Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg

Thứ tư, 11:27 12/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc hôm nay (12/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi thị trường quốc tế tăng vọt, tiếp tục "kéo" giá bạc trong nước tăng theo. Hiện giá bán ra đang ở vùng từ 53,8 triệu đồng/kg đến hơn 54 triệu đồng/kg.

Sau hơn hai tuần điều chỉnh lùi ảm đạm, thị trường bạc trong nước tiếp tục khởi sắc khi hệ thống Phú Quý mở phiên  giá bạc hôm nay vượt 54 triệu đồng/kg. Sau đó, qua nhiều phiên điều chỉnh, vùng giá giao dịch dao động ở mức 53,8 – hơn 54 triệu đồng/kg, tương đương 2,020 triệu đồng/lượng.

Tại Ancarat, giá bạc bán ra được niêm yết quanh ngưỡng 52,910 triệu đồng/kg, tương đương 2,016 triệu đồng/lượng. Trong các phiên điều chỉnh sáng nay, giá bán ra của thương hiệu này dao động từ 52,6 đến 52,9 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở mức thấp hơn đáng kể so với hai thương hiệu trên, với giá mua vào 1,950 triệu đồng/lượng và bán ra 1,998 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tính đến 11h hôm nay (giờ Việt Nam) đã tăng mạnh, đạt vùng 50 - 51 USD/oz. Đây là phiên thứ ba liên tiếp  giá bạc quốc tế phục hồi mạnh kể từ khi Mỹ đưa bạc vào danh mục kim loại quý được khuyến khích đầu tư.

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg - Ảnh 1.

Bảng giá bạc của Ancarat.

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg - Ảnh 2.

Bảng giá bạc của Phú Quý.

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc của Phú Quý.

Giá bạc hôm nay 12/11: Thị trường quốc tế tiếp tục 'kéo' bạc trong nước hồi sinh, giá giao dịch vượt 54 triệu đồng/kg - Ảnh 4.

Giá bạc hôm nay (12/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ khi thị trường quốc tế tăng vọt, tiếp tục "kéo" giá bạc trong nước tăng theo. Hiện giá bán ra đang ở vùng từ 53,8 triệu đồng/kg đến hơn 54 triệu đồng/kg.

TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táoTS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kgGiá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (11/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 30.000 – 33.000 đồng/lượng, tương đương gần 1 triệu đồng/kg so với phiên trước.

KHÁNH DƯƠNG
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp

Giá bạc hôm nay 7/11: Thị trường trong nước đi ngang, biên độ điều chỉnh hẹp

Giá bạc hôm nay (6/11): Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo giá trong nước tiến sát mốc 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (6/11): Thị trường quốc tế phục hồi nhẹ, kéo giá trong nước tiến sát mốc 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 5/11: Thị trường trong nước biến động, giá giao dịch vượt 50 triệu đồng/kg

Cùng chuyên mục

Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC trụ vững mức 152 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn các thương hiệu cũng neo ở mức cao.

SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

SUV cỡ nhỏ giá 295 triệu đồng sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thị có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ nhỏ Kia Stonic 2026 với giá khởi điểm từ 295 triệu đến 310 triệu đồng, được xem là đối thủ đáng gờm của Toyota Yaris Cross trong phân khúc SUV đô thị.

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 21 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (11/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 30.000 – 33.000 đồng/lượng, tương đương gần 1 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự triệu đô tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự triệu đô tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ được ghi nhận với giá cao.

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga Honda Spacy giờ đây đã trở lại với những nâng cấp ấn tượng, giá bán hấp dẫn hơn cả Vision, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn thay thế SH Mode.

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện mới của Ấn Độ Numeros Motors đang gây chú ý nhờ giá chỉ 19 triệu đồng, pin di chuyển 109km và loạt công nghệ thông minh vượt tầm giá.

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - SUV hạng A của Hyundai giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và chiếm lĩnh thị phần từ tay các đối thủ.

Xem nhiều

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top