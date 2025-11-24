Mới nhất
Giá bạc hôm nay 24/11: Mở phiên đầu tuần, thị trường quốc tế bật tăng, kéo giá bán trong nước

Thứ hai, 11:27 24/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá bạc quốc tế ghi nhận ở vùng 49,8 - 49,9 USD/oz, mức giá này đã bật tăng so với phiên ngày 21/11 (tối Thứ 6 tuần trước theo giờ Việt Nam), kéo theo giá bạc trong nước phục hồi theo, với giá giao dịch ở ngưỡng 51 - 52 triệu đồng/kg.

Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 52,5 triệu đồng/kg, tương đương 1,971 triệu đồng/lượng. Mức giá này có chiều giảm nhẹ so với giá mở phiên là 52,7 triệu đồng/kg nhưng phục hồi rõ rệt so với giá giao dịch cuối tuần qua.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 51,6 triệu đồng/kg, tương đương 1,967 triệu đồng/lượng.

Sacombank-SBJ niêm yết giá giao dịch bạc miếng Kim Phúc Lộc ở vùng 1,896 – 1,947 triệu đồng/lượng mua vào – bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ghi nhận ở vùng 49 USD/oz, tiệm cận 50 USD/oz – phục hồi rõ rệt so với giá chốt phiên tối ngày 21/11 khi mức giá lùi về vùng 48 USD/oz.

Đà tăng của giá bạc trong phiên mở đầu tuần chủ yếu xuất phát từ những diễn biến tích cực trên thị trường hàng hóa quốc tế. Việc giá bạc thế giới bật từ vùng 48 USD/oz lên gần 50 USD/oz cho thấy lực mua quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh cuối tuần trước.

Một số yếu tố đang hỗ trợ cho xu hướng phục hồi này như kỳ vọng vào chu kỳ giảm lãi suất tại Mỹ, nhu cầu công nghiệp tăng trở lại để sản xuất thiết bị điện tử, năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Giá bạc hôm nay 24 / 11: Thị trường quốc tế tăng giá kéo theo giá trong nước - Ảnh 1.

Hệ thống Ancarat niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 51,6 triệu đồng/kg, tương đương 1,967 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 24 / 11: Thị trường quốc tế tăng giá kéo theo giá trong nước - Ảnh 2.

Hệ thống Phú Quý niêm yết giá bạc hôm nay ở vùng 52,5 triệu đồng/kg, tương đương 1,971 triệu đồng/lượng.

Giá bạc hôm nay 24 / 11: Thị trường quốc tế tăng giá kéo theo giá trong nước - Ảnh 3.

Biểu đồ giá bạc Phú Quý trong 7 ngày qua.

Giá bạc hôm nay 24 / 11: Thị trường quốc tế tăng giá kéo theo giá trong nước - Ảnh 4.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay đang ghi nhận ở vùng 49 USD/oz, tiệm cận 50 USD/oz – phục hồi rõ rệt so với giá chốt phiên tối ngày 21/11 khi mức giá lùi về vùng 48 USD/oz.

Khánh Dương
