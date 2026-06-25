Giá bạc hôm nay 25/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 25/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm sâu chưa từng có, xuống vùng 59 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 25/6
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Quý
Theo ghi nhận của chuyên trang Gia đình và Xã hội, giá bạc tại hệ thống Phú Qúy hôm nay giảm sâu chưa từng có. Giá bán mở phiên sáng nay đã tụt xuống vùng 59,546 triệu đồng/kg, tương đương 2,233 triệu đồng/lượng. Đã giảm 4,96 triệu đồng/kg so với giá bán chiều hôm qua (64,506 triệu đồng/kg, tương đương 2,419 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Tại hệ thống Ancarat, giá bạc bán ra sáng nay cũng sụt giảm nghiêm trọng về vùng 59,760 triệu đồng/kg, tương đương 2,236 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán chiều qua vẫn còn đang duy trì ở vùng 64,560 triệu đồng/kg, tương đương 2,421 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc bán ra tiếp tục sụt giảm mạnh. Giá bán niêm yết tại khung giờ 8h38 phút bán ra ở vùng 61,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,301 triệu đồng/lượng. Đã giảm 4 triệu đồng so với giá bán chiều qua (65,360 triệu đồng/kg, tương đương 2,451 triệu đồng/lượng). Dù không giảm mạnh như các hệ thống khác, tuy nhiên giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hiện nay cũng đã chạm ngưỡng thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji giá bạc mở phiên hôm nay 25/6 cũng tiếp tục đà giảm sâu. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,233 triệu đồng/lượng và khoảng 11,165 triệu đồng/5 lượng trong khi giá bán chiều qua vẫn duy trì ở vùng 2,419 triệu đồng/lượng và khoảng 12,890 triệu đồng/5 lượng.
Giá bạc thế giới hôm nay
Trên thị trường quốc tế, giá bạc sáng nay cũng giảm sâu. Giá bán giảm mạnh xuống vùng 57 USD/ounce, nối dài đà giảm mạnh nhất trong mấy tháng qua. Tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới, ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
Thị trường bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh khi giá bạc tại nhiều thương hiệu lớn như Phú Quý, DOJI, Ancarat hay Sacombank-SBJ giảm về vùng thấp hơn so với thời điểm "nóng sốt" trước đó. Diễn biến này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cả người tiêu dùng lẫn giới đầu tư cá nhân, bởi mức giá hiện tại được đánh giá là dễ tiếp cận hơn.
Trên thực tế, mỗi khi giá bạc hạ nhiệt sau một chu kỳ tăng mạnh, nhu cầu mua vào thường có xu hướng gia tăng. Nhiều người tiêu dùng tranh thủ thời điểm giá điều chỉnh để sở hữu các sản phẩm bạc trang sức, quà tặng hoặc vật phẩm phong thủy với chi phí hợp lý hơn. Trong khi đó, không ít nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng xem đây là cơ hội để tích lũy bạc vật chất, đa dạng hóa danh mục tài sản trong bối cảnh giá vàng vẫn duy trì ở mức cao.
Các chuyên gia nhận định bạc đang ngày càng được nhiều người lựa chọn nhờ vừa mang giá trị tích trữ, vừa có tính ứng dụng cao trong đời sống và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi hoặc cố gắng "bắt đáy" trong ngắn hạn. Việc tham gia thị trường nên dựa trên mục tiêu tài chính rõ ràng, đồng thời ưu tiên giao dịch tại các đơn vị kinh doanh uy tín, công khai giá niêm yết và đầy đủ chứng từ để đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư.
Xe ga giá chưa tới 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km khiến giới trẻ phát cuồngGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga thiết kế hiện đại, trọng lượng nhẹ, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,6 lít/100 km và giá bán khoảng 21,9 triệu đồng hút giới trẻ.
Giá bạc hôm nay 24/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ chưa chấm dứt đà giảmGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 24/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục giảm sâu xuống vùng 64 triệu đồng/kg, nhà đầu tư có dễ tiếp cận hơn?
Xe máy điện thiết kế có gu giá 19 triệu đồng pin LFP, màn LCD cực nét rẻ như Wave Alpha sẵn sàng cạnh tranh VisionGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ như Honda Wave Alpha, trở thành phương án cực kỳ tiết kiệm để thay thế Vision.
MPV giá chỉ 340 triệu đồng của Suzuki thiết kế rộng rãi, sở hữu 6 túi khí tiêu chuẩn, rẻ ngang Kia Morning khách gia đình sẽ ưng có giá bao nhiêu ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 21 giờ trước
GĐXH - MPV giá chỉ 340 triệu đồng của Suzuki với thiết kế quen thuộc với khách Việt đang nhận được sự quan tâm.
Giá vàng hôm nay 24/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý giảm mạnh còn bao nhiêu?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 24/6/2026 cả trong nước và thế giới đều lao dốc.
Trải nghiệm xe ga giá chỉ 27 triệu đồng thiết kế sang trọng, tiện ích thực dụng, động cơ tiết kiệm nhiên liệu rẻ ngang xe số khiến nhiều người bất ngờGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ga thiết kế thời trang, nhiều tiện ích thực dụng cùng động cơ tiết kiệm nhiên liệu, không yêu cầu bằng lái phù hợp với học sinh đi trong đô thị.
Tỷ giá USD hôm nay 24/6: Đồng Đô la Mỹ tiếp tục khẳng định vị thếGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 24/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.
Loại quả 'tốt nhất thế giới' xưa mọc dại giờ là đặc sản, vào mùa bán đầy chợ Việt giá 'rẻ như cho', trồng một lần thu hoạch cả đờiGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Mắc cọp - lê rừng Sìn Hồ (Lai Châu) nay trở thành đặc sản mùa hè được săn đón, bán tới 40.000 đồng/kg và có thể trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm.
Hà Nội: Giá nhà riêng trong ngõ tại phường Thanh Xuân tăng sau khi đường Nguyễn Tuân mở rộng, đường Vành đai 2,5 quy hoạchGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi các tuyến đường như Nguyễn Tuân, đường Vành đai 2,5 được mở rộng, giá nhà riêng tại khu vực phường Thanh Xuân cũng tăng đáng kể, thậm chí loạt nhà riêng trong ngõ cũng vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn
Vì sao giá xe Hyundai Tucson giảm mạnh tới 100 triệu đồng, SUV cỡ C rẻ chưa từng có, chỉ ngang Mitsubishi Xforce?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá xe Hyundai Tucson được giảm giá sâu tại nhiều đại lý được cho là động thái nhằm giải phóng lượng xe tồn kho, chuẩn bị cho phiên bản hybrid dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới.
Xe máy điện Honda giá 17,8 triệu đồng đẹp như Lead, đi 80km/lần sạc bán ở Việt Nam phù hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế mang nhiều nét tương đồng với Honda Lead, động cơ Bosch công suất 1.500W, mẫu xe điện này đáng chú ý trong tầm giá 20 triệu đồng.