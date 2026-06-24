Giá bạc hôm nay 24/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảm

Giá bạc hôm nay 24/6

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 24/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm sâu xuống vùng 64 triệu đồng/kg.

Giá bạc Phú Quý

Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy hôm nay tiếp tục đà giảm. Giá bán tại khung giờ 13h57 phút đang niêm yết ở vùng 64,506 triệu đồng/kg, tương đương 2,419 triệu đồng/lượng. Đã giảm 1,307 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (65,813 triệu đồng/kg, tương đương 2,468 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Phú Quý 24/6.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra chiều nay cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh về vùng 64,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,421 triệu đồng/lượng. Trong khi sáng qua, giá bạc bán ra vẫn còn đang duy trì ở vùng 65,733 triệu đồng/kg, tương đương 2,465 triệu đồng/lượng tại thời điểm 10h30 phút.

Giá bạc Ancarat hôm nay 24/6.

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra cũng có sự điều chỉnh giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 13h50 phút bán ra ở vùng 65,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,451 triệu đồng/lượng, tức đã giảm 640.000 đồng/kg so với giá bán sáng qua (66 triệu đồng/kg, tương đương 2,475 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ hôm nay 24/6.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji giá bạc hôm nay 24/6 cũng tiếp tục đà giảm. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,419 triệu đồng/lượng và khoảng 12,890 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua vẫn duy trì ở vùng 2,468 triệu đồng/lượng và khoảng 12,340 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 24/6: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Giá bạc thế giới hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay cũng nối dài đà giảm. Giá bán giảm mạnh xuống vùng 61 USD/ounce. Đây là đà giảm mạnh nhất trong mấy tháng qua. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh khi giá bạc tại nhiều thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Ancarat hay Sacombank-SBJ giảm về vùng thấp hơn so với thời điểm "nóng sốt" trước đó. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng lẫn giới đầu tư cá nhân, bởi mức giá hiện tại được đánh giá là dễ tiếp cận hơn.

Trên thực tế, mỗi khi giá bạc hạ nhiệt sau một chu kỳ tăng mạnh, nhu cầu mua vào thường có xu hướng gia tăng. Nhiều người tiêu dùng tranh thủ thời điểm giá điều chỉnh để sở hữu các sản phẩm bạc trang sức, quà tặng hoặc vật phẩm phong thủy với chi phí hợp lý hơn. Trong khi đó, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng xem đây là cơ hội để tích lũy bạc vật chất, đa dạng hóa danh mục tài sản trong bối cảnh giá vàng vẫn duy trì ở mức cao.

Các chuyên gia nhận định bạc đang ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ vừa mang giá trị tích trữ, vừa có tính ứng dụng cao trong đời sống và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi hoặc cố gắng "bắt đáy" trong ngắn hạn. Việc tham gia thị trường nên dựa trên mục tiêu tài chính rõ ràng, đồng thời ưu tiên giao dịch tại các đơn vị kinh doanh uy tín, công khai giá niêm yết và đầy đủ chứng từ để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư.

Giá bạc thế giới hôm nay (24/6) sụt giảm xuống vùng 61 USD/oz.



