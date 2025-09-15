Giá iPhone 13, 13 Pro Max xuống thấp kỷ lục, rẻ chưa từng có dù vẫn xịn chẳng thua kém iPhone 17 là bao
GĐXH - Giá iPhone 13 mới nhất là iPhone rẻ nhất còn hàng, trong khi đó, iPhone 13 Pro Max vẫn là mẫu iPhone 3 mắt giá rẻ hàng đầu.
Giá iPhone 13, iPhone 13 Pro Max mới nhất
Dòng iPhone 13 hiện vẫn đang làm mưa làm gió tại Việt Nam với cả hàng mới và hàng cũ. Trong đó, iPhone 13 thường đã trở thành lựa chọn iPhone cũ mới rẻ nhất sau khi iPhone 11 và iPhone 12 gần như đã không còn mới.
iPhone 13 dù không Pro nhưng vẫn là chiếc smartphone đủ tốt và vẫn đang được bán mới tại Việt Nam với màn hình đẹp, camera chất lượng với cả quay và chụp kèm theo khả năng hoạt động mượt mà với mọi ứng dụng. Ít nhất phải 2 năm nữa, iPhone 13 mới bắt đầu trở nên kém hấp dẫn.Điện thoại thông minh
Tuy không có nhiều tính năng đặc biệt mới như các dòng iPhone 15, 16 nhưng theo tiêu chí cơ bản gồm máy mượt, hoạt động ít lỗi và chụp ảnh, quay phim đẹp, iPhone 13 vẫn đáp ứng rất tốt.
Đối với iPhone 13 Pro Max và iPhone 13 Pro, cặp đôi này vẫn ngập tràn trang bị cao cấp từ màn hình 120Hz, camera zoom quang 3x hay camera có khả năng quay và lấy nét cực đỉnh thậm chí, nó gần như một 7 một 10 nếu so với iPhone 16 Pro Max mới nhất. Bởi vậy người dùng iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max được khuyên là chưa nên lên đời iPhone 16 Pro hoặc Pro Max.
Cuối cùng iPhone 13 Mini là chiếc iPhone cỡ nhỏ cuối cùng được Apple ra mắt. Tuy nhỏ nhưng nó tương đương về mọi tính năng với iPhone 13 mới, vì vậy với người dùng không thích smarpthone to, khó dùng với 1 tay, iPhone 13 Mini là lựa chọn cực ổn.
Bảng giá iPhone 13 các dòng mới nhất
Giá iPhone 13 (mới)
iPhone 13 128GB: 10.79 triệu đồng
iPhone 13 256GB: (hết hàng)
Giá iPhone 13 Pro Max cũ
iPhone 13 Pro Max 128GB: 11.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro Max 256GB: 12.89 triệu đồng
iPhone 13 Pro Max 512GB: 13.89 triệu đồng
Giá iPhone 13 Pro cũ
iPhone 13 Pro 128GB: 9.69 triệu đồng
iPhone 13 Pro 256GB: 10.79 triệu đồng.
iPhone 13 Pro 512GB: 11.59 triệu đồng
Giá iPhone 13 Mini (cũ)
iPhone 13 Mini 128GB: 5.75 triệu đồng
iPhone 13 Mini 256GB: 6.75 triệu đồng.
Có nên mua iPhone 13 các dòng thời điểm hiện tại?
Nhìn chung iPhone 13 Pro Max và iPhone 13 Pro là những lựa chọn cho người dùng thích trải nghiệm các trang bị cao cấp như màn OLED 120HZ, camera có zoom quang học mạnh mẽ vốn là những điều mà iPhone không Pro như iPhone 16 cũng vẫn chưa được trang bị.
Ngoại trừ AI hay một vài tính năng quay chụp chuyên biệt khác, iPhone 13 Pro Max không kém người đành em iPhone 16 Pro Max quá lớn. Thậm chí những người đang dùng iPhone 13 Pro Max được khuyên là chưa nên đổi iPhone 16 Pro Max nếu không quá cần đến AI.
Trong khi đó iPhone 13 là chiếc máy dành cho người dùng thích sự cơ bản chỉ cần smartphone hoạt động ổn định, camera và màn hình đều ở mức đủ dùng. Cùng với đó, iPhone 13 là lựa chọn cực ổn cho người đang dùng iPhone 11 trở xuống. Nếu đã dùng iPhone 12, đổi lên iPhone 13 không có sự khác biệt lớn.
Nếu không thích kích cỡ 6.1 inch vì quá lớn, bạn vẫn có thể chọn iPhone 13 Mini nhỏ gọn hơn mạnh ngang bằng nhưng chỉ còn hàng cũ.
Rõ ràng, iPhone 13 thực sự là những lựa chọn ngon, bổ, rẻ bậc nhất trong tháng 9. Nếu thích iPhone mới, mạnh, iPhone 13 khá phù hợp cho bạn về tài chính, trong khi đó, nếu hướng tới iPhone cao cấp 3 mắt giá rẻ, iPhone 13 Pro Max rẻ kỷ lục thực sự là lựa chọn ổn.
