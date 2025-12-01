Giá bạc hôm nay 01/12: Thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới, kéo giá trong nước vượt ngưỡng 59 triệu đồng/kg

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận, thị trường bạc trong nước hôm nay chính thức chạm mức đỉnh kỷ lục khi Phú Quý niêm yết giá bán ra ở ngưỡng 58,9 triệu đồng/kg, tương đương 2,209 triệu đồng/lượng.

Mức giá này thấp hơn thời điểm mở phiên, khi sáng nay Phú Quý mở phiên ở ngưỡng 59,2 triệu đồng/kg, tương đương 2,221 triệu đồng/lượng.

Như vậy, kể từ khi mở phiên đến trưa cùng ngày, vùng giá tại các phiên điều chỉnh của Phú Quý luôn dao động trong ngưỡng 58,7 đến hơn 59,2 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg – mức giá giao dịch cao nhất kể từ trước đến nay.

Thị trường bạc trong nước hôm nay ghi nhận mức giá giao dịch mới và cao nhất từ trước đến nay ở vùng 59 triệu đồng/kg, tiệm cận 60 triệu đồng/kg.

Hệ thống bạc Ancarat niêm yết giá bán ra hôm nay ở vùng 57,7 triệu đồng/kg, tương đương 2,201 triệu đồng/lượng. Mở phiên sáng nay, Ancarat niêm yết 58,1 triệu đồng/kg.

Sacombank – SBJ cũng điều chỉnh vùng giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc hôm nay ở mức 2,091 – 2,142 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc trong nước ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ thị trường quốc tế khi giá giao ngay hôm nay (theo giờ Việt Nam) có thời điểm vượt ngưỡng 57,8 USD/oz, tiệm cận 58 USD/oz. Sau đó, đến trưa cùng ngày, giá giao ngay lùi về vùng 56 USD/oz.

