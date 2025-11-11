Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Tại hệ thống Phú Quý, giá bạc hôm nay tại thời điểm mở phiên đã vọt lên 53,4 triệu đồng/kg, sau đó điều chỉnh quanh mức 53,5 – 53,6 triệu đồng/kg, tương đương 2,007 triệu đồng/lượng. So với mức 52,5 triệu đồng/kg chốt phiên chiều 10/11, giá bạc Phú Quý hiện cao hơn khoảng 1 triệu đồng/kg.

Thương hiệu Ancarat cũng điều chỉnh tăng 30.000 đồng/lượng, hiện niêm yết giá bán ra ở vùng 52,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,003 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Sacombank-SBJ sau 7 phiên điều chỉnh trong sáng nay niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 1,938 – 1,986 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá bạc trong nước sáng nay (11/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 30.000 – 33.000 đồng/lượng, tương đương gần 1 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay (spot silver) theo giờ Việt Nam đang ở vùng 50,9 USD/oz, tăng đáng kể so với đầu tháng 11. Đây là yếu tố chính kéo giá bạc trong nước bật tăng trong sáng nay.

Các chuyên gia cho rằng, đà tăng của bạc quốc tế đến từ việc Mỹ vừa xếp bạc vào danh mục kim loại quý hiếm và tăng cường sản lượng sản xuất công nghiệp, nhiếp anh… khiến nhu cầu đối với kim loại này tăng vọt.

Báo cáo của Hiệp hội Bạc Thế giới (The Silver Institute) dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục thiếu hụt nguồn cung bạc hơn 3.600 tấn. Trong đó, nhu cầu bạc trong công nghiệp - đặc biệt là lĩnh vực năng lượng mặt trời, sản xuất pin, chip bán dẫn… sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh và có thể đạt mức kỷ lục mới.

Ngược lại, nhu cầu bạc trong trang sức và đồ gia dụng bạc được dự báo suy yếu do giá bạc tăng, chi phí sinh hoạt cao tại phương Tây.

Biểu đồ giá bạc tăng trưởng của Phú Quý trong 7 ngày qua.

