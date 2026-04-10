Giá bạc hôm nay 10/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng giảm ra sao?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 10/4 tăng lên quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg, 3 ngày liên tiếp Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ liên tục có sự điều chỉnh mạnh về giá.
Giá bạc hôm nay 10/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, những ngày qua thị trường bạc có sự biến động liên tục, giá lên xuống thất thường từng ngày. Tại hệ thống Phú Qúy, giá bạc mở phiên sáng hôm nay có sự điều chỉnh tăng nhẹ so với ngày hôm qua, khi dao động quanh vùng 78,106 triệu đồng/kg, tương đương 2,929 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Ancarat
Không chỉ Phú Quý, tại hệ thống Ancarat, giá bạc cũng có xu hướng tăng so với giá mở phiên sáng qua, giá bán ra sáng nay cũng vẫn đang được niêm yết ở vùng 77,733 triệu đồng/kg, tương đương 2,915 triệu đồng/lượng (giá mở phiên sáng qua 9/4 dao động quanh vùng 75,947 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,848 triệu đồng/lượng)
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 10/4 đang niêm yết giá ở vùng 77,920 triệu đồng/kg, tương đương 2,920 triệu đồng/lượng, tức tăng hơn 2 triệu đồng so với giá bán sáng qua.
Giá bạc DOJI
Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 2,940 triệu đồng/lượng và 14,700 triệu đồng/5 lượng.
Trong thời gian vừa qua, giá bạc nhảy múa liên tục, tăng giảm mạnh, tuy nhiên giá bán ra vẫn không xuống dưới ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng, những thời điểm tăng giá cao nhất, giá bạc cũng chỉ quanh vùng 3 triệu đồng/lượng, cho thấy biên độ dao động vẫn không quá rộng, giá bạc vẫn giữ ở vùng an toàn.
Giá bạc quốc tế
Không chỉ thị trường bạc trong nước, trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng có sự điều chỉnh tăng so với ngày hôm qua, giá ghi nhận hôm nay đang giữ ở 75,3 USD/oz, trong khi ngày hôm qua, giá bạc quốc tế chỉ dao động quanh vùng 73 USD/oz. Sau một nhịp giảm nhẹ, giá bạc vẫn giữ ở vùng an toàn, cho thấy trạng thái tích lũy sau giai đoạn biến động mạnh trước đó, với biên độ chủ yếu từ 66 – 73,1 USD/ounce.
Các tín hiệu kỹ thuật gần đây cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn khi các vùng đáy dần được nâng lên, áp lực bán cũng đã có xu hướng tăng lên, tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce, cho thấy sự phục hồi nhẹ, xu hướng tăng ngắn hạn đã được xác lập trở lại.
