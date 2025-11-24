Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nước

Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 52,5 triệu đồng/kg, tương đương 1,971 triệu đồng/lượng. Mức giá này có chiều giảm nhẹ so với giá mở phiên là 52,7 triệu đồng/kg nhưng phục hồi rõ rệt so với giá giao dịch cuối tuần qua.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 51,6 triệu đồng/kg, tương đương 1,967 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 1,896 – 1,947 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ghi nhận ở vùng 49 USD/oz, tiệm cận 50 USD/oz – phục hồi rõ rệt so với giá chốt phiên tối ngày 21/11 khi mức giá lùi về vùng 48 USD/oz.

Đà tăng của giá bạc trong phiên mở đầu tuần chủ yếu xuất phát từ những diễn biến tích cực trên thị trường hàng hóa quốc tế. Việc giá bạc thế giới bật từ vùng 48 USD/oz lên gần 50 USD/oz cho thấy lực mua quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh cuối tuần trước.

Một số yếu tố đang hỗ trợ cho xu hướng phục hồi này như kỳ vọng vào chu kỳ giảm lãi suất tại Mỹ, nhu cầu công nghiệp tăng trở lại để sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 51,6 triệu đồng/kg, tương đương 1,967 triệu đồng/lượng.

Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 52,5 triệu đồng/kg, tương đương 1,971 triệu đồng/lượng.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ghi nhận ở vùng 49 USD/oz, tiệm cận 50 USD/oz – phục hồi rõ rệt so với giá chốt phiên tối ngày 21/11 khi mức giá lùi về vùng 48 USD/oz.

Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứ GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.