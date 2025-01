Gia đình 3 đời may áo dài tại Hà Nội đắt khách dịp cuối năm

Áo dài luôn là một biểu tượng đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam. Với nét đẹp tinh tế, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã, áo dài luôn là trang phục không thể thiếu của người dân Việt Nam nói chung, của người dân Hà Nội nói riêng những ngày đầu năm mới.

Với kinh nghiệm 3 đời may áo dài truyền thống nên năm nào cũng vậy, cứ vào khoảng 1, 2 tháng trước Tết Nguyên đán, khách đến mua và đặt may áo dài chơi Tết tại cửa hàng của chị Hạnh (tại Hà Đông, Hà Nội) rất đông, khiến cho cửa hàng lúc nào cũng nhộn nhịp, tất bật.

Chị Dịu, một vị khách đã gắn bó với cửa hàng áo dài này nhiều năm vừa đến đo và đặt may 2 bộ áo dài chơi Tết cho chị và con gái. Chị chọn kiểu dáng áo dài truyền thống, với màu hồng nhạt, hoa văn nổi. Chị Dịu cho biết: "Tết năm nào tôi cũng đặt may áo dài để chơi Tết, không những thế, cứ tầm 6 tháng đến 1 năm tôi lại tới đây đặt may áo dài đồng phục cho hơn chục nhân viên spa của mình".

Đến thời điểm hiện tại, cửa hàng chị Hạnh đang khẩn trương, tăng ca cho kịp trả đơn khách chơi Tết. Theo chị Hạnh, năm nay ngoài áo dài truyền thống, nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ rất ưa chuộng các mẫu sườn xám hoặc áo dài cách tân để đi du xuân. Thường thường các bạn tầm 20-30 tuổi rất thích áo dài cách tân. Những chị em tầm 40 – 50 tuổi lại rất thích may, mua áo dài truyền thống.

Hiện tùy chất liệu mà áo dài tại cửa hàng chị Hạnh có giá khác nhau, dao động từ 600.000 đồng, 700.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Ngoài may, bán, cửa hàng chị Hạnh cũng có dịch vụ cho thuê áo dài. Giá thuê khá rẻ chỉ dao động từ 150.000 – 300.000 đồng/bộ.

Không chỉ cửa hàng chị Hạnh, nhiều cửa hàng áo dài tại thủ đô Hà Nội cũng khá đắt khách dịp cuối năm. Ngoài may đo truyền thống, nhiều bạn trẻ hiện nay lựa chọn đặt mua, thuê áo dài bằng hình thức online. Thậm chí tại nhiều tuyến đường tại thủ đô Hà Nội, nhiều sạp hàng áo dài Tết, áo dài truyền thống cũng được dựng lên, tại đây áo dài được bán với giá khá hấp dẫn, thu hút đông đảo người mua.