Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ

Chủ nhật, 14:35 21/09/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Nguyễn Duy Tuấn bị cáo buộc dùng hình ảnh, video nhạy cảm của bạn gái cũ để đe dọa, buộc nạn nhân tiếp tục quan hệ tình dục, nếu không sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Duy Tuấn (SN 1997, trú phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) về tội cưỡng dâm. Nạn nhân là chị L.M.C. (SN 2003).

Gã trai lén quay cảnh nhạy cảm rồi cưỡng dâm bạn gái cũ- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Duy Tuấn. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tuấn và chị C. quen nhau từ tháng 10/2024, có quan hệ tình cảm đến tháng 6/2025 thì chia tay. Trong thời gian quen biết, Tuấn đã bí mật quay lại hình ảnh nhạy cảm của chị C. mà nạn nhân không hề hay biết. Sau khi chia tay, Tuấn nhiều lần tìm cách nối lại quan hệ nhưng bị chị C. từ chối.

Ngày 3/7, Tuấn dùng hình ảnh và video nhạy cảm để đe dọa, buộc chị C. phải tiếp tục gặp gỡ và quan hệ tình dục với mình, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh này lên mạng xã hội. Vì lo sợ ảnh hưởng đến danh dự và việc học, chị C. buộc phải làm theo yêu cầu của Tuấn.

Rạng sáng 5/7, Tuấn đưa chị C. đến thuê phòng 201 tại một khách sạn trên đường Nguyễn Đức Thuận (phường Ngũ Hành Sơn) và tại đây đã giao cấu với chị C. Đến chiều tối 8/7, Tuấn tiếp tục đến phòng trọ của chị C. trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn và lặp lại hành vi này.

Ngày 17/7, chị C. làm đơn tố giác gửi cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Khám xét điện thoại của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hình ảnh liên quan.

Phúc Đức
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Thời tiết hôm nay (21/9): Miền Bắc nắng to, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông

Thời tiết hôm nay (21/9): Miền Bắc nắng to, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuần

Giá vàng hôm nay 21/9: Vàng SJC, Bảo Tín Minh Châu bình ổn ngày cuối tuần

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Cùng chuyên mục

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn ứng phó với siêu bão Ragasa

Xã hội - 9 giờ trước

Ragasa là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Tài xế ô tô tông 3 mẹ con tử vong, vi phạm nồng độ cồn

Xã hội - 9 giờ trước

Công an TPHCM cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông tử vong 3 mẹ con tại xã Phước Thành vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông.

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.

Công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng dựng rạp, tự ý phân lô bán nền gây 'sốt đất ảo' ở Hà Tĩnh

Công an vào cuộc ngăn chặn tình trạng dựng rạp, tự ý phân lô bán nền gây 'sốt đất ảo' ở Hà Tĩnh

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trước thực trạng 'cò đất' từ các nơi khác kéo đến dựng rạp, tự ý phân lô, bán nền gây nhiễu loạn giá đất tại xã Toàn Lưu, công an đã vào cuộc để chấn chỉnh, lập lại trật tự.

Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Rasaga

Bão số 10 có thể tiến thẳng vào Biển Đông ngay sau siêu bão Rasaga

Xã hội - 12 giờ trước

Trưa nay, vị trí tâm bão Rasaga ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17.

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Bắt tài xế xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Xã hội - 14 giờ trước

Một tài xế vừa bị công an bắt giữ do lái xe tải gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường.

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Thanh niên đánh người, gây rối ở quán cà phê 'sau cái chỉ tay của tổng tài' bị xử lý thế nào?

Xã hội - 14 giờ trước

Theo luật sư, hành vi của đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là lời cảnh tỉnh giới trẻ về hệ quả nặng nề từ một phút nóng giận, có thể hủy hoại cả tương lai.

Người lao động chỉ cần biết quy định này sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động chỉ cần biết quy định này sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy khi cho thuê xe ô tô tự lái, cầm cố bìa đỏ giả

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, thuê xe ô tô tự lái, đối tượng Vũ Mạnh Hùng đã mang cầm cố và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh...

Xem nhiều

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Kiểm tra phương tiện vi phạm, CSGT giúp thanh niên tìm lại xe mất trộm gần một năm

Pháp luật

GĐXH - Quá trình kiểm tra xe máy vi phạm giao thông, lực lượng CSGT TP Huế phát hiện biển số có dấu hiệu làm giả. Từ đó, lực lượng chức năng xác minh và giúp chủ xe tìm lại phương tiện bị mất trộm gần một năm.

Tử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dả

Tử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dả

Đời sống
Siêu bão Rasaga đổi hướng đi thẳng vào Vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị ứng phó thế nào?

Siêu bão Rasaga đổi hướng đi thẳng vào Vịnh Bắc Bộ, chuẩn bị ứng phó thế nào?

Xã hội
Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoa

Đời sống
Thót tim cảnh ô tô lùi đổ trụ bơm, nhân viên cây xăng thoát nạn trong gang tấc ở Hà Nội

Thót tim cảnh ô tô lùi đổ trụ bơm, nhân viên cây xăng thoát nạn trong gang tấc ở Hà Nội

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top