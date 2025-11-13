Giá bạc hôm nay 13/11: Thị trường trong nước liên tục chạm 'trần', giá giao dịch tiến sát 57 triệu đồng/kg
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục giữ đà tăng mạnh khi tại các phiên điều chỉnh sáng nay, giá giao dịch liên tục chạm "trần". Vùng giá bán ra đang tiến sát 57 triệu đồng/kg.
Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay là 56,8 triệu đồng/kg bán ra, tương đương 2,133 triệu đồng/kg. Đây là mức giá vừa điều chỉnh vào lúc 11h10 phút và trước đó, giá bán ra tăng dần từ ngưỡng 55,8 triệu đồng/kg, chỉ một phiên điều chỉnh sau đó, mức giá "nhảy" đến 56,1 triệu đồng/kg, 56,3 và 56,7 triệu đồng/kg.
Trong khi đó ngày hôm qua (13/11), giá bán ra của hệ thống này quanh vùng 54 triệu đồng/kg và chốt phiên với giá 54,5 triệu đồng/kg, tương đương 2,045 triệu đồng/lượng.
Như vậy, so với giá giao dịch ngày hôm qua, bạc trong nước chính thức có vùng giá mới ở ngưỡng từ 55 triệu đồng/kg "vọt" lên 56,8 triệu đồng/kg qua các phiên điều chỉnh và đang tiến sát đến mốc 57 triệu đồng/kg.
Hệ thống Ancarat cũng có mức điều chỉnh tương tự khi giá giao dịch đang ở ngưỡng 55,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,122 triệu đồng/lượng.
Ancarat vẫn giữ nguyên giá giao dịch thấp hơn Phú Quý hơn 1 triệu đồng/kg.
Tại các phiên điều chỉnh sáng nay, Sacombank - SBJ niêm yết giá bán ra bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng giá 2,016 – 2,067 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.
Giá bạc quốc tế giao ngay theo giờ Việt Nam chính thức di chuyển từ vùng 53.9 USD/oz vượt qua ngưỡng 54 USD/oz. Mức giá trần này tương đương với giá giao ngay của ngày 17/10 trước khi xảy ra các phiên "rung lắc" rồi sụt giảm sau đó.
Đà tăng mạnh của bạc trong những ngày qua đến từ xu hướng suy yếu của đồng USD và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sớm hạ lãi suất trong thời gian tới. Cùng với đó, giá vàng quốc tế tăng mạnh cũng kéo theo dòng tiền đầu tư trú ẩn chảy vào các kim loại quý khác, trong đó có bạc.
