Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kg

Thứ hai, 14:01 01/12/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch mới và cao nhất từ trước đến nay ở vùng 59 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg.

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, thị trường bạc trong nước hôm nay chính thức chạm mức đỉnh kỷ lục khi Phú Quý niêm yết giá bán ra ở ngưỡng 58,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,209 triệu đồng/lượng.

Mức giá này thấp hơn thời điểm mở phiên, khi sáng nay Phú Quý mở phiên ở ngưỡng 59,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,221 triệu đồng/lượng.

Như vậy, kể từ khi mở phiên đến trưa cùng ngày, vùng giá tại các phiên điều chỉnh của Phú Quý luôn dao động trong ngưỡng 58,7 đến hơn 59,2 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg – mức giá giao dịch cao nhất kể từ trước đến nay.

Giá bạc hôm nay 01 / 12: Thị trường quốc tế đạt đỉnh lịch sử , giá trong nước cao kỷ lục - Ảnh 1.

Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch mới và cao nhất từ trước đến nay ở vùng 59 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat niêm yết giá bán ra hôm nay ở vùng 57,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,201 triệu đồng/lượng. Mở phiên sáng nay, Ancarat niêm yết 58,1 triệu đồng/kg.

Sacombank – SBJ cũng điều chỉnh vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc hôm nay ở mức 2,091 – 2,142 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc trong nước ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường quốc tế khi giá giao ngay hôm nay (theo giờ Việt Nam) có thời điểm vượt ngưỡng 57,8 USD/oz, tiệm cận 58 USD/oz. Sau đó, đến trưa cùng ngày, giá giao ngay lùi về vùng 56 USD/oz.

Giá bạc hôm nay 01 / 12: Thị trường quốc tế đạt đỉnh lịch sử , giá trong nước cao kỷ lục - Ảnh 2.TS. Nguyễn Trí Hiếu: Bạc phù hợp để tiết kiệm lâu dài, vốn nhỏ nhưng cần tỉnh táo

GĐXH - Ngày 2/10, trong bối cảnh giá vàng thế giới liên tục điều chỉnh, không ít người dân bắt đầu tìm đến bạc như một kênh tiết kiệm mới, vừa túi tiền, phóng viên Gia đình & Xã hội đã có cuộc phỏng vấn TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Thị trường Tài chính & BĐS Toàn Cầu, để làm rõ hơn về xu hướng này.

Giá bạc hôm nay 01 / 12: Thị trường quốc tế đạt đỉnh lịch sử , giá trong nước cao kỷ lục - Ảnh 3.'Hà Nội đêm không ngủ 2025': Hàng ngàn mặt hàng giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ người dân vùng bão

GĐXH - Không khí mua sắm cuối năm tại Thủ đô trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi sự kiện "Hà Nội đêm không ngủ – HaNoi Midnight Sale 2025" đang diễn ra, thu hút hơn 200 doanh nghiệp, trung tâm thương mại, chuỗi bán lẻ và cơ sở sản xuất tham gia.

Khánh Dương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tiếp tục giữ đà tăng mạnh, giá giao dịch tiệm cận 57 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 27/11: Thị trường quốc tế tăng liên tiếp trong đêm, giá bạc trong nước mở phiên tăng mạnh

Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá bạc hôm nay 26/11: Bạc trong nước bật tăng gần 20.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên

Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?

Giá bạc hôm nay 25/11: Nguyên nhân gì khiến giá bạc trong nước bật tăng hơn 1 triệu đồng/kg?

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Bất ngờ lãi suất Vietcombank, Agribank, BIDV, Vietinbank: Gửi 100 triệu đồng lãi cao nhất bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - 4 ngân hàng Vietcombank, Agribank, VietinBank và BIDV biểu lãi suất huy động đang được niêm yết quanh ngưỡng 1,6-4,8%/năm.

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Xe máy điện giá 16,4 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị LED, chống trộm, pin khỏe, rẻ hơn xe số Wave Alpha, Wave RSX

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ đang gây chú ý khi sở hữu thiết kế thời trang, di chuyển tới 70 km/lần sạc, trang bị LED, chống trộm.

Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung Quốc

Trải nghiệm SUV hạng C giá 296 triệu đồng thiết kế đẹp như Mazda CX-5, chế độ lái thông minh rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 được bán ra ở Trung Quốc

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - SUV hạng C điện giá từ 296 triệu đồng, tầm di chuyển 506 km và công nghệ lái thông minh, thách thức trực tiếp Mazda CX-5.

Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone Air giảm sốc chưa từng có, cấu hình sang, xịn, đẳng cấp chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone Air bất ngờ giảm tới 4 triệu đồng và trở thành lựa chọn hấp dẫn nhất dành cho người dùng.

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC tiếp tục lập đỉnh mới khi bật tăng 800.000 đồng/lượng so với cuối tuần, lên mức 153,7-155,7 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 150cc giá 19,5 triệu đồng có ABS sánh ngang SH, rẻ hơn cả Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc có trang bị an toàn xịn như Honda SH đã trở thành hiện thực với những khách hàng có tài chính eo hẹp.

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ giá 300 triệu đồng, đẹp hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 liệu có bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện vừa được hé lộ trước ngày ra mắt đã nhanh chóng trở thành cái tên gây chú ý khi được xem là đối thủ có thể khiến Kia Morning và Hyundai i10 phải ‘toát mồ hôi’.

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt xa mốc 4 tỷ đồng/căn.

Bộ 3 sedan hạng B giảm giá sốc, chỉ từ 375 triệu đồng cực hút khách: Hyundai Accent, Toyota Vios còn bao nhiêu?

Bộ 3 sedan hạng B giảm giá sốc, chỉ từ 375 triệu đồng cực hút khách: Hyundai Accent, Toyota Vios còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều mẫu sedan hạng B hiện có giá niêm yết hấp dẫn, có nhiều điểm sáng về thiết kế và trang bị, đem lại sức hấp dẫn lớn với người tiêu dùng tại Việt Nam.

Xem nhiều

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Hà Nội: Khó tin trước giá biệt thự tại 4 phường Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi

Giá cả thị trường

GĐXH - Thị trường biệt thự, liền kề tại 4 phường mới: Long Biên, Việt Hưng, Bồ Đề và Phúc Lợi được hình thành từ quận Long Biên cũ khiến không ít người mua nhà cảm thấy bất ngờ.

Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 9 triệu đồng, sang xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường
Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Giá vàng miếng SJC hôm nay 29/11 tiếp tục leo đỉnh

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 29/11: Thị trường trong nước bật lên 121.000 đồng/lượng ngay khi mở phiên, vùng giá giao dịch mới đang tiệm cận 59 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 1/12: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh tăng bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top