám xét điện thoại của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan.