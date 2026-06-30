Hà Nội sắp vận hành hệ thống tra cứu quy hoạch thế hệ mới, người dân tự xem thông tin đất đai vào tháng 11/2026

Cảnh báo thông tin 'check quy hoạch Hà Nội' không chính thống GĐXH - Trong khi Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm thu hút đông đảo người dân đến tìm hiểu, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều ứng dụng, dịch vụ quảng cáo tra cứu quy hoạch có thu phí hoặc không rõ nguồn gốc. Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin từ các kênh chính thức để tránh nhầm lẫn, rủi ro.

Chia sẻ thông tin với báo chí tại bên lề Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, ngày 29/6, ông Trịnh Quang Dũng - Trưởng phòng Quản lý hoạt động quy hoạch, kiến trúc đô thị, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, Sở đã xây dựng hệ thống phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch. Hiện nay, phần mềm đang được triển khai trong giai đoạn thử nghiệm.

Theo kế hoạch, hệ thống phần mềm này sẽ được công bố vào tháng 11/2026 để người dân có thể truy cập tự do mọi lúc.

Hà Nội cũng đã triển khai hệ thống tra cứu quy hoạch trực tuyến. Người dân có thể truy cập Hệ thống tra cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Hà Nội tại địa chỉ: https://qhkhsdd.hanoi.gov.vn.

Hà Nội đang hoàn thiện phần mềm cung cấp thông tin quy hoạch và dự kiến công bố vào tháng 11/2026, cho phép người dân tra cứu trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, góp phần minh bạch hóa thông tin trước các giao dịch về đất đai và đầu tư. Ảnh: Bảo Loan

Hệ thống cho phép tra cứu thông tin quy hoạch theo nhiều hình thức như địa chỉ nhà, tên đường; thửa đất, tọa độ GPS; địa bàn hành chính (phường, xã).

Sau khi nhập thông tin cần tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị vị trí trên nền bản đồ số hoặc ảnh vệ tinh. Người dùng có thể bật các lớp thông tin quy hoạch để xem quy hoạch sử dụng đất, ranh giới quy hoạch và các thông tin liên quan.

Đây là một trong những kênh tra cứu chính thức của thành phố, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện trước khi thực hiện các giao dịch về đất đai hoặc đầu tư.

Ngoài hệ thống GIS, người dân có thể theo dõi các đồ án quy hoạch và thông tin mới nhất tại Cổng thông tin điện tử của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội: https://qhkt.hanoi.gov.vn

Website cập nhật các quyết định phê duyệt quy hoạch, quy hoạch phân khu, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch chi tiết và nhiều văn bản liên quan đến phát triển đô thị của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội tại địa chỉ https://vqh.hanoi.gov.vn cũng thường xuyên đăng tải các nghiên cứu, đồ án và thông tin chuyên ngành phục vụ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức quan tâm.

Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm chính thức khai mạc, mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan vào chiều ngày 29/6. Triển lãm được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội, sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 29/8. Thời gian mở cửa đón khách hàng ngày (trừ thứ 2) là từ 9h đến 17h.

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