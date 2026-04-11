Giá bạc hôm nay 11/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp đà tăng?

Giá bạc hôm nay 11/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với ngày hôm qua, khi dao động quanh vùng 78,373 triệu đồng/kg, tương đương 29,939 triệu đồng/lượng (trong khi giá bán ngày hôm qua dao động quanh vùng 78,106 triệu đồng/kg, tương đương 2,929 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng chỉ điều chỉnh tăng nhẹ, giá bán chiều nay vẫn niêm yết 78,213 triệu đồng/kg, tương đương 2,933 triệu đồng/kg. Trong khi giá mở phiên sáng qua chỉ ở ngưỡng 77,733 triệu đồng/kg, tương đương 2,915 triệu đồng/lượng.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 11/4 đang niêm yết giá ở vùng 78 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,925 triệu đồng/lượng, cũng điều chỉnh tăng nhẹ so với giá ngày hôm qua.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,959 triệu đồng/lượng và 14,795 triệu đồng/5 lượng. Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh tăng nhẹ, đồng thời đến chiều nay, giá vẫn duy trì, niêm yết ở khung giá mở phiên buổi sáng.

Giá bạc quốc tế

Không chỉ thị trường bạc trong nước, trên thị trường quốc tế, giá bạc duy trì ở mức ổn định và cũng có sự điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua, giá ghi nhận hôm nay đang giữ ở ngưỡng 75,9 USD/oz, trong khi ngày hôm qua, giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 75,3 USD/oz.

Sau một đợt biến động mạnh, giá bạc quốc tế duy trì ở mức ổn định và có sự phục hồi nhẹ. Biên độ dao động được nâng lên, tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce, cho thấy sự phục hồi nhẹ, xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại.

Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao? GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.