Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay (12/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi thị trường quốc tế tăng vọt, tiếp tục "kéo" giá bạc trong nước tăng theo. Hiện giá bán ra đang ở vùng từ 53,8 triệu đồng/kg đến hơn 54 triệu đồng/kg.
Sau hơn hai tuần điều chỉnh lùi ảm đạm, thị trường bạc trong nước tiếp tục khởi sắc khi hệ thống Phú Quý mở phiên giá bạc hôm nay vượt 54 triệu đồng/kg. Sau đó, qua nhiều phiên điều chỉnh, vùng giá giao dịch dao động ở mức 53,8 – hơn 54 triệu đồng/kg, tương đương 2,020 triệu đồng/lượng.
Tại Ancarat, giá bạc bán ra được niêm yết quanh ngưỡng 52,910 triệu đồng/kg, tương đương 2,016 triệu đồng/lượng. Trong các phiên điều chỉnh sáng nay, giá bán ra của thương hiệu này dao động từ 52,6 đến 52,9 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở mức thấp hơn đáng kể so với hai thương hiệu trên, với giá mua vào 1,950 triệu đồng/lượng và bán ra 1,998 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tính đến 11h hôm nay (giờ Việt Nam) đã tăng mạnh, đạt vùng 50 - 51 USD/oz. Đây là phiên thứ ba liên tiếp giá bạc quốc tế phục hồi mạnh kể từ khi Mỹ đưa bạc vào danh mục kim loại quý được khuyến khích đầu tư.
